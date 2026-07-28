자동화된 ID 거버넌스로 인력 민첩성 강화

한 선도적인 공공 부문 은행은 직원 및 벤더 ID를 관리하기 위해 수동 파일 기반 프로세스에 의존했고, 이로 인해 지연, 불일치 및 운영 위험이 증가했습니다. HRMS 및 Active Directory 업데이트는 개별 직원이 계정을 수동으로 생성, 수정 및 비활성화하는 방식에 의존했으며, 이 접근 방식은 시간이 많이 소요되고 인적 오류가 발생하기 쉬웠습니다.

신규 직원 온보딩에는 최대 2주가 걸리는 경우가 많았으며, 이 기간 동안 직원은 필수 애플리케이션에 적시에 액세스할 수 없었습니다. 벤더 ID는 플랫 파일을 통해 처리되어 거버넌스 공백이 발생했고, 누가 무엇에 액세스하는지에 대한 가시성도 제한되었습니다. 또한 분산된 환경으로 인해 보안 정책을 시행하고, 규정 준수 요건을 충족하며, 감사 준비가 완료된 보고서를 생성하기가 어려웠습니다.

애플리케이션 팀은 서로 다른 인증 방식을 관리해야 하는 부담을 안고 있었고, 직원은 여러 로그인과 일관되지 않은 액세스 경험으로 어려움을 겪었습니다. 은행은 디지털 이니셔티브를 가속화하면서 복잡성을 더하지 않고 자동화, 통합 인증, 강력한 거버넌스 및 향상된 보안을 제공할 수 있는 최신 ID 및 액세스 관리 솔루션이 필요했습니다.