승리를 이끄는 데이터: RFEA의 통합 AI 플랫폼

RFEA는 IBM® watsonx.data를 활용해 선수 데이터를 중앙 집중화하고, 대규모로 증거 기반 코칭을 제공합니다.
스페인의 육상 관리 기관인 스페인 왕립 육상 연맹(RFEA)은 선수들에게 경쟁 우위를 제공하기 위해 지속적으로 혁신의 한계를 확장해 왔습니다.
IA-THLETICS를 통해 RFEA는 웨어러블 원격 측정 데이터를 수집하고, 고속 영상으로 생체역학을 분석하며, 생리학적 지표를 통합해 훈련을 정밀하게 조정하는 등 스포츠 분야에서 데이터 과학 활용을 선도했습니다. 이러한 이니셔티브는 데이터를 단순한 기록 보관이 아닌 성과 최적화와 부상 예방을 위한 전략적 자산으로 활용한다는 대담한 비전을 보여주었습니다. 하지만 이러한 노력에는 공통된 과제가 있었습니다: 데이터가 사일로에 분산되어 있었습니다. 선수 기록, 센서 데이터, 영상 분석이 서로 단절된 시스템에 분산되어 있어 인사이트를 결합하고 신속하게 대응하기 어려웠습니다. 혁신의 잠재력을 최대한 발휘하기 위해 RFEA는 다양한 데이터 소스를 통합하고 실시간 인사이트를 제공하며, 모든 종목에서 AI 기반 성과 전략을 지원할 수 있는 통합되고 관리된 데이터 백본이 필요했습니다.
이 과제를 해결하기 위해 RFEA는 IBM 및 Habber Tec과 협력하여 모든 선수 데이터를 하나의 관리되고 AI 활용이 가능한 환경으로 통합하는 플랫폼 IA-THLETICS를 구축했습니다. 이는 단순한 기술 업그레이드가 아니라 성과 인사이트를 제공하는 방식의 근본적인 변화였습니다.
이 솔루션은 IBM watsonx.data 기반으로 구축되었으며과거 기록과 실시간 센서 데이터, 고속 영상, 생리학적 데이터를 연결하는 현대적인 레이크하우스 아키텍처를 제공합니다. 이러한 다양한 데이터를 쿼리 가능한 테이블로 표준화함으로써 RFEA는 정제되고 신뢰할 수 있으며 컨텍스트가 풍부한 데이터라는 AI의 기반을 구축했습니다. 이를 통해 머신러닝 모델은 생체역학적 패턴을 감지하고 부상 위험을 예측하며, 훨씬 높은 정확도로 개인화된 훈련 계획을 제안할 수 있습니다.
코치들은 스프레드시트와 사일로화된 시스템을 따로 관리할 필요 없이, 보행 리듬, 회복 패턴, 건강 지표 등 모든 정보를 실시간으로 통합한 단일 대시보드를 활용할 수 있습니다. 분석가는 수동 보고서를 기다릴 필요 없이 시즌과 종목 전반의 트렌드를 즉시 분석할 수 있습니다. 처음으로 신발, 웨어러블 기기, 의료 검사에서 수집된 수백만 개의 데이터 포인트가 AI 모델에 입력되어 원시 원격 데이터를 실행 가능한 권장 사항으로 전환합니다. 이것이 데이터가 인텔리전스로 전환되는 방식이며, RFEA가 혁신을 경쟁 우위로 바꾸는 방법입니다.
이 플랫폼은 코치와 선수가 일상 업무에서 활용할 수 있도록 설계되어 훈련 준비와 경기 과정에서 보다 정보에 기반한 의사결정을 지원합니다. IA-THLETICS는 복잡한 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하여 코치의 전문성과 선수의 피드백을 대체하지 않으면서 성과 계획을 강화합니다.
RFEA의 IA-THLETICS 플랫폼은 단순한 기술 성과를 넘어 스포츠의 미래를 위한 청사진입니다.
이 성과로 RFEA는 엔터프라이즈급 데이터와 AI 활용을 육상에 적용하는 선구자로 자리매김했으며, 이는 연맹이 성과, 건강, 혁신을 바라보는 방식을 근본적으로 변화시키는 도약입니다. 이 플랫폼은 이미 파일럿 단계를 넘어 확장되고 있으며, 2028년까지 1,000명의 코치를 지원할 계획이고, 예측 모델링, 다국어 대시보드, 올림픽 규모의 개인화된 훈련 등 고급 AI 활용의 기반을 마련하고 있습니다.
IA-THLETICS는 경보, 원반던지기, 허들, 스프린트, 계주 등 다양한 종목에 이미 적용되고 있으며, 새로운 활용 사례가 추가됨에 따라 계속 확장될 예정입니다.
업계에 있어 이는 전환점을 의미합니다. 데이터는 더 이상 훈련의 부산물이 아니라 경쟁력의 핵심 동력입니다.
1920년에 설립된 Royal Spanish Athletics Federation (RFEA)는 스페인의 육상을 총괄하며, 종목 전반에 걸쳐 대회 운영, 선수 육성, 코칭, 국가대표팀을 관리하는 한편, 성과와 웰빙을 향상시키기 위한 디지털 혁신을 추진하고 있습니다.
Habber Tec은 데이터 아키텍처와 통합을 전문으로 하는 기술 컨설팅 회사입니다. RFEA의 제공 파트너로서 Habber Tec은 IA-THLETICS 플랫폼의 설계와 구현에 핵심적인 역할을 수행했으며, 과거 기록과 새로운 센서 데이터를 함께 분석할 수 있도록 했습니다. 개방형 기술과 확장 가능한 아키텍처에 대한 전문성을 바탕으로 RFEA는 별도의 사용자 지정 통합을 구축하지 않고도 IBM watsonx.data를 도입할 수 있었으며, 가치 실현까지의 시간을 단축하고 정제되고 관리된 AI 기반을 구축할 수 있었습니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 4월.
IBM, IBM 로고 및 watsonx.data는 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 참고용일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.