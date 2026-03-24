이러한 과제를 해결하기 위해 PVcomBank는 실시간 은행 알림을 위한 중앙 집중형 이벤트 기반 통합 계층을 구축하기 위해 IBM Event Automation을 도입했습니다. IBM Event Streams는 핵심 은행 시스템에서 발생하는 대량의 거래 이벤트를 처리하는 데 사용되었으며 IBM MQ는 필요한 경우 보장된 전달을 지원했습니다.

PVcomBank는 오픈소스 Kafka를 자체적으로 관리하는 대신 기업 수준의 확장성, 거버넌스, 보안 및 운영 안정성을 갖춘 IBM Event Automation을 선택하여 규제 환경에서 플랫폼 운영 부담을 줄였습니다.

이 아키텍처는 알림 오케스트레이션을 중앙 집중화하여 중요한 알림의 우선순위 설정과 피크 시간대의 안정적인 전달을 가능하게 했습니다. IBM Event Automation은 현재 핵심 은행 플랫폼과 디지털 채널을 연결하여 현재 워크로드뿐 아니라 향후 실시간 위험 관리, 사기 탐지 및 AI 기반 뱅킹 활용 사례까지 지원합니다.