지능형 운영을 위한 강력한 기반 구축

정확성과 속도가 중요한 시장에서는 작은 비효율도 큰 결과를 초래할 수 있습니다. 스테인리스강 및 특수 합금의 선도적인 생산 및 유통업체인 Oiki는 주문 관리 프로세스가 단순한 행정 절차에 머무르지 않고 전략적 업무를 지원할 수 있도록 개선이 필요하다는 점을 인식했습니다. 대부분의 고객 주문이 이메일로 접수되어 영업 담당자가 메시지를 수동으로 해석하고 내부 시스템에서 세부 정보를 찾아야 했습니다. 이 반복적인 워크플로는 중요한 시간을 소모하고 응답을 지연시켜 확장성과 고객 만족도를 저해했습니다.

이 프로세스는 즉각적인 운영 위험을 초래하지는 않았지만 효율성과 성장을 위한 기회를 놓치고 있었습니다. 기회는 명확했습니다. 효율성을 높이고 고객 경험을 향상시키는 간소화된 지능형 워크플로로 수작업 프로세스를 전환하는 것이었습니다.