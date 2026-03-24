지능형 운영을 위한 강력한 기반 구축

IBM과 BlueIT와 함께 Oiki는 주문 관리를 확장성을 갖춘 원활한 AI 기반 시스템으로 전환합니다.
정확성과 속도가 중요한 시장에서는 작은 비효율도 큰 결과를 초래할 수 있습니다. 스테인리스강 및 특수 합금의 선도적인 생산 및 유통업체인 Oiki는 주문 관리 프로세스가 단순한 행정 절차에 머무르지 않고 전략적 업무를 지원할 수 있도록 개선이 필요하다는 점을 인식했습니다. 대부분의 고객 주문이 이메일로 접수되어 영업 담당자가 메시지를 수동으로 해석하고 내부 시스템에서 세부 정보를 찾아야 했습니다. 이 반복적인 워크플로는 중요한 시간을 소모하고 응답을 지연시켜 확장성과 고객 만족도를 저해했습니다.
이 프로세스는 즉각적인 운영 위험을 초래하지는 않았지만 효율성과 성장을 위한 기회를 놓치고 있었습니다. 기회는 명확했습니다. 효율성을 높이고 고객 경험을 향상시키는 간소화된 지능형 워크플로로 수작업 프로세스를 전환하는 것이었습니다.
주문 관리 프로세스를 현대화하기 위해 Oiki는 IBM 및 IBM 비즈니스 파트너인 BlueIT와 협력하여 watsonx 에코시스템을 활용한 AI 기반 솔루션을 구축했습니다. AI 개발 스튜디오인 IBM watsonx.ai를 기반으로 하고 대규모 언어 모델(LLM)인 IBM® Granite로 구동되는 이 솔루션은 이메일 주문에서 제품 코드 및 수량과 같은 핵심 정보를 추출했습니다. 이 기능은 IBM® Cloud를 통해 OIKI의 워크플로에 통합되어 기존 ERP 및 문서 데이터베이스와의 확장성과 안전한 연결을 보장했습니다.
이 솔루션에는 데이터 관리 및 거버넌스를 위한 전용 모듈도 포함되어 자동화의 신뢰성과 규정 준수를 모두 확보했습니다. IBM watsonx Orchestrate로 구축된 AI 에이전트는 의도를 해석하고 데이터를 검증하며 후속 작업을 자동으로 실행했습니다. BlueIT의 AI Accelerator 방법론과 Microsoft Teams 통합을 결합하여 이 솔루션은 자동화된 환경을 구축했습니다. 이러한 변화는 영업팀을 수동 데이터 정리 업무에서 전략적 고객 대응으로 전환시켜 더 빠른 응답을 가능하게 했으며 Oiki 전반에 걸친 AI 확장의 기반을 마련했습니다.
이 AI 기반 솔루션은 시간 소모가 큰 수작업을 대체하는 반자동 주문 접수 프로세스를 도입했습니다. 영업 담당자는 이제 수신된 이메일을 전용 인터페이스에 업로드하면 시스템이 메시지를 분석하고 의도를 파악하며 핵심 정보를 추출합니다. 이러한 변화는 반복 업무에서 팀을 해방시켜 맞춤형 제안 작성과 주문 검증과 같은 부가가치 높은 업무에 집중할 수 있도록 했습니다. 내부 워크플로가 더욱 효율적으로 개선되었으며 응답 시간이 크게 단축되어 전반적인 고객 경험이 향상되었습니다.
평균 처리 시간은 30분에서 12분으로 감소하여 60% 절감되었습니다. 입찰 관리에서는 하루 최대 180분의 시간 절감이 이루어졌으며 ERP 통합이 진행됨에 따라 최대 45% 이상의 추가 개선이 예상됩니다. 측정 가능한 효율성 향상을 넘어 이 솔루션은 정확성과 일관성을 개선하여 팀이 더 빠르고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 지원했습니다. 이러한 변화는 고객 관계를 강화하고 Oiki가 자신 있게 운영을 확장할 수 있도록 하며 향후 더 큰 비즈니스 성과를 위해 AI를 추가 워크플로로 확장할 기반을 마련합니다.
1966년에 설립되어 이탈리아 파르마에 본사를 둔 Oiki Acciai Inossidabili SpA는 스테인리스강 및 특수 합금의 선도적인 생산 및 유통업체입니다. Oiki는 50년 이상 주조품, 판재, 봉재, 튜브 및 형강을 포함한 다양한 형태의 스테인리스강 가공 및 공급을 전문으로 하며 유럽 전역의 산업 고객을 지원해 왔습니다.
BlueIT는 이탈리아에 본사를 둔 IT 서비스 제공업체이자 베네핏 기업으로 디지털 솔루션, 사이버보안 서비스 및 인지형 관리 서비스를 통해 고객의 디지털 전환 여정을 안전하게 가속화하는 것을 목표로 합니다.
© Copyright IBM Corporation 2026년 3월
IBM, IBM 로고, IBM Cloud, IBM Granite, IBM watsonx.ai, IBM watsonx Orchestrate는 전 세계 여러 국가에서 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.