Neste는 향상된 효율성과 미래 대응 역량을 바탕으로 운영을 혁신합니다.
재생 연료와 지속가능성 분야의 글로벌 선도 기업인 Neste는 자산, 투자, 프로젝트를 관리하기 위해 여러 레거시 시스템에 의존해 왔습니다. 여기에는 통합되지 않았고, 과도하게 맞춤화되어 있으며, 노후화 단계에 접어든 플랜트 유지관리 및 포트폴리오 관리 솔루션이 포함되어 있었습니다.
Neste가 글로벌로 확장함에 따라 표준화와 실시간 가시성의 부족은 점점 더 복잡해지는 규제 및 시장 요구를 충족하면서 안전하고 신뢰할 수 있으며 규정을 준수하는 운영을 유지하는 데 어려움을 초래했습니다.
이러한 과제를 해결하기 위해 Neste는 IBM Consulting과 협력하여 다년간의 ERP 혁신 프로그램인 Asset Lifecycle Value Realization(ALVAR)을 추진했습니다.
이 프로그램은 자산 라이프사이클 관리 개선, 글로벌 비즈니스 프로세스 표준화, 엔지니어링 및 운영 역량의 통합 ERP 환경 내 통합을 통해 확장 가능한 성장과 운영 우수성을 위한 기반을 구축했습니다.
ALVAR은 맞춤형 공급업체 포털과 함께 레거시 플랜트 유지관리 및 포트폴리오 관리 시스템을 폐기할 수 있도록 했으며, 이를 통해 글로벌 운영 전반에서 표준화, 투명성, 확장성을 강화했습니다.
이 프로그램은 핵심 시스템을 통합함으로써 실시간 데이터 흐름, 엔드투엔드 프로세스 가시성, 그리고 강화된 재무 통제를 가능하게 했습니다. 또한 자산 및 운영 데이터를 팀과 파트너 전반에서 접근 가능한 단일 플랫폼으로 통합함으로써 데이터 품질을 개선했습니다.
13회의 성공적인 Go-live를 통해 ALVAR은 자산, 투자, 프로젝트 관리를 현대화하고, 강력한 감사 추적을 기반으로 규정 준수를 강화하며, 조달을 간소화했습니다. 이 프로그램은 기술을 넘어 프로세스를 정렬하고 역할을 명확히 하며 조직 전반에 새로운 업무 방식을 도입함으로써 Neste의 운영 방식을 재정의했습니다.
ALVAR은 운영 우수성의 도약을 이끌어내며, 계획, 실행, 의사결정을 개선하는 통합된 데이터 기반 운영 모델을 구현했습니다.
엔드투엔드 프로세스 가시성은 전략적 계획과 예측을 강화했으며, 마스터 데이터와 거래 데이터 품질 향상을 통해 효율성, 비용 통제, 가격 정확도를 높였습니다. SAP와 연계 시스템 전반의 통합은 원활한 정보 흐름을 구축하여 사일로를 줄이고 투명성을 높였습니다.
프로세스 성과에 대한 실시간 데이터 기반 인사이트를 통해 조달은 더욱 체계적이고 효율적으로 운영되며, 계약 활용도와 부서 간 협업이 향상되었습니다.
지역 전반에 걸친 역할과 프로세스 표준화를 통해 일관성과 책임성이 향상되었습니다. ALVAR은 즉각적인 운영 개선을 넘어 분석, 보고, 향후 혁신을 지원하는 확장 가능한 디지털 기반을 구축했습니다.
Neste는 재생 디젤과 지속 가능한 항공 연료(SAF)를 생산하는 세계적인 선도 기업으로, 세 개 대륙에서 생산을 운영하고 있습니다. Neste는 핀란드 포르보 정유소에서 고품질 석유 제품을 생산하며, 핀란드와 발트 지역에 걸쳐 광범위한 주유소 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 회사의 전략은 재생 연료 성장에 집중하며 고객이 온실가스 배출을 줄일 수 있도록 지원하는 데 있습니다.
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