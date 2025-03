개발 프로세스의 민감성을 이해한 neoleap은 내부 주요 이해관계자와 상의하고 하이브리드 클라우드 접근 방식과 클라우드 네이티브 개발 스타일을 채택했습니다. 이러한 전략적 방향은 그린필드 프로젝트의 실행을 보장하는 동시에 중요한 비즈니스 요구 사항을 해결했습니다.

이 경로를 선택한 이유는 개발 과정에서 비즈니스 운영이 계속해서 서비스를 제공하고 진화하는 고객 요구 사항을 충족하도록 하기 위함이었습니다. 둘째, 신제품 출시 시간을 단축하여 neoleap이 경쟁이 치열하고 가격에 민감한 핀테크 시장에서 전략적으로 입지를 다질 수 있기를 원했습니다. 셋째, 개발 전반에 걸쳐 SAMA 및 기타 국가 규정의 요구 사항을 준수해야 했습니다. 마지막으로, 에코시스템의 안정성과 민첩성을 강화하여 neoleap을 판매자와 고객 모두에게 탁월한 사용자 경험을 제공하는 포괄적인 핀테크 플랫폼으로 자리매김해야 했습니다.

이러한 목표를 달성하기 위해 neoleap은 이 혁신적인 이니셔티브를 지원하는 데 필요한 주요 능력과 시스템을 파악하는 데 우선순위를 두었습니다. neoleap은 개척자 정신과 협업에 충실하기 위해 창업 초기부터 함께해온 기술 파트너인 IBM과 파트너십을 맺었습니다. 두 조직은 neoleap의 신제품을 성공적으로 개발하고 배포할 수 있도록 총체적이고 혁신적인 접근 방식을 함께 개발했습니다.

"neoleap 플랫폼의 성공적인 개발 및 배포는 neoleap과 Alrajhi Bank의 시장 점유율을 유지하고 성장시키기 위한 비즈니스의 필수 요소였습니다. 우리는 안정적이고 강력한 하이브리드 클라우드 솔루션과 모든 규모의 금융 서비스 제공업체와 협력한 폭넓은 경험을 갖춘 IBM을 전략적 파트너로 선택했습니다."라고 neoleap의 대변인은 말했습니다.

광범위한 평가와 상담 끝에 neoleap은 Red Hat OpenShift Platform과 함께 IBM App Connect 및 IBM API Connect를 갖춘 IBM Cloud Pak for Integration을 활용하여 플랫폼 개발을 시작했습니다. 이 솔루션은 사전 통합된 데이터, AI 자동화 및 보안 능력을 활용했습니다. 이 소프트웨어는 포괄적이고 통합된 하이브리드 클라우드 플랫폼 경험을 제공하여 비즈니스 및 IT 팀이 neoleap의 IT 인프라 전반에 걸쳐 신용카드 미들웨어를 구축할 수 있도록 지원했습니다.

neoleap의 미들웨어는 IBM App Connect의 애플리케이션 통합 기능을 사용하여 개발 프로세스에서 더 큰 유연성, 이식성 및 확장성을 제공합니다. 또한 이 솔루션에는 결제 게이트웨이 및 사기 탐지 서비스와 같은 다른 시스템과의 안전한 통합을 위해 IBM API Connect를 사용하는 강력한 API 관리 기능이 포함되어 있어 neoleap의 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에서 원활한 운영을 보장할 수 있습니다. 내장된 보안 기능과 규정 준수 관리 툴 덕분에 neoleap은 처음부터 끝까지 업계 표준을 준수할 수 있었습니다.

또한 neoleap은 지속적인 모니터링 및 분석을 위해 현재 낮은 환경에서 실행되고 있는 IBM Instana Observability를 도입했습니다. 또한 이 팀은 IBM Instana Observability를 엔터프라이즈 관측 가능성 솔루션으로 활용하여 배포 후 애플리케이션 성능에 대한 인사이트를 제공하고 사전 예방적 관리와 신속한 문제 해결을 제공하는 것을 적극 고려하고 있습니다.