엔터프라이즈 규모를 위해 구축된 신뢰할 수 있는 법률 AI

법률 연구는 속도만으로는 충분하지 않으며, 정확성, 완전성, 검증 가능한 인용이 필요합니다. 수십만 건의 문서를 다루는 로펌과 법무 부서는 부분적인 답변이나 환각을 감당할 수 없습니다. “70%의 답변”에 그치는 것은 실제 위험을 초래합니다.

시맨틱 검색과 검색 증강 생성(RAG)과 같은 최신 AI 기술은 가능성을 제시하지만, 규제 환경에서 이를 확장하는 데에는 어려움이 따릅니다. 민감한 법률 데이터(대개 PII 또는 PHI를 포함)는 규제 또는 위험 제약으로 인해 온프레미스에 유지되어야 할 수 있습니다.

Shorthills AI는 엔터프라이즈 규모에서 안전하게 운영되면서 추적 가능하고 다양한 관점에서 검증 가능한 인용 기반 답변을 제공할 수 있는 프로덕션급 법률 AI 어시스턴트 구축에 나섰습니다.