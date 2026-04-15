이러한 과제를 해결하기 위해 Neste는 IBM Consulting과 협력하여 다년간의 ERP 혁신 프로그램인 Asset Lifecycle Value Realization(ALVAR)을 추진했습니다.

이 프로그램은 자산 라이프사이클 관리 개선, 글로벌 비즈니스 프로세스 표준화, 엔지니어링 및 운영 역량의 통합 ERP 환경 내 통합을 통해 확장 가능한 성장과 운영 우수성을 위한 기반을 구축했습니다.

ALVAR은 맞춤형 공급업체 포털과 함께 레거시 플랜트 유지관리 및 포트폴리오 관리 시스템을 폐기할 수 있도록 했으며, 이를 통해 글로벌 운영 전반에서 표준화, 투명성, 확장성을 강화했습니다.

이 프로그램은 핵심 시스템을 통합함으로써 실시간 데이터 흐름, 엔드투엔드 프로세스 가시성, 그리고 강화된 재무 통제를 가능하게 했습니다. 또한 자산 및 운영 데이터를 팀과 파트너 전반에서 접근 가능한 단일 플랫폼으로 통합함으로써 데이터 품질을 개선했습니다.

13회의 성공적인 Go-live를 통해 ALVAR은 자산, 투자, 프로젝트 관리를 현대화하고, 강력한 감사 추적을 기반으로 규정 준수를 강화하며, 조달을 간소화했습니다. 이 프로그램은 기술을 넘어 프로세스를 정렬하고 역할을 명확히 하며 조직 전반에 새로운 업무 방식을 도입함으로써 Neste의 운영 방식을 재정의했습니다.