새로운 하이브리드 클라우드 솔루션 제공을 위한 협업

Netrix Global은 안전하고 확장가능한 결과 중심의 IT 서비스를 제공하는 데 집중하는 글로벌 기술 서비스 및 솔루션 제공업체입니다. 미국에 본사를 둔 Netrix Global은 관리형 IT 서비스, 클라우드 솔루션, 사이버 보안, 인공 지능 및 디지털 업무 환경 지원을 통해 미드 마켓 및 엔터프라이즈 조직을 뒷받침합니다.

2025년에 Netrix Global은 Ricoh ITS를 인수하여 IBM Power, IBM i, 클라우드 호스팅 및 관리형 서비스 전반에 걸쳐 글로벌 관리 서비스 입지를 크게 확장하고 전문 지식을 심화했습니다. 이번 인수를 통해 Netrix는 전 세계 고객을 위해 복잡한 하이브리드 클라우드 환경을 지원하는 동시에 Ricoh ITS가 구축한 IBM과의 오랜 제공 파트너십을 지속할 수 있게 되었습니다.

Netrix Global의 호스팅 운영 담당 부사장인 Nick Mattera는 "Ricoh ITS를 인수하면서 글로벌 규모로 엔터프라이즈급 관리형 서비스를 제공할 수 있는 역량이 가속화되었습니다."라며, “또한 거의 10년에 걸친 IBM과의 협업을 더욱 발전시킬 수 있었습니다.”라고 말합니다.

Netrix와 IBM의 관계는 상호 신뢰와 장기 협업을 기반으로 합니다.

"우리는 IBM과 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다."라고 Mattera는 말합니다. "우리는 단순한 파트너가 아니라, 서로의 솔루션을 공급하는 공급업체이기도 합니다. IBM과 IBM의 고객은 우리가 지원하는 솔루션을 구매하고 사용하며, 우리는 고객에게 높은 가치의 서비스를 제공하기 위해 IBM 기술을 활용합니다. 그래서 관계가 매우 깊습니다."

“Netrix는 IBM Power 환경을 위한 관리형 서비스 제공업체로서, IBM Cloud 카탈로그에서 사용할 수 있는 전용 타일을 통해 IBM Cloud 고객을 지원합니다. 이를 통해 고객은 Netrix Global 현장 최고 기술 책임자인 Deepak Kohli가 전체 인프라에 '만족스러운 방안'라고 부르는 방식을 통해 완전 관리형 호스팅 솔루션으로 마이그레이션하고 이를 배포할 수 있습니다."

Netrix 고객마다 고유한 비즈니스 및 규제 요구 사항이 있습니다. 2020년에 오랜 고객이자 다국적 보험사가 Netrix에 중요한 요청을 해왔습니다.

이 보험 회사는 유럽에 두 곳의 데이터 센터를 운영 중이었으며, Netrix는 이러한 센터의 IBM Power 서버에서 실행되는 IBM i 애플리케이션을 관리하고 있었습니다. 이 보험 회사는 비용을 절감하고 운영 효율성을 높이기 위해 온프레미스 데이터 센터를 폐쇄하고 워크로드를 클라우드로 이전할 계획이었습니다.

Netrix는 이 혁신을 설계하고 실행하는 임무를 맡았습니다.

Netrix는 해당 유럽 지역에서 자체 데이터 센터를 운영하지는 않았지만, IBM과의 긴밀한 파트너십을 이어오고 있었으므로 자연스레 IBM® Cloud가 적합한 솔루션으로 떠올랐습니다. IBM은 이미 유럽에 클라우드 데이터 센터를 설립하고 IBM Power Virtual Server를 제공하여 고객이 리팩토링 없이 IBM i 워크로드를 이동할 수 있도록 했습니다.

“IBM Cloud의 가장 큰 장점은 이미 구축되어 있다는 것입니다.” 라고 Netrix Global의 현장 최고 기술 책임자인 Deepak Kohli는 말합니다. "처음부터 시작할 필요가 없었습니다. 우리는 관리형 서비스를 계층화하여 연중무휴 24시간 서비스를 제공할 수 있었습니다. IBM Cloud는 완벽한 선택이었습니다."

무대가 마련되었습니다. 이제 실제 작업을 시작할 때였습니다.