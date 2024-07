폴란드 바르샤바에 본사를 둔 IBM 비즈니스 파트너 UpWare(ibm.com 외부 링크)는 종합 IT 솔루션 제공업체로, IBM의 IT 인프라 프로젝트를 전문적으로 수행합니다. UpWare는 또한 데이터 센터, 아카이빙 및 백업 시스템, 기본 환경의 마이그레이션 및 최적화, 안전 분석, IT 리소스 모니터링, 성능 최적화 및 오픈 소스 솔루션과 관련된 서비스를 제공합니다. UpWare는 Oracle 데이터베이스 마이그레이션에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 고객이 적절한 수준의 보안을 유지하면서 복잡한 마이그레이션 프로세스를 최단 시간 내에 완료할 수 있도록 지원합니다.