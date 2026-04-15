엔터프라이즈 규모를 위해 구축된 신뢰할 수 있는 법률 AI

IBM watsonx.data 기반으로 구축된 이 플랫폼은 규제된 법률 환경을 위해 하이브리드 검색과 보안 배포를 결합합니다
법률 연구는 속도만으로는 충분하지 않으며, 정확성, 완전성, 검증 가능한 인용이 필요합니다. 수십만 건의 문서를 다루는 로펌과 법무 부서는 부분적인 답변이나 환각을 감당할 수 없습니다. “70%의 답변”에 그치는 것은 실제 위험을 초래합니다.
시맨틱 검색과 검색 증강 생성(RAG)과 같은 최신 AI 기술은 가능성을 제시하지만, 규제 환경에서 이를 확장하는 데에는 어려움이 따릅니다. 민감한 법률 데이터(대개 PII 또는 PHI를 포함)는 규제 또는 위험 제약으로 인해 온프레미스에 유지되어야 할 수 있습니다.
Shorthills AI는 엔터프라이즈 규모에서 안전하게 운영되면서 추적 가능하고 다양한 관점에서 검증 가능한 인용 기반 답변을 제공할 수 있는 프로덕션급 법률 AI 어시스턴트 구축에 나섰습니다.
Shorthills AI는 IBM과 협력하여 IBM watsonx.data와 Langflow를 활용해 프로덕션에 즉시 적용 가능한 하이브리드 검색 플랫폼을 구축했습니다. 팀은 키워드, 벡터, 그래프 기반 검색을 결합한 모듈식 아키텍처를 설계했습니다.
문서는 안전한 데이터 레이크에 수집된 후 지능적으로 청크화되었으며, 엔티티 추출(예: 판사 이름, 사건 유형, 인용)을 통해 보강되었습니다. 임베딩은 대규모 하이브리드 검색을 지원하기 위해 watsonx.data에 저장되었습니다. 라우팅 계층은 비용, 속도, 관련성의 균형을 고려해 쿼리를 최적의 검색 방식(문서 ID는 키워드, 의미 기반 질문은 벡터, 심층 법적 추론은 그래프)으로 전달합니다.
이 접근 방식은 연구 워크플로를 수동적이고 단편적인 검색에서 벗어나, 인용과 정확도 향상을 위한 재순위화를 포함한 자동화된 컨텍스트 기반 검색으로 전환했습니다.
IBM watsonx.data를 사용하면 Shorthills AI는 측정 가능한 성과를 달성했습니다: 포괄성 4배 향상, 법적 논거 다양성 9배 증가, 재현율과 정밀도 60% 이상 개선 검색 시간은 감소하고 관련성은 향상되어, 법무팀이 다양한 반박 근거를 도출하고 판례를 보다 안정적으로 확보할 수 있게 되었습니다.
이제 연구자들은 부분적인 답변이 아니라 인용으로 뒷받침된 폭넓은 결과를 받게 됩니다. 이 플랫폼은 확장 가능하고 안전하며, 규제 산업에서 요구되는 온프레미스 배포에 적합합니다.
앞으로 Shorthills AI는 응답 초안 작성, 결과 요약, 다운스트림 워크플로 자동화를 수행하는 AI 에이전트로 솔루션을 확장하고, 장기 기술 파트너로서 IBM과의 협업을 더욱 강화할 계획입니다.
2018년에 설립된 Shorthills AI는 생성형 AI 및 데이터 엔지니어링 솔루션을 전문으로 하는 기술 회사입니다. 미국, 인도, 캐나다, 호주에 걸친 글로벌 거점을 바탕으로 법률, 의료, 기업 분야 고객을 지원하며, 지능형 자동화와 고급 검색을 통해 측정 가능한 ROI를 창출하는 확장 가능한 AI 시스템을 구축합니다.
© Copyright IBM Corporation 2026년 3월
IBM, IBM 로고 및 IBM watsonx.data는 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.