식품 공급망 보호: MHP, 보안 운영 혁신

이번 혁신 이전에 MHP는 점점 더 확대되고 복잡해지는 IT 환경을 관리하는 데 상당한 어려움을 겪고 있었습니다. 보안 팀은 여러 시스템에 걸친 분산된 가시성, 수작업 기반 경고 처리 및 과도한 이벤트 양으로 인해 탐지와 대응이 지연되는 문제를 겪고 있었습니다. 중앙화된 상관 분석과 표준화된 사고 대응 프로세스의 부재는 위협을 놓치거나 침해 지속 시간이 길어질 위험을 높였으며, 이는 중요한 자산 보호와 비즈니스 연속성 유지 능력에 직접적인 영향을 미쳤습니다.

MHP는 IBM QRadar SIEM 및 IBM® QRadar SOAR 기반의 중앙화된 SOC를 구축함으로써 사이버 보안 운영을 현대화할 수 있었습니다. 온프레미스 및 클라우드 환경 전반의 텔레메트리를 통합함으로써 MHP 사이버 보안 팀은 위협에 대한 실시간 가시성을 확보했으며, 이를 통해 거의 실시간 수준의 이벤트 상관 분석이 가능해졌습니다. 고급 분석과 사용 사례 최적화를 통해 SOC는 의심스러운 활동을 몇 시간이 아닌 몇 초 안에 탐지할 수 있게 되었으며, 보안 태세를 사후 대응형에서 사전 대응형으로 전환했습니다.

QRadar SOAR의 자동화 플레이북을 통합함으로써 사고 대응은 간소화되었으며 팀 전반에서 일관성을 확보할 수 있었습니다. 정보 보강, 분류 및 격리와 같은 일상적인 작업이 자동화되어 평균 대응 시간(MTTR)이 단축되었으며, 분석가는 영향도가 높은 위협에 집중할 수 있게 되었습니다. 그 결과 회사는 탐지 속도와 대응 효율성을 측정 가능한 수준으로 향상시켰으며, 현대적인 사이버 공격에 대한 복원력을 강화하는 동시에 중요한 비즈니스 자산에 대한 지속적인 보호를 실현했습니다.