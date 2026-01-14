개인화된 커뮤니케이션을 확장하는 일은 대규모 의료 네트워크라면 어디에서나 도전 과제이며, 라틴아메리카 최대의 종양학 전문 그룹인 Oncoclínicas&Co도 예외는 아니었습니다.

140개 이상의 기관을 운영하며 매년 수십만 명의 환자를 지원하는 이 조직은 빈번하고 시간에 민감한 상호작용을 관리하는 데 있어 점점 더 복잡한 과제에 직면했습니다. 환자들은 병원 내 진료에서 느끼는 즉각성과 개인적인 배려를 기대하게 되었지만, 디지털 채널에서는 동일한 경험을 제공하지 못했습니다. 분절된 시스템과 수작업 프로세스는 지연과 높은 연결 중단률을 초래해, 환자가 기대하는 끊김 없고 공감적인 서비스를 유지하기 어렵게 만들었습니다.

인간적인 접점을 유지하고 접근성에 대한 평판을 지키기 위해 Oncoclínicas는 운영 복잡성을 추가하지 않으면서 커뮤니케이션을 통합하고, 일상적인 작업을 자동화하며, 더 빠르고 신뢰할 수 있는 연결을 가능하게 해야 했습니다.

“Oncoclínicas&Co에서 우리의 사명은 단순한 기술적 치료를 넘어섭니다. 모든 환자는 임상적 우수성뿐 아니라 인간적인, 민첩하고 세심한 돌봄을 받을 자격이 있다고 저는 진심으로 믿습니다.”라고 Oncoclínicas&Co의 CX 매니저 Paula Soares는 말합니다.