안전한 Digital Vault를 구축한 Nationwide

IBM® Content Manager OnDemand를 기반으로, 회원들에게 디지털 방식으로 명세서 및 서신 접근 제공
회원의 기대가 계속 변화함에 따라 Nationwide는 회원과 소통하는 방식을 혁신해야 할 필요성이 커지고 있습니다. Nationwide가 디지털 경험을 지속적으로 향상시키면서 커뮤니케이션을 제작하고 전달하는 방식도 함께 변화하고 있습니다. Nationwide는 기존의 종이 기반 커뮤니케이션과 함께, 이를 원하는 고객에게 안전하고 끊김 없으며 개인화된 디지털 커뮤니케이션을 제공하고 있습니다.
12주간의 디스커버리 단계를 거친 후 Nationwide는 IBM Consulting 및 IBM® Technology와 협력하여 수백만 건의 문서를 안전하게 저장하고 배포할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼인 Digital Vault를 설계하고 구축했습니다. 확장성과 보안 요구 사항을 충족하기 위해 IBM과 Nationwide의 공동 프로젝트 팀은 IBM® Content Manager OnDemand(CMOD)를 핵심 플랫폼으로 선택했습니다. CMOD는 다양한 문서 유형의 자동 수집, 고성능 검색 및 조회, 여러 채널과 디바이스에서의 안전한 디지털 제공을 지원하며, 처리량 증가에 맞춰 확장할 수 있는 SaaS 소비 모델도 제공합니다.
Nationwide와 IBM Consulting은 하나의 통합된 딜리버리 팀으로 협력하여 Internet Bank, Mobile Banking App 및 Serve and Manage Members(SAMM) 포털 전반에 Digital Vault를 구축했습니다. 양사는 회원과 직원 모두에게 안전하고 확장 가능하며 끊김 없는 사용 경험을 제공하는 환경을 구축했습니다. 공동 프로젝트 팀은 프런트엔드와 백엔드 개발, 문서 수집, 마이그레이션, 서비스 통합을 긴밀하게 연계하여 .NET, Swift, Kotlin 및 IBM® Content Manager OnDemand 등의 기술을 하나의 통합 플랫폼으로 구현했습니다. 이처럼 통합된 협업 방식 덕분에 프로젝트는 예정보다 한 분기 앞당겨 출시될 수 있었습니다.
2024년 11월, Nationwide와 IBM은 Internet Bank와 SAMM 플랫폼 전반에 Digital Vault를 구축하여 137종 이상의 문서를 지원하는 안전하고 확장 가능한 시스템을 구현했습니다. 이를 통해 웹, 모바일, 데스크톱 전반에서 일관되고 높은 품질의 사용자 경험을 제공하고 있습니다. IBM CMOD를 통해 Nationwide는 이제 각 회원의 문서를 360도로 통합 조회할 수 있는 환경을 제공하며, 회원과 직원 모두가 이를 실시간으로 이용할 수 있습니다. 이 솔루션은 고객 만족도를 높이고 서비스 운영 효율성을 향상시키며, Nationwide의 페이퍼리스 환경 전환을 가속화합니다.
주요 결과: 종이 및 우편 요금 절감을 통해 연간 비용을 크게 절감했습니다. 연간 1,400만 건의 인쇄 및 게시된 커뮤니케이션이 제거되었습니다. 일일 다운로드는 116,000건입니다. 현재까지 3,400만 번의 문서 액세스가 발생했습니다. 280개 문서 유형에 걸쳐 30억 개의 문서가 저장되었습니다. 인터넷 및 비즈니스 뱅킹 사용자가 100% 채택했습니다. 회원들은 명세서 및 커뮤니케이션에 쉽고 빠르게 액세스할 수 있다는 점을 높이 평가하며 긍정적인 반응을 보였습니다.
Nationwide는 1,600만 명 이상의 회원을 보유한 세계 최대의 빌딩 소사이어티입니다. Virgin Money UK PLC를 인수한 이후 Nationwide는 영국 인구 3명 중 1명과 금융 거래를 맺고 있으며, 주택담보대출과 개인 예금 부문에서 영국 2위의 금융 서비스 제공업체입니다. 또한 입출금 계좌, 신용카드, 개인 대출 및 기업 금융 서비스를 제공하는 주요 금융기관이기도 합니다. 고객은 영업점, 모바일 앱, 인터넷, 전화 또는 우편을 통해 원하는 방식으로 금융 서비스를 이용할 수 있습니다. Nationwide는 약 25,000명의 직원을 두고 있으며, 본사는 영국 스윈던에 있습니다.
주주가 아닌 회원이 소유하는 금융 서비스 제공업체인 Nationwide의 목적은 은행 서비스를 제공하는 동시에 더 공정하고 보람 있으며 사회의 이익을 위한 것입니다. 자세한 내용은 회사 소개 | Nationwide를 참조하세요.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 6월.
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제시된 사례는 예시를 위한 것입니다. 실제 결과는 고객의 구성과 환경에 따라 달라질 수 있으므로 일반적인 결과를 보장할 수는 없습니다.