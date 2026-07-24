안전한 Digital Vault를 구축한 Nationwide

12주간의 디스커버리 단계를 거친 후 Nationwide는 IBM Consulting 및 IBM® Technology와 협력하여 수백만 건의 문서를 안전하게 저장하고 배포할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼인 Digital Vault를 설계하고 구축했습니다. 확장성과 보안 요구 사항을 충족하기 위해 IBM과 Nationwide의 공동 프로젝트 팀은 IBM® Content Manager OnDemand(CMOD)를 핵심 플랫폼으로 선택했습니다. CMOD는 다양한 문서 유형의 자동 수집, 고성능 검색 및 조회, 여러 채널과 디바이스에서의 안전한 디지털 제공을 지원하며, 처리량 증가에 맞춰 확장할 수 있는 SaaS 소비 모델도 제공합니다.

Nationwide와 IBM Consulting은 하나의 통합된 딜리버리 팀으로 협력하여 Internet Bank, Mobile Banking App 및 Serve and Manage Members(SAMM) 포털 전반에 Digital Vault를 구축했습니다. 양사는 회원과 직원 모두에게 안전하고 확장 가능하며 끊김 없는 사용 경험을 제공하는 환경을 구축했습니다. 공동 프로젝트 팀은 프런트엔드와 백엔드 개발, 문서 수집, 마이그레이션, 서비스 통합을 긴밀하게 연계하여 .NET, Swift, Kotlin 및 IBM® Content Manager OnDemand 등의 기술을 하나의 통합 플랫폼으로 구현했습니다. 이처럼 통합된 협업 방식 덕분에 프로젝트는 예정보다 한 분기 앞당겨 출시될 수 있었습니다.