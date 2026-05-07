새로운 하이브리드 클라우드 솔루션 제공을 위한 협업

Netrix Global, IBM과 협력하여 거대 보험사의 워크로드를 클라우드의 IBM Power Virtual Server로 이전
Netrix Global은 안전하고 확장가능한 결과 중심의 IT 서비스를 제공하는 데 집중하는 글로벌 기술 서비스 및 솔루션 제공업체입니다. 미국에 본사를 둔 Netrix Global은 관리형 IT 서비스, 클라우드 솔루션, 사이버 보안, 인공 지능 및 디지털 업무 환경 지원을 통해 미드 마켓 및 엔터프라이즈 조직을 뒷받침합니다.
2025년에 Netrix Global은 Ricoh ITS를 인수하여 IBM Power, IBM i, 클라우드 호스팅 및 관리형 서비스 전반에 걸쳐 글로벌 관리 서비스 입지를 크게 확장하고 전문 지식을 심화했습니다. 이번 인수를 통해 Netrix는 전 세계 고객을 위해 복잡한 하이브리드 클라우드 환경을 지원하는 동시에 Ricoh ITS가 구축한 IBM과의 오랜 제공 파트너십을 지속할 수 있게 되었습니다.
Netrix Global의 호스팅 운영 담당 부사장인 Nick Mattera는 "Ricoh ITS를 인수하면서 글로벌 규모로 엔터프라이즈급 관리형 서비스를 제공할 수 있는 역량이 가속화되었습니다."라며, “또한 거의 10년에 걸친 IBM과의 협업을 더욱 발전시킬 수 있었습니다.”라고 말합니다.
Netrix와 IBM의 관계는 상호 신뢰와 장기 협업을 기반으로 합니다.
"우리는 IBM과 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다."라고 Mattera는 말합니다. "우리는 단순한 파트너가 아니라, 서로의 솔루션을 공급하는 공급업체이기도 합니다. IBM과 IBM의 고객은 우리가 지원하는 솔루션을 구매하고 사용하며, 우리는 고객에게 높은 가치의 서비스를 제공하기 위해 IBM 기술을 활용합니다. 그래서 관계가 매우 깊습니다."
“Netrix는 IBM Power 환경을 위한 관리형 서비스 제공업체로서, IBM Cloud 카탈로그에서 사용할 수 있는 전용 타일을 통해 IBM Cloud 고객을 지원합니다. 이를 통해 고객은 Netrix Global 현장 최고 기술 책임자인 Deepak Kohli가 전체 인프라에 '만족스러운 방안'라고 부르는 방식을 통해 완전 관리형 호스팅 솔루션으로 마이그레이션하고 이를 배포할 수 있습니다."
Netrix 고객마다 고유한 비즈니스 및 규제 요구 사항이 있습니다. 2020년에 오랜 고객이자 다국적 보험사가 Netrix에 중요한 요청을 해왔습니다.
이 보험 회사는 유럽에 두 곳의 데이터 센터를 운영 중이었으며, Netrix는 이러한 센터의 IBM Power 서버에서 실행되는 IBM i 애플리케이션을 관리하고 있었습니다. 이 보험 회사는 비용을 절감하고 운영 효율성을 높이기 위해 온프레미스 데이터 센터를 폐쇄하고 워크로드를 클라우드로 이전할 계획이었습니다.
Netrix는 이 혁신을 설계하고 실행하는 임무를 맡았습니다.
Netrix는 해당 유럽 지역에서 자체 데이터 센터를 운영하지는 않았지만, IBM과의 긴밀한 파트너십을 이어오고 있었으므로 자연스레 IBM® Cloud가 적합한 솔루션으로 떠올랐습니다. IBM은 이미 유럽에 클라우드 데이터 센터를 설립하고 IBM Power Virtual Server를 제공하여 고객이 리팩토링 없이 IBM i 워크로드를 이동할 수 있도록 했습니다.
“IBM Cloud의 가장 큰 장점은 이미 구축되어 있다는 것입니다.” 라고 Netrix Global의 현장 최고 기술 책임자인 Deepak Kohli는 말합니다. "처음부터 시작할 필요가 없었습니다. 우리는 관리형 서비스를 계층화하여 연중무휴 24시간 서비스를 제공할 수 있었습니다. IBM Cloud는 완벽한 선택이었습니다."
