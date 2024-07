IBM Turbonomic의 지속 가능한 IT 대시보드는 IT 인프라 및 비즈니스 애플리케이션에 대한 전력 및 에너지 소비와 예상 탄소 영향에 대한 가시성을 제공합니다. 소비에 대한 가시성은 첫 번째 단계에 불과합니다. 또한 Turbonomic은 IT 팀이 에너지 효율성을 높이고 애플리케이션 성능을 보장하는 데 사용할 수 있는 AI 기반 리소스 권장 사항 및 자동화된 작업을 제공합니다. 또한 Turbonomic은 에너지 소비를 안전하게 줄이기 위해 Turbonomic 조치를 취했을 때의 예상 결과(킬로와트시 단위)와 예상 탄소 영향(이산화탄소 톤 또는 가구 수 또는 나무 묘목 수와 같은 등가물 수)을 보여주는 보고서를 제공합니다.

지속 가능한 IT 대시보드를 구현한 이후 Siri와 팀은 어떤 애플리케이션과 프로젝트가 가장 전력을 많이 소비하는지 모니터링하기 시작했습니다. Montpellier Data Center는 많은 단기 워크로드를 지원하고 있기 때문에 변동하는 수요와 에너지 소비를 모니터링하고 필요한 경우 효율성을 개선하려는 조치를 취할 수 있는 것이 매우 중요합니다. "이 새로운 지속 가능한 IT 대시보드를 통해 비즈니스 애플리케이션이 데이터 센터 에너지 소비에 어떤 영향을 미치는지 확인하고 애플리케이션 성능 저하 없이 에너지 소비를 줄이기 위해 취할 수 있는 직접적인 조치를 확인할 수 있습니다."라고 Siri는 말합니다. “우리는 지속가능성을 높이기 위해 항상 노력하고 있습니다. 아직 해야 할 일이 남아있지만, 잘해 나가고 있습니다. Turbonomic의 새로운 보고서는 우리를 위해 한 걸음 더 나아간 것입니다."