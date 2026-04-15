승리를 이끄는 데이터: RFEA의 통합 AI 플랫폼

이 과제를 해결하기 위해 RFEA는 IBM 및 Habber Tec과 협력하여 모든 선수 데이터를 하나의 관리되고 AI 활용이 가능한 환경으로 통합하는 플랫폼 IA-THLETICS를 구축했습니다. 이는 단순한 기술 업그레이드가 아니라 성과 인사이트를 제공하는 방식의 근본적인 변화였습니다.

이 솔루션은 IBM watsonx.data 기반으로 구축되었으며과거 기록과 실시간 센서 데이터, 고속 영상, 생리학적 데이터를 연결하는 현대적인 레이크하우스 아키텍처를 제공합니다. 이러한 다양한 데이터를 쿼리 가능한 테이블로 표준화함으로써 RFEA는 정제되고 신뢰할 수 있으며 컨텍스트가 풍부한 데이터라는 AI의 기반을 구축했습니다. 이를 통해 머신러닝 모델은 생체역학적 패턴을 감지하고 부상 위험을 예측하며, 훨씬 높은 정확도로 개인화된 훈련 계획을 제안할 수 있습니다.

코치들은 스프레드시트와 사일로화된 시스템을 따로 관리할 필요 없이, 보행 리듬, 회복 패턴, 건강 지표 등 모든 정보를 실시간으로 통합한 단일 대시보드를 활용할 수 있습니다. 분석가는 수동 보고서를 기다릴 필요 없이 시즌과 종목 전반의 트렌드를 즉시 분석할 수 있습니다. 처음으로 신발, 웨어러블 기기, 의료 검사에서 수집된 수백만 개의 데이터 포인트가 AI 모델에 입력되어 원시 원격 데이터를 실행 가능한 권장 사항으로 전환합니다. 이것이 데이터가 인텔리전스로 전환되는 방식이며, RFEA가 혁신을 경쟁 우위로 바꾸는 방법입니다.

이 플랫폼은 코치와 선수가 일상 업무에서 활용할 수 있도록 설계되어 훈련 준비와 경기 과정에서 보다 정보에 기반한 의사결정을 지원합니다. IA-THLETICS는 복잡한 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 코치의 전문성과 선수의 피드백을 대체하지 않으면서 성과 계획을 강화합니다.