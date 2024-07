Prometeo는 Call for Code 콘테스트 출품작으로 시작되었습니다. Call for Code는 사회 및 인도주의적 문제를 해결하는 오픈 소스 기술 프로젝트에 대해 개발자와 기타 문제 해결자가 협력할 수 있는 글로벌 프로그램입니다. Call for Code 이니셔티브는 동종 업계 최대 규모의 Tech for Good 이니셔티브입니다. 조직은 우승자가 솔루션을 개발하고 시장에 출시할 수 있도록 상금과 포괄적인 지원을 하는 이 연례 대회를 후원합니다.

Valero는 “IBM과의 회의 중에 Call for Code에 대한 정보를 받았습니다.”라고 말합니다. "제가 근무하는 은행에서는 많은 봉사 활동을 하고 있습니다. Tech for good 프로젝트를 돕는 것 외에도 새로운 IBM Cloud 기술을 테스트할 수 있는 좋은 기회라고 생각했습니다.”

Valero는 IT 환경의 친구 및 동료 5명으로 팀을 구성하고 유럽 남부의 자연 재해에 대해 브레인스토밍 세션을 가졌으며, 특히 스페인의 산불에 중점을 두었습니다. 원래 아이디어는 산불 위험으로부터 사람들의 집을 보호하기 위한 솔루션이었습니다.

Valero는 “Prometeo의 성공 스토리는 실패에서 시작되었습니다.”라고 설명합니다.

팀은 2018 Call for Code 챌린지에 참가했지만 곧 아이디어 개선이 필요하다는 것을 깨달았습니다. 전문가들, 즉 소방관들과 논의하지 않았기 때문입니다. Valero는 다음과 같이 말합니다. "그 경험을 한 후, 우리는 '좋아, 소방서에 가서 소방관들과 함께 테스트를 해보자'고 말했습니다." 개인적으로 아는 소방관이 없었기 때문에 Valero는 소방관의 이메일을 찾아 편지를 썼습니다. 그녀는 현재 Prometeo 팀의 일원인 화재 관리 전문가이자 베테랑 소방관, Joan Herrera에게 연락했습니다.

Valero는 계속해서 이렇게 말합니다. “팀과 함께 소방서에 갔는데 그는 이렇게 말하더군요. '여러분 모두 기술에 대해서는 잘 알고 있어요. 하지만 산불에 대해서는 아무것도 모릅니다.' 사실이었어요. 그의 말이 맞았고, 그래서 우리가 대회에서 이기지 못한 것이었어요."