제품 엔지니어링 및 설계를 통한 환자 경험 혁신

NHS England는 이러한 문제를 해결하기 위해 IBM과 협력하여 Microsoft Azure에서 호스팅되는 NHS 앱을 개선했습니다. 이러한 접근 방식은 환자를 중심으로 하는 원활한 경험을 만드는 동시에 일선 직원의 부담을 완화하는 데 중점을 두었습니다.

이 파트너십을 통해 의약품 관리, 보안 메시징 및 예약부터 검사 결과 접근에 이르기까지 환자를 위한 기능을 개선했습니다. 환자는 이러한 기능을 통해 자신의 의료 서비스를 제어할 수 있으므로 전화 통화 및 대면 방문과 같은 기존 채널에 대한 의존도가 줄어듭니다. 예를 들어, 환자는 이제 몇 번만 터치하여 처방전을 반복 주문할 수 있으므로 시간을 절약하고 치료 계획에 대한 순응도를 높일 수 있습니다. 또한, 두 팀 모두 A/B 테스트에 Adobe Target의 기능을 활용하여, 데이터를 기반으로 의사 결정을 내리고 NHS 앱의 디자인과 기능을 지속적으로 개선할 수 있었습니다.

NHS 앱의 영향력을 확장하기 위해 IBM의 제품 엔지니어링 및 설계 팀은 간소화된 프로세스를 통해 15개 이상의 새로운 공급업체를 통합하여 핵심 서비스의 전국 적용 범위를 확대하고 새로운 기능을 추가했습니다. 새롭게 설계한 사용자 인터페이스와 탐색 기능으로 NHS 앱의 직관성을 향상하여 환자가 필요한 서비스를 쉽게 찾고 사용할 수 있게 되었습니다.

IBM은 제품 엔지니어링에 대한 전문성을 최우선으로 활용하여 NHS England가 지속적인 개선을 우선으로 하는 제품 운영 모델을 수립하도록 지원했습니다. 자동화된 로드맵, 통합된 백로그, 강력한 측정 프레임워크를 통해 NHS England의 목표에 맞게 앱의 발전을 조율하는 동시에 성능을 추적할 수 있었습니다. 이러한 제품 중심 접근 방식을 통해 환자 만족도를 높이거나 운영 비용을 절감하는 등 측정 가능한 가치를 창출할 수 있었습니다.

제품 엔지니어링 및 설계와 의료 혁신에 대한 IBM의 고유한 역량은 변화 전반에 걸쳐 중요한 역할을 한 것으로 입증되었습니다. IBM은 기술 전문성과 환자 요구에 대한 깊은 이해를 결합하여 NHS England가 진화하는 의료 서비스 수요에 적응할 수 있는 지속 가능한 디지털 서비스를 만들 수 있도록 지원했습니다.