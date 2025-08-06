Mitsui & Co., Ltd.
Mitsui & Co.는 지속가능성을 주요 경영 문제로 선정했으며 다양한 비즈니스 활동으로 이를 지속적으로 해결하고 있습니다. 이 회사는 아프리카 잠비아의 면화 농부(생산자)를 일본 소비자들과 연결해 지속가능한 경험을 생성하는 "farmers 360° link"를 제공합니다. 이 시스템은 블록체인 기술을 활용하여 제품에 사용되는 원자재의 여정을 시각화하고, 생산자의 생각과 스토리를 소비자에게 전달하여 제품 가치를 높입니다. 또한 소비자는 플랫폼에서 생산자를 직접 지원할 수 있습니다. 이러한 성공의 열쇠는 스마트폰에 익숙하지 않은 생산자와 제품에 액세스할 수 있는 소비자 모두에게 적합한 모바일 앱을 개발하고 양측을 연결하는 것이었습니다. 이 회사는 앱 개발을 위한 공동 제작 파트너로 IBM을 선택했습니다. 철저한 사용자 테스트와 IBM Garage 전문가들의 폭넓은 경험을 바탕으로 구현된 이 시스템은 많은 주목을 받았으며 현재 여러 의류 브랜드에서 사용되고 있습니다.
Mitsui & Co.는 지속 가능한 농법으로 면화를 재배하는 아프리카 잠비아의 농부들과 면 소재 의류를 구매하는 일본 소비자를 블록체인으로 직접 연결하는 생산물 추적 시스템인 "farmers 360° link"를 제공합니다. 이 시스템 구현의 과제는 잠비아의 현지에서 면화를 구매하는 재배 관리자들이 사용하기 위한 모바일 앱("현장 앱")과 일본 소비자들이 사용하기 위한 소비자용 앱을 개발하는 것이었습니다. 전자는 현장에서 스마트폰에 익숙하지 않은 사람들도 쉽게 사용할 수 있어야 했으며, 신호가 약한 지역에서도 문제없이 작동해야 했습니다. 후자는 국가 사용자에게 단순하고 직관적인 사용자 경험(UX)와 사용자 인터페이스(UI)를 요구했으며, 동시에 의류 제품의 이미지와 조화를 이룰 필요가 있었습니다.
Mitsui & Co.는 IBM Supply Chain Intelligence Suite와 함께 SaaS 기반 추적 시스템인 Transparent Supply를 블록체인 플랫폼으로 선택했다고 발표했습니다. 또한 이 회사는 앱 개발을 위한 공동 개발 파트너로 IBM을 선택했습니다. 선정 이유는 해당 제안서가 잠비아 지역에 대한 자세한 지식과 더불어 최상의 앱을 만드는 데 필요한 많은 기술적 아이디어와 지식을 포함하여 높은 수준의 완성도를 제시했기 때문입니다. 현장 앱 개발은 IBM 전문가들이 현장을 방문하여 반복적인 테스트와 수정을 거쳐 진행되었으며, 현지 사용자의 IT 활용 능력과 커뮤니케이션 환경을 고려했습니다. 소비자용 앱은 테스트 사용자의 피드백을 구현하면서 구축되었으며, IBM 전문가는 사내 생산을 위해 현지 엔지니어에게 기술 전수 서비스도 제공했습니다.
2022년 4월, 약 3,000개의 농장에서 현장 앱을 사용하기 시작했습니다. 2023년 4월에는 패션 브랜드 Ron Herman, 같은 해 8월에는 BEAMS가 "farmers 360° link"를 사용한 의류 제품의 판매를 시작했습니다. 향후에는 다른 지역 농부들을 지원하는 활동도 시작할 예정입니다. 이 개념은 많은 회사로부터 지지를 받았으며 Mitsui & Co.는 협업을 더욱 확대할 계획입니다. 이를 위해 앱 기능을 지속적으로 고도화할 예정이며, "farmers 360° link"를 유럽 등 다른 지역으로 확대하는 것은 물론 카카오콩, 커피콩 등 다른 작물에도 적용하는 방안을 검토하고 있습니다.
본 사례 연구에서 다루는 주요 제품과 서비스는 다음과 같습니다.
광물 및 금속 자원, 에너지, 인프라 프로젝트, 모빌리티, 화학, 철강 제품, 식품, 식품 및 소매 관리, 웰니스, IT 및 통신 비즈니스 및 기업 개발 비즈니스 분야에서 Mitsui는 글로벌 판매 기반, 네트워크 및 능력을 활용하여 다양한 각도에서 다양한 비즈니스를 전개하고 있습니다. 여기에는 다양한 제품 판매는 물론, 이를 뒷받침하는 물류와 금융, 그리고 국제 프로젝트의 기획 및 운영 등이 포함됩니다.
Copyright IBM Corporation 2023. IBM Japan, Ltd. 19-21 Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8510, Japan
September 2023
IBM, IBM 로고, ibm.com 및 IBM Consulting은 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 International Business Machines Corp.의 상표 또는 등록 상표입니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 다른 회사의 상표일 수 있습니다. IBM 상표의 최신 목록은 다음 https://www.ibm.com/kr-ko/legal/copyright-trademark에서 확인할 수 있습니다.
본 사례 연구는 최초 발행일 기준으로 제공되며, IBM은 언제든지 해당 내용을 변경할 수 있습니다. IBM이 현재 영업 중인 모든 국가에서 모든 제품이 제공되는 것은 아닙니다.
제공된 성능 데이터 및 고객 사례는 오직 설명적 목적으로 제공됩니다. 실제 결과는 특정 구성과 운영 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 여기에 포함된 정보는 "있는 그대로" 제공되며 제3자 권리의 비침해에 대한 보증, 상품성에 대한 보증, 특정 목적에 대한 적합성에 대한 보증 및 법적 결함에 대한 보증을 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적이든 묵시적이든 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다. IBM 제품은 IBM이 정한 계약 조건에 따라 보증됩니다.
이 사례 연구에 설명된 제목, 숫자, 고유 명사 등은 최초 발행 시점을 기준으로 하며 시청 시점에 변경되었을 수 있습니다.
설명된 예는 특정 클라이언트에 대한 것이며 모든 경우에 동일한 결과가 발생한다는 것을 의미하지는 않습니다. 결과는 고객의 환경 및 기타 요인에 따라 달라집니다. 당사의 제품 및 서비스에 대한 자세한 내용은 영업 담당자 또는 비즈니스 파트너에게 문의하십시오.