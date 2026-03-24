Mitchell Services는 IBM의 AI 기반 위험 관리 솔루션인 CaNeTA를 활용하여 위험 관리 역량을 강화했습니다. 이 프로젝트는 FY24/25 사고 및 근접 사고 데이터를 활용하여 예방 조치를 정량화하고 우선순위를 설정할 수 있는 데이터 기반 수학적 분석과 시각화를 생성했습니다.

CaNeTA를 적용하여 Mitchell Services는 운송 및 물류와 자주 연관된 ‘피해’ 사건을 통해 전파되는 사고를 포함한 주요 위험 전파 경로를 식별했습니다. 분석 결과 야생동물과의 접촉과 고정되지 않은 적재물이 핵심 연결 사건으로 나타났으며 차량 사고와 통신 실패가 이후 안전에 과도한 영향을 미칠 수 있다는 점이 밝혀졌습니다. 이러한 정량화된 인사이트를 통해 Mitchell Services는 핵심 시추 운영을 넘어 위험 관리 범위를 확대하고 운송, 물류 및 유지보수를 핵심 위험 영역으로 재정립했으며 특히 물류 및 운송 활동에서 존재 여부 중심 점검에서 효과성 기반 검증으로 전환하여 핵심 통제 검증 수준을 향상시켰습니다. 또한 운송 전후에 시스템 전반의 무결성 점검을 수행할 수 있도록 프로토콜이 강화되었습니다. 이러한 새로운 역량을 통해 Mitchell Services는 위험, 에너지 방출 및 통제 효과성에 대해 보다 근거 기반 의사결정을 내릴 수 있게 되었으며 안전 성과와 운영 복원력의 지속적인 개선을 지원하고 있습니다.