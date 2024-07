하이브리드 IBM Cloud에 호스팅된 RainFocus 플랫폼은 컨퍼런스 내내 완벽하게 작동했습니다. 최종적으로 2019년 오프라인 이벤트의 등록자 수는 30,000명에서 122,000명이 넘었습니다. 획기적인 성과였습니다. "IBM Think 2020은 역대 최대 규모의 온라인 컨퍼런스 중 하나였습니다."라고 셔먼은 말합니다. "이 정도 규모의 컨퍼런스는 처음이었고, 오프라인 행사에서 가상 행사로 중간에 전환된 것도 놀라웠습니다!"

이와 같은 성공의 정도는 마케팅 기술이 회사의 수익에 미칠 수 있는 영향을 보여주는 강력한 증거로 해석됩니다. 셔먼은 "대기업의 CIO로서 전 세계에 구축할 이벤트 마케팅 플랫폼을 평가하고 있다면 해당 플랫폼이 높은 신뢰도를 가져고 있기를 바랄 겁니다."라고 말합니다. "클라우드에 구애받지 않으면서 IBM Cloud에서 완벽하게 실행할 수 있는 플랫폼을 제공하고, 이 협업의 결과로 구축할 수 있었던 이중화 및 기능을 갖춘 이러햔 유형의 SaaS 환경을 보유한다는 것은 저희 업계에 두드러지게 차별화될 수 있는 장점입니다."

가상 형식의 가장 흥미로운 측면 중 하나는 참석자들에게 개인화된 경험을 제공하고 콘텐츠, 세션 및 미팅에 대한 추천 및 협업 기회를 제공하는 것입니다. 예를 들어, IBM Think 경험은 참석자 개개인의 관심사와 활동에 맞춰 개선되었으며, 그 결과 122,000건의 개별 Think 이벤트가 진행되었습니다.

RainFocus와 IBM은 IBM Think 2020 기간 동안 IBM의 600개 이상의 연례 이벤트에 맞게 확장할 수 있는 이벤트 템플릿을 생성한다는 중요한 프로젝트 목표도 함께 달성했습니다. 이 템플릿은 IBM의 300개 지역 이벤트 관리자의 부담을 덜어주며, 자체 이벤트에 사용할 수 있는 사전 구성된 기능을 갖춘 단일 중앙 집중식 이벤트 플랫폼을 제공합니다.

IBM과 RainFocus의 관계는 계속해서 발전하고 있습니다. 100% IBM Cloud 환경으로의 마이그레이션은 아직 진행 중이며, 2021년 중반에 IBM Think 2021 가상 컨퍼런스 이후 시작될 예정입니다. 두 회사는 계속해서 서로를 더욱 높은 수준의 혁신으로 이끌고 있습니다. 셔먼은 "IBM은 타사 시스템에 거의 실시간으로 데이터를 전달한다는 점에서 저희 경쟁력을 크게 향상시켰습니다."라고 말합니다. "이번 경우에는 별도의 공급업체가 아니라 IBM의 다양한 IT, 마케팅 및 데이터 시스템을 사용했지만요." 두 회사가 또 다른 IBM Think 가상 컨퍼런스를 위해 힘을 합치면서 팀워크의 최신 성과를 선보일 수 있기를 기대합니다.