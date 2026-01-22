국가교육청(NAE)은 리투아니아 공화국 교육체육과학부 산하에 설립된 공공 행정 기관입니다. 교육청은 포용적 교육 관행 보장, 교사를 위한 전문성 개발 프로그램 조직, 학생 교육 성과 평가 등과 같은 노력을 통해 국가 교육 전반을 관리합니다.

NAE는 임무의 일환으로 학교 경영 보고서를 수집하여 각 학교와 지방 자치단체, 그리고 국가 차원의 교육 현황을 모니터링합니다. 매년 약 3,000개의 새로운 보고서가 제출되며, 여기에는 정형 데이터와 비정형 데이터가 혼합되어 있고 다양한 파일 유형으로 저장되어 있습니다. 평균 10페이지에 달하는 각 보고서에서 원시 데이터를 추출하는 데 약 4시간의 수작업이 소요되었는데, 이는 NAE가 감당하기에는 전혀 지속 불가능한 업무량이었습니다.

이와 동시에 NAE는 보고서를 학생 등록률 및 자금과 같은 다른 데이터와 비교하기가 어려웠기 때문에 학교 성과에 대한 종합적인 개요를 얻기가 어려웠습니다. 교육 책임자가 결과를 검토하고 데이터 기반 정책 권장 사항을 작성하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있도록, 교육청은 문서 자동화 및 분석 자동화 솔루션을 모색했습니다.