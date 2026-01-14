Oncoclínicas&Co는 IBM® watsonx를 통해 빠르고 연결된 서비스 통합을 제공합니다.
개인화된 커뮤니케이션을 확장하는 일은 대규모 의료 네트워크라면 어디에서나 도전 과제이며, 라틴아메리카 최대의 종양학 전문 그룹인 Oncoclínicas&Co도 예외는 아니었습니다.
140개 이상의 기관을 운영하며 매년 수십만 명의 환자를 지원하는 이 조직은 빈번하고 시간에 민감한 상호작용을 관리하는 데 있어 점점 더 복잡한 과제에 직면했습니다. 환자들은 병원 내 진료에서 느끼는 즉각성과 개인적인 배려를 기대하게 되었지만, 디지털 채널에서는 동일한 경험을 제공하지 못했습니다. 분절된 시스템과 수작업 프로세스는 지연과 높은 연결 중단률을 초래해, 환자가 기대하는 끊김 없고 공감적인 서비스를 유지하기 어렵게 만들었습니다.
인간적인 접점을 유지하고 접근성에 대한 평판을 지키기 위해 Oncoclínicas는 운영 복잡성을 추가하지 않으면서 커뮤니케이션을 통합하고, 일상적인 작업을 자동화하며, 더 빠르고 신뢰할 수 있는 연결을 가능하게 해야 했습니다.
“Oncoclínicas&Co에서 우리의 사명은 단순한 기술적 치료를 넘어섭니다. 모든 환자는 임상적 우수성뿐 아니라 인간적인, 민첩하고 세심한 돌봄을 받을 자격이 있다고 저는 진심으로 믿습니다.”라고 Oncoclínicas&Co의 CX 매니저 Paula Soares는 말합니다.
Oncoclínicas는 대화형 AI와 지능형 자동화 분야의 브라질 선도 기업인 IBM 및 IBM 비즈니스 파트너 PROA.AI와 협력해 디지털 참여 모델을 재설계하고 모든 채널에서 빠르고 일관된 지원을 제공했습니다. PROA.AI의 지원을 통해 Oncoclínicas는 생성형 AI와 자동화 기능을 디지털 채널에 통합했습니다. PROA.AI는 IBM watsonx 제품 포트폴리오와 IBM® Cloud Pak 기술 스택을 통합된 거버넌스 프레임워크 아래로 통합하는 데도 도움을 주었습니다.
이 솔루션은 IBM® watsonx.ai를 활용했습니다. 자연어 처리와 생성형 AI를 위한 스튜디오를 사용했습니다. 구현에는 워크플로 자동화를 위한 로보틱 프로세스 자동화(RPA)가 포함된 IBM® Cloud Pak for Business Automation과, WhatsApp, 채팅, 이메일을 단일하고 보안된 프레임워크로 통합하기 위한 IBM® Cloud Pak for Integration도 포함되었습니다. Oncoclínicas는 브라질의 LGPD와 같은 규제 요구 사항을 충족하고 신뢰를 강화하기 위한 거버넌스 접근 방식도 도입했습니다.
이 솔루션의 아키텍처는 실시간 응답, 자동화된 일정 관리, 선제적 업데이트를 가능하게 해 프로세스를 간소화하고 대규모 참여도를 개선하는 데 기여했습니다. 효율성 향상을 넘어, 이 이니셔티브는 상호작용에 시간과 신뢰를 되찾아 주며 기술을 통한 더 나은 환자 참여를 지원했습니다. Soares는 "팀의 노력과 혁신적인 솔루션 도입 덕분에 프로세스를 최적화하고 환자가 모든 단계에서 지원받고 있다고 느끼도록 할 수 있었습니다.”라고 덧붙였습니다.
이 솔루션은 Oncoclínicas의 모든 상호작용 전반에서 측정 가능한 성과를 제공했습니다.
IBM과 PROA.AI의 파트너십으로 구현된 이 혁신은 AI와 자동화가 접근성과 대응성을 확장해, 모든 디지털 접점에 대면 상호작용의 즉각성과 안심감을 제공할 수 있음을 보여줍니다. Soares는 "팀의 헌신과 혁신적인 솔루션 도입 덕분에 프로세스를 최적화했을 뿐만 아니라, 치료의 모든 단계에서 환자가 진정으로 환영받고 돌봄을 받고 있다고 느끼도록 할 수 있었습니다.”라고 마무리했습니다.
2010년에 설립된 Oncoclínicas&Co는 브라질 40개 도시에서 140개 이상의 기관을 운영하는 라틴아메리카 최대의 통합 종양학 네트워크입니다. 이 회사는 매년 약 70만 건의 치료를 수행하며, 임상적 우수성과 혁신, 환자 중심의 돌봄을 결합한 점에서 인정받고 있습니다.
2016년 상파울루에서 설립된 PROA.AI는 대화형 AI와 지능형 자동화 분야의 브라질 선도 기업입니다. 이들의 고객 서비스 및 프로세스 오케스트레이션 솔루션은 IBM 기술을 기반으로 하며, 안전하고 확장 가능하며 인간적인 디지털 경험을 제공합니다.
