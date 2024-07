멕시코 공과 대학교/티후아나 공과 대학교

티후아나 공과 대학교는 IBM과 협력하여 Power Systems S822LC for High Performance Computing에 IBM Cloud Private을 도입했습니다. Power Systems S822LC for High Performance Computing은 더 빠른 CPU와 GPU 간 통신을 위한 NVIDIA Tesla GPU 및 NVLink 기술을 갖춘 가속화된 서버입니다. IBM Cloud Private on Power는 개발자가 컨테이너화된 애플리케이션을 쉽게 빌드하고 배포할 수 있도록 지원하는 개방형 Kubernetes 플랫폼입니다. 트루히요 박사와 그의 팀은 IBM Cloud Private on Power를 통해 고성능 컴퓨팅 애플리케이션을 온프레미스 프라이빗 클라우드 환경에서 안전하고 최고의 가용성으로 신속하게 배포할 수 있습니다.

또한 연구소는 새로운 IBM Power Systems 인프라에 Docker 컨테이너를 배포했습니다. Docker는 컨테이너 기반 애플리케이션을 시작하려는 개발자에게 적합한 엔터프라이즈 컨테이너 소프트웨어를 제공합니다. 트루히요 박사와 그의 팀은 IBM Power Systems의 Docker를 사용해 AI 알고리즘을 컨테이너화 함으로써 대규모 데이터 세트에 대한 특정 검색을 수행할 수 있습니다. 빅 데이터 세트 내의 검색을 세그먼트로 나누고 특정 검색에만 집중하는 Docker 컨테이너를 실행하여 특정 인사이트를 찾는 데 소요되는 시간을 줄이고, 매우 간단하고 효율적인 방식으로 정교한 최신 검색 패턴을 수행할 수 있습니다.



연구팀은 IBM Cloud Private 및 Power Systems의 Docker를 통해 기존 Dell 및 Intel Xeon 인프라에서 약 4시간이 걸리던 연구 워크로드 연산 시간을 단 1~2분으로 단축하여 속도를 100배 이상 개선할 수 있었습니다. IBM Power Systems에서 NVIDIA NVLink 기술을 사용하면 기존 아키텍처보다 더 빠르게 CPU와 GPU 사이에 데이터를 전송할 수 있습니다. IBM Power Systems는 x86 Server보다 최대 5.6배 더 많은 I/O 대역폭을 제공하여 고성능 컴퓨팅 워크로드의 병목 현상을 줄여줍니다. 트루히요 박사의 팀은 CPU와 GPU 간에 RAM을 공유해 성능을 더 향상시킬 수도 있습니다. 컨테이너 기반 접근 방식은 또한 연구실에 합류하는 젊은 연구원과 학생의 배포 시간과 학습 곡선을 줄여줍니다.



트루히요 박사와 그의 팀은 기존의 기존 인프라를 통해 이전보다 더 빠르고 더 멀리 확장할 수 있습니다. 확장성은 연구 애플리케이션을 위해 검색 모델의 역학을 보다 정확하게 특성화할 수 있게 해주기 때문에 연구자들이 수행하는 작업에 매우 중요합니다. 기존의 기존 인프라에서는 1,000~2,000개의 데이터 검색 포인트만 사용하여 워크스테이션을 실행할 수 있었습니다. 이제 Power Systems를 사용하여 데이터 포인트를 백만 개 이상으로 확장할 수 있습니다. 이러한 확장성 덕분에, 데이터에 대해 지금까지 얻을 수 없었던 새로운 통찰력을 얻을 수 있습니다.