확장 가능한 이벤트 기반 구조로 신뢰할 수 있는 실시간 거래 알림 제공
PVcomBank는 모바일 및 디지털 채널을 통해 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하는 베트남의 대표 상업은행 중 하나입니다. 디지털 거래량이 증가함에 따라 기존의 준실시간 알림 아키텍처는 특히 거래가 집중되는 피크 시간대에 안정적으로 확장되지 못했습니다. 거래 알림, 잔액 업데이트 및 서비스 알림 지연은 고객 경험과 신뢰에 영향을 미쳤으며 피크 뱅킹 활동 시 실시간 통합의 중요성이 커졌습니다. 제한된 확장성으로 인해 수요 급증을 처리하기 어려웠으며 레거시 시스템은 알림 개인화와 고객 선호도 반영을 제한했습니다. 규제가 엄격한 은행 환경에서 PVcomBank는 하루 수백만 건의 은행 이벤트를 처리하고 시스템 간 통합을 표준화하며 회복탄력성과 규정 준수를 갖춘 준실시간 통신을 가능하게 하는 기업 수준의 이벤트 기반 통합 역량이 필요했습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 PVcomBank는 실시간 은행 알림을 위한 중앙 집중형 이벤트 기반 통합 계층을 구축하기 위해 IBM Event Automation을 도입했습니다. IBM Event Streams는 핵심 은행 시스템에서 발생하는 대량의 거래 이벤트를 처리하는 데 사용되었으며 IBM MQ는 필요한 경우 보장된 전달을 지원했습니다.
PVcomBank는 오픈소스 Kafka를 자체적으로 관리하는 대신 기업 수준의 확장성, 거버넌스, 보안 및 운영 안정성을 갖춘 IBM Event Automation을 선택하여 규제 환경에서 플랫폼 운영 부담을 줄였습니다.
이 아키텍처는 알림 오케스트레이션을 중앙 집중화하여 중요한 알림의 우선순위 설정과 피크 시간대의 안정적인 전달을 가능하게 했습니다. IBM Event Automation은 현재 핵심 은행 플랫폼과 디지털 채널을 연결하여 현재 워크로드뿐 아니라 향후 실시간 위험 관리, 사기 탐지 및 AI 기반 뱅킹 활용 사례까지 지원합니다.
IBM Event Automation을 통해 PVcomBank는 현재 하루 약 500만 건의 거래 및 서비스 알림을 준실시간으로 처리하고 있습니다. 알림 지연과 오류율이 크게 감소하여 거래 피크 시간에도 고객 신뢰와 만족도가 향상되었습니다.
또한 은행은 알림 인프라 확장에 필요한 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 단축하여 운영을 간소화했습니다. 표준화된 이벤트 기반 통합 구조는 은행 시스템 전반에 걸쳐 일관된 성능을 제공하면서 새로운 실시간 서비스를 유연하게 도입할 수 있도록 지원합니다.
IBM Event Automation 도입을 통해 PVcomBank는 디지털 뱅킹 인프라의 회복탄력성을 강화하고 실시간 위험 모니터링, 사기 탐지 신호 및 AI 기반 고객 분석을 포함한 이벤트 기반 활용 사례 확장의 기반을 마련했습니다.
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