Public Safety Savings and Loan Association, Inc. (PSSLAI)(ibm.com 외부 링크)는 필리핀 공공 안전 부문 내 주요 저축 및 대출 기관으로, 필리핀 국가 경찰(Philippine National Police), 소방국(Bureau of Fire Protection), 경찰청(NAAPOLCOM), 필리핀 공공 안전 대학(Philippine Public Safety College)에 서비스를 제공합니다.