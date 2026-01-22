리투아니아 국가교육청, S2P와 협력하여 학교 보고서 분석 자동화를 위한 IBM watsonx® 기술 배포
국가교육청(NAE)은 리투아니아 공화국 교육체육과학부 산하에 설립된 공공 행정 기관입니다. 교육청은 포용적 교육 관행 보장, 교사를 위한 전문성 개발 프로그램 조직, 학생 교육 성과 평가 등과 같은 노력을 통해 국가 교육 전반을 관리합니다.
NAE는 임무의 일환으로 학교 경영 보고서를 수집하여 각 학교와 지방 자치단체, 그리고 국가 차원의 교육 현황을 모니터링합니다. 매년 약 3,000개의 새로운 보고서가 제출되며, 여기에는 정형 데이터와 비정형 데이터가 혼합되어 있고 다양한 파일 유형으로 저장되어 있습니다. 평균 10페이지에 달하는 각 보고서에서 원시 데이터를 추출하는 데 약 4시간의 수작업이 소요되었는데, 이는 NAE가 감당하기에는 전혀 지속 불가능한 업무량이었습니다.
이와 동시에 NAE는 보고서를 학생 등록률 및 자금과 같은 다른 데이터와 비교하기가 어려웠기 때문에 학교 성과에 대한 종합적인 개요를 얻기가 어려웠습니다. 교육 책임자가 결과를 검토하고 데이터 기반 정책 권장 사항을 작성하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있도록, 교육청은 문서 자동화 및 분석 자동화 솔루션을 모색했습니다.
IBM Business Partner S2P와 협력하여, NAE는 AI 강화 자동화 솔루션의 핵심 기술로 IBM® watsonx.ai 및 IBM® Cognos Analytics를 채택했습니다.
S2P는 다양한 형식의 여러 소스 문서에서 데이터를 추출하고 고객이 지정한 14가지 KPI에 따라 통합된 분석을 제공하는 솔루션을 구축했습니다. 처음에는 원시 데이터를 추출 변환하여 벡터 데이터베이스에 삽입합니다. 두 번째 단계로 IBM® watsonx.ai에서 보고 요구 사항에 따라 정보를 처리합니다. 그런 다음 AI가 정보를 평가하고 각 학교의 혁신적인 학습 기법 사용 여부 등을 고려하여 0에서 3까지의 척도로 각 KPI 수치를 제공합니다. 이러한 KPI는 정책 결정의 근거가 되는 증거를 교육청에 제공합니다.
모든 정보가 구조화된 데이터베이스에 로드되면 40개 이상의 등록부에서 정보를 소싱하는 국가 교육 관리 시스템의 다른 정형 데이터와 데이터 풀을 비교할 수 있습니다. 이 모든 데이터는 Cognos Analytics로 전송되어 일련의 대시보드를 생성합니다. 이를 통해 NAE 경영진은 국가 교육 시스템의 성과를 한눈에 시각화하여 파악할 수 있습니다.
"이 혁신적인 프로젝트는 S2P의 헌신과 전문성이 없었다면 불가능했을 것입니다."라고 NAE의 정보자원국 행정실장 에두아르다스 다우요티스는 말합니다.
NAE는 IBM® watsonx.ai 및 IBM® Cognos Analytics 기술을 기반으로 구축된 솔루션을 통해 이전의 수동 데이터 추출 프로세스를 제거하여 생산성을 99% 향상했습니다. 동시에 분석 프로세스를 간소화함으로써 기관은 시스템 전반의 데이터 풀을 손쉽게 비교하여 각 학교 및 지방 자치단체의 성과를 상황 맥락에 맞게 파악할 수 있습니다.
솔루션이 매년 더 많은 데이터를 수집함에 따라 NAE는 전체 교육 시스템의 성과를 매년 추적하여 핵심 사회 서비스인 교육에 대한 심도 있는 인사이트를 확보할 수 있게 될 것입니다. 또한 수집된 데이터를 통해 리투아니아 교육 시스템의 미래를 형성하는 과정에서 더욱 정확하고 선제적인 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
"S2P와 IBM 기술 덕분에 데이터 기반의 의사 결정을 통해 리투아니아의 교육 시스템을 개선한다는 사명을 자신 있게 이어 나갈 수 있게 되었습니다."라고 다우요티스는 결론지었습니다.
리투아니아 국가교육청은 리투아니아 공화국 교육체육과학부 산하에 설립된 공공 행정 기관입니다. 교육청은 국가시험센터, 국가학교평가청, 특수교육·심리센터, 교육보급센터, 교육정보기술센터, 교육발전센터 6개 기관이 통합되면서 2019년 9월 1일 공식적으로 출범했습니다.
2009년에 설립되어 빌뉴스에 본사를 둔 S2P는 리투아니아의 선도적인 IBM® Business Partner입니다. S2P는 공공 및 민간 조직에 모두 전문화된 성능 관리 및 비즈니스 인텔리전스 솔루션을 제공합니다.
