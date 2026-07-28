자동화된 ID 거버넌스로 인력 민첩성 강화

Neurealm은 IBM Verify를 통해 액세스를 간소화하고 인력 민첩성을 높이는 자동화된 ID 거버넌스를 제공합니다.
한 선도적인 공공 부문 은행은 직원 및 벤더 ID를 관리하기 위해 수동 파일 기반 프로세스에 의존했고, 이로 인해 지연, 불일치 및 운영 위험이 증가했습니다. HRMS 및 Active Directory 업데이트는 개별 직원이 계정을 수동으로 생성, 수정 및 비활성화하는 방식에 의존했으며, 이 접근 방식은 시간이 많이 소요되고 인적 오류가 발생하기 쉬웠습니다.
신규 직원 온보딩에는 최대 2주가 걸리는 경우가 많았으며, 이 기간 동안 직원은 필수 애플리케이션에 적시에 액세스할 수 없었습니다. 벤더 ID는 플랫 파일을 통해 처리되어 거버넌스 공백이 발생했고, 누가 무엇에 액세스하는지에 대한 가시성도 제한되었습니다. 또한 분산된 환경으로 인해 보안 정책을 시행하고, 규정 준수 요건을 충족하며, 감사 준비가 완료된 보고서를 생성하기가 어려웠습니다.
애플리케이션 팀은 서로 다른 인증 방식을 관리해야 하는 부담을 안고 있었고, 직원은 여러 로그인과 일관되지 않은 액세스 경험으로 어려움을 겪었습니다. 은행은 디지털 이니셔티브를 가속화하면서 복잡성을 더하지 않고 자동화, 통합 인증, 강력한 거버넌스 및 향상된 보안을 제공할 수 있는 최신 ID 및 액세스 관리 솔루션이 필요했습니다.
Neurealm은 IBM Security Verify 및 지원 제품을 사용하여 최신 ID 및 액세스 관리 솔루션을 배포함으로써 인증을 간소화하고 ID 수명 주기 관리를 자동화했습니다. 애플리케이션의 단일 진입점 역할을 하는 중앙 집중식 ID 및 액세스 관리(IAM) 포털을 구축하여 SAML, 헤더 기반 인증 및 OpenID Connect를 통한 원활한 싱글사인온(SSO)을 지원했습니다. 보안을 강화하기 위해 이 솔루션에는 SMS 및 이메일 일회용 비밀번호(OTP), Fast Identity Online(FIDO), 사용자 존재 감지 및 IBM Verify Touch Approval을 비롯한 여러 MFA 옵션이 도입되었습니다.
이 플랫폼은 API를 통해 은행의 인사 관리 시스템(HRMS)과 통합되어, 일일 데이터 업데이트를 기반으로 자동화된 프로비저닝 및 프로비저닝 해제를 지원하고 퇴사자의 액세스는 즉시 변경할 수 있게 했습니다. 벤더 사용자 생성도 자동화되었으며, 기본 액세스 권한을 할당하고 셀프 서비스 포털을 통해 추가 액세스를 관리했습니다. UAT, 재해 복구 및 프로덕션 환경 전반에 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol), IBM Security Verify Access(ISVA), IBM Security Verify Governance(ISVG), IBM Security Identity Manager(ISIM) 및 Guardium 환경을 구성하여, 은행은 확장 가능하고 안전하며 완전히 통합된 ID 에코시스템을 갖추게 되었습니다.
이 구현은 보안, 효율성 및 사용자 경험 전반에서 측정 가능한 개선을 제공했습니다. 다단계 인증은 무단 액세스에 대한 보호를 강화하고 사기 위험을 줄였으며, 통합 액세스 제어와 정기적인 규정 준수 조치는 감사 준비 상태와 고객 신뢰를 개선했습니다. 프로비저닝 및 프로비저닝 해제 자동화는 운영을 간소화하여 직원 온보딩 시간을 1~2주에서 단 2일로 단축하고, 전반적인 효율성을 90% 높이는 데 기여했습니다. 수동 작업이 줄어 운영 비용이 낮아졌고, 팀은 더 높은 가치의 업무와 고객 서비스에 집중할 수 있게 되었습니다. 직원들은 이제 SSO를 통해 애플리케이션에 원활하게 액세스하여 생산성을 높이고 사기를 개선하며 일상 업무를 가속화할 수 있습니다. ID 거버넌스를 현대화함으로써 은행은 보안 태세를 강화하고 규정 준수를 개선했으며, 향후 디지털 성장을 위한 확장 가능한 기반을 마련했습니다.
Neurealm은 기업이 미래를 뒷받침하는 지능형 시스템을 구축하도록 지원하는 AI 우선 기술 서비스 기업입니다. 엣지 디바이스부터 자율 에이전트까지 물리적 AI부터 에이전틱 AI에 이르는 전 범위에서 활동하며, 통합 AI 플랫폼인 NeuGAIN을 기반으로 기업이 AI 실험 단계에서 프로덕션급 배포 단계로 나아갈 수 있도록 지원합니다. 성과 중심의 엔지니어링 주도 접근 방식은 AI, 엔지니어링, 데이터, RunOps 등을 아우르며, 전 세계 250개 이상의 기업에 서비스를 제공합니다.
© Copyright IBM Corporation, 2026년 7월.
IBM, IBM 로고, IBM Security Verify 및 IBM Security Guardium은 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
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