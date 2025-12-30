전문 산업 유지보수 서비스 분야에서 30년 이상의 경험을 쌓은 Quant는 안전, 효율성 및 신뢰성을 우선시하면서 여러 부문에 걸쳐 자산 클래스 아웃소싱 및 유지보수 관리를 제공합니다. 하지만 Quant의 고객 사이트 중 한 곳에서 레거시 프로세스로 인한 운영상의 문제가 발생하면서 어려움에 직면했습니다.

가동 시간과 생산성에 중요한 예방형 유지보수(PM) 지침은 SharePoint에 있는 1,500개 이상의 Microsoft Excel 파일에 묻혀 있으며,IBM Maximo Manage 작업 주문의 첨부 파일로만 액세스할 수 있습니다. 기술자가 이러한 파일을 수동으로 참조해야 했기 때문에 고급 Maximo 능을 사용하는 데 제한이 있었습니다. 이렇게 파편화된 프로세스로 인해 효율성이 저하되고 17개 이상의 사이트에서 데이터 정확성이 위험에 처하게 되었으며, Excel에서 Maximo로 콘텐츠를 수동으로 옮기는 데 파일당 1시간 이상이 소요되는 느린 프로세스가 발생했습니다. 이로 인해 Quant는 Maximo의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 자동화와 통합을 추구하게 되었습니다.