무대가 마련되었습니다. 이제 실제 작업을 시작할 때였습니다.
연간 데이터 센터 운영 비용 절감 가능성
고객의 일일 데이터 백업 시간 단축 가능성
마이그레이션은 2022년 7월에 시작되었습니다. IBM i 애플리케이션을 온프레미스 IBM Power Systems에서 클라우드의 IBM Power Virtual Server로 이동하는 것은 리팩터링이 필요하지 않다는 점에서 비교적 간단했습니다. Netrix는 전반적인 마이그레이션을 담당했지만 IBM과 긴밀히 협력하여 IBM만이 제공할 수 있는 전문 지식을 활용했습니다.
"우리는 IBM Cloud에 대해 잘 알고 있었습니다."라고 Mattera는 말합니다. “우리는 다른 고객을 위해 자체 IBM Cloud 인스턴스 내에 서비스를 배포했습니다. 하지만 인프라 측면에서는 아직 IBM Power Virtual Server 배포를 수행하지 않았습니다. 그래서 약간의 학습 곡선이 있었는데, IBM이 내내 도움을 주어서 정말 좋았습니다."
보험 산업은 모든 데이터를 최소 7년 동안 저장해야 한다는 조항을 포함하여 데이터 관리에 대한 엄격한 정부 요구 사항을 가지고 있습니다. 이러한 요구 사항을 수용하기 위해 IBM은 IBM 비즈니스 파트너인 FalconStor에 도움을 요청했습니다. 팀은 FalconStor StorSafe VTL 솔루션을 사용하여 물리적 스토리지 테이프 드라이브를 가상 테이프 형식으로 변환하고 IBM Cloud Object Storage에 백업하여 쉽게 저장하고 검색할수 있습니다.
FalconStor의 VTL 솔루션은 이미 IBM Cloud에 내장되어 있었기 때문에 구현이 비교적 간단했습니다. "다시 말하지만, Power 쪽의 엔지니어들에게는 새로운 플랫폼이었습니다."라고 Mattera는 말합니다. "FalconStor와 IBM 팀의 도움으로 그 어려움을 극복하고 나니 매우 편안해졌습니다."
"그래서 학습 곡선이 있는 동안 크게 고통스럽지 않았습니다."라고 그는 계속 말합니다. "많은 교훈을 얻었습니다. 이제 우리는 앞으로의 배포에 대해 완전히 자신감을 갖게 되었습니다."
2022년 9월, 보험 고객의 워크로드가 완전히 마이그레이션되어 IBM Cloud에서 전체 프로덕션으로 전환되었습니다. 이 보험 회사 사용자는 이제 온프레미스 오피스 위치에서 유럽의 하이브리드 클라우드 환경으로 비공개로 연결하여 IBM Cloud에서 IBM i 애플리케이션을 실행하는 동시에 다양한 기타 독립 서비스형 소프트웨어(SaaS) 애플리케이션을 구독할 수 있습니다.
현재 Netrix Global은 성공적인 구현을 통해 다양한 이점을 누리고 있습니다. 이 다국적 보험회사는 여전히 만족스러운 고객으로 남아있으며, 그 관계 또한 여전히 돈독합니다. 이 보험 회사는 익숙한 IBM i 애플리케이션을 계속 실행할 수 있을 뿐만 아니라 IBM Power Virtual Servers를 통해 사용하는 서비스 및 대역폭에 대해서만 비용을 지불하므로 IT 인프라를 유지 관리하고 비용을 지불하는 대신 핵심 비즈니스에 집중할 수 있습니다.
Netrix Global은 보험 회사의 워크로드를 IBM Cloud로 이전함으로써 전 세계적으로 연간 데이터 센터 하우징 및 운영 비용을 최대 40% 절감할 수 있게 되었습니다. 또한 이러한 데이터 센터를 운영하는 데 필요한 공간과 에너지를 제거함으로써 회사의 탄소 발자국이 감소했다고 Netrix Global의 현장 최고 기술 책임자인 Deepak Kohli는 말합니다.
