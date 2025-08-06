Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co.는 지속가능성을 주요 경영 문제로 선정했으며 다양한 비즈니스 활동으로 이를 지속적으로 해결하고 있습니다. 이 회사는 아프리카 잠비아의 면화 농부(생산자)를 일본 소비자들과 연결해 지속가능한 경험을 생성하는 "farmers 360° link"를 제공합니다. 이 시스템은 블록체인 기술을 활용하여 제품에 사용되는 원자재의 여정을 시각화하고, 생산자의 생각과 스토리를 소비자에게 전달하여 제품 가치를 높입니다. 또한 소비자는 플랫폼에서 생산자를 직접 지원할 수 있습니다. 이러한 성공의 열쇠는 스마트폰에 익숙하지 않은 생산자와 제품에 액세스할 수 있는 소비자 모두에게 적합한 모바일 앱을 개발하고 양측을 연결하는 것이었습니다. 이 회사는 앱 개발을 위한 공동 제작 파트너로 IBM을 선택했습니다. 철저한 사용자 테스트와 IBM Garage 전문가들의 폭넓은 경험을 바탕으로 구현된 이 시스템은 많은 주목을 받았으며 현재 여러 의류 브랜드에서 사용되고 있습니다.