Netrix Global은 FalconStor StoreSafe VTL을 도입하여 더 큰 확장성과 속도로 데이터 백업 및 스토리지 기능을 개선할 수 있었습니다. 이제 회사는 장기 데이터 저장에 대한 규제 요구 사항을 충족할 수 있게 되었으며, 보험 고객의 워크로드에 대한 백업 시간을 최대 4시간까지 단축할 수 있게 되었습니다.
Netrix Global은 또한 IT 관리 서비스 비즈니스에서 새로운 기능과 기술을 개발하여 IBM Power 시스템의 전문 지식을 IBM Power Virtual Server 환경으로 확장했습니다. 또한 FalconStor StoreSafe에 대한 지식을 전 세계 구현에 적용할 수 있습니다.
Netrix Global과 IBM의 관계는 그 어느 때보다 긴밀합니다. Mattera는 "IBM Expert Labs 서비스 내에서 사용 가능한 다양한 애플리케이션과 리소스를 통해 더 많은 기회를 확보할 수 있게 되었습니다."라고 말합니다. "이는 Netrix의 판도를 바꾸는 또 다른 계기가 될 것입니다."
이 구현은 Netrix Global의 자체 클라우드에서 IBM Power Virtual Servers를 실행할 수 있는 새로운 가능성의 문을 열었을 뿐만 아니라 유럽에서도 이를 관리형 서비스로 제공할 수 있게 되었습니다. Mattera는 "IBM Cloud 내에서 운영할 수 있는 능력을 통해 이전에는 경험하지 못했던 글로벌 범위를 확보할 수 있게 되었습니다."라고 말합니다. "이를 통해 완전히 새로운 시장 부문을 공략할 수 있게 되었습니다."
또 다른 흥미로운 기회는 IBM Cloud와의 협업을 통해 Netrix Global 클라우드의 범위를 확장할 수 있다는 것입니다. "우리 자체 클라우드는 물리적 인프라로 구성되어 있습니다."라고 Mattera는 말합니다. "따라서 IBM Cloud를 활용하여 데이터 센터의 물리적 공간을 축소하는 것이 목적입니다."
"전 세계에 진출한 고객은 지리적으로 다양한 데이터 복구 기능 또는 고가용성 환경(북미, 유럽 또는 환태평양 지역 등 어디에 있든 가용성)을 원할 수 있습니다. IBM Cloud는 우리에게 이러한 유연성을 제공합니다.”라고 그는 결론을 내렸습니다.
Netrix Global은 30년 이상의 경험을 보유한 엔지니어링 중심의 IT 컨설팅 겸 관리형 서비스 제공업체입니다. 600명 이상의 기술 엔지니어로 구성된 팀은 IT 전략, 클라우드 인프라, 사이버 보안, 애플리케이션 개발, 데이터 및 AI에 대한 전문 지식을 바탕으로 모든 비즈니스 기능의 문제를 해결하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Netrix는 고유한 자문-배포-실행 접근 방식을 제공하여 프로젝트의 복잡성에 관계없이 고객의 성공을 보장합니다. 당사의 사명은 신뢰할 수 있는 기술 조언자로서 상시 가동되고 항상 안전한 최신 데이터 기반 비즈니스를 운영하는 데 필요한 인력과 기술을 제공하는 것입니다. 자세한 내용은 www.netrixglobal.com에서 확인하세요.
텍사스 오스틴에 본사를 둔 IBM 비즈니스 파트너 FalconStor는 하이브리드 클라우드 환경에서 재해 복구 및 백업 솔루션을 현대화하는 FalconStor StorSafe VTL을 비롯한 데이터 보호 최적화 소프트웨어의 선두 공급업체입니다. 이 회사는 2000년에 설립되었으며, 현재 전 세계 1,000개 이상의 조직에 서비스를 제공하고 있습니다.
IBM Power Virtual Server를 사용하여 원격 작업자를 위한 ERP를 지원하는 Iptor
후쿠이 대학 병원은 IBM Cloud로 의료 시스템을 혁신했습니다.
FNZ는 IBM Power Virtual Server를 통해 테스트 접근 방식 등을 업그레이드했습니다.
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