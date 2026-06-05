식품 공급망 보호: MHP, 보안 운영 혁신

중요 IT 및 OT 환경을 보호하기 위한 현대적 보안 운영 센터 구축
MHP는 유럽 최대 규모의 수직 통합 농업 기업 중 하나로, 글로벌 식품 공급망의 핵심 기여자입니다. MHP는 사이버 보안을 전략적 우선순위로 인식하고 있습니다. 중요 IT 및 OT 환경을 보호하기 위해 MHP는 보안 운영을 현대화해야 했습니다. 목표는 운영 복원력을 강화하고 비즈니스 연속성을 보장하며 글로벌 에코시스템 전반에서 신뢰를 유지하는 것이었습니다. MHP는 클라우드와 AI 시대의 주요 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 보안 태세를 강화해야 하는 과제에 직면했습니다. 회사는 사이버 위협을 효과적으로 탐지하고 대응할 수 있도록 중앙화된 가시성, 고급 분석 및 자동화된 대응 기능을 제공하는 강력한 보안 운영 센터(SOC)를 필요로 했습니다. 이 과제를 해결하기 위해 MHP는 IBM과 협력하여 IBM® QRadar SIEM 및 QRadar SOAR 기반의 현대적인 SOC를 구축했습니다.
중앙화된 가시성을 통한 더 빠른 위협 탐지
자동화된 대응을 통한 통합 사고 처리
이번 혁신 이전에 MHP는 점점 더 확대되고 복잡해지는 IT 환경을 관리하는 데 상당한 어려움을 겪고 있었습니다. 보안 팀은 여러 시스템에 걸친 분산된 가시성, 수작업 기반 경고 처리 및 과도한 이벤트 양으로 인해 탐지와 대응이 지연되는 문제를 겪고 있었습니다. 중앙화된 상관 분석과 표준화된 사고 대응 프로세스의 부재는 위협을 놓치거나 침해 지속 시간이 길어질 위험을 높였으며, 이는 중요한 자산 보호와 비즈니스 연속성 유지 능력에 직접적인 영향을 미쳤습니다.
MHP는 IBM QRadar SIEM 및 IBM® QRadar SOAR 기반의 중앙화된 SOC를 구축함으로써 사이버 보안 운영을 현대화할 수 있었습니다. 온프레미스 및 클라우드 환경 전반의 텔레메트리를 통합함으로써 MHP 사이버 보안 팀은 위협에 대한 실시간 가시성을 확보했으며, 이를 통해 거의 실시간 수준의 이벤트 상관 분석이 가능해졌습니다. 고급 분석과 사용 사례 최적화를 통해 SOC는 의심스러운 활동을 몇 시간이 아닌 몇 초 안에 탐지할 수 있게 되었으며, 보안 태세를 사후 대응형에서 사전 대응형으로 전환했습니다.
QRadar SOAR의 자동화 플레이북을 통합함으로써 사고 대응은 간소화되었으며 팀 전반에서 일관성을 확보할 수 있었습니다. 정보 보강, 분류 및 격리와 같은 일상적인 작업이 자동화되어 평균 대응 시간(MTTR)이 단축되었으며, 분석가는 영향도가 높은 위협에 집중할 수 있게 되었습니다. 그 결과 회사는 탐지 속도와 대응 효율성을 측정 가능한 수준으로 향상시켰으며, 현대적인 사이버 공격에 대한 복원력을 강화하는 동시에 중요한 비즈니스 자산에 대한 지속적인 보호를 실현했습니다.
MHP는 IBM QRadar SIEM 및 QRadar SOAR를 도입하여 사이버 보안 태세를 크게 강화했습니다. 현대적인 보안 운영 센터(SOC)는 중앙화된 가시성, 고급 분석 및 자동화된 대응 기능을 제공하여 더욱 신속한 위협 탐지와 체계적인 사고 대응을 가능하게 합니다. 이러한 혁신은 MHP 글로벌 에코시스템 전반의 운영 복원력, 비즈니스 연속성 및 신뢰를 강화합니다. MHP는 IBM QRadar SIEM을 활용하여 IT 환경 전반의 다양한 소스에서 데이터를 수집하고 상관 분석함으로써 보안 이벤트를 통합적으로 파악할 수 있습니다. 통합된 사용자 행동 분석 모듈은 정상적인 사용자 행동과 이상 행동을 구분할 수 있도록 지원하며, 이를 통해 팀은 악의적인 활동에 더욱 신속하게 대응할 수 있습니다. IBM QRadar SOAR를 통해 분석가는 티켓 관리, 지표 추적 및 사례별 지침과 같은 일상 업무에 SOAR 콘솔을 활용하며, 이를 통해 보안 사고를 효과적으로 분석, 대응 및 관리하는 역량을 강화할 수 있습니다. MHP의 CISO인 Yurii Shatylo는 다음과 같이 말합니다. "이것은 단순한 보안 프로젝트가 아니라 MHP 전체 에코시스템을 위한 신뢰, 안정성 및 복원력의 기반입니다." 새로운 SOC는 MHP의 사이버 보안 전략에서 핵심 요소로 자리 잡았으며, 회사가 사이버 위협에 더욱 효율적이고 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.
MHP는 소비자의 삶의 질을 향상시키는 고품질의 건강한 식품을 생산하는 글로벌 식품 및 농업 기업입니다. 우크라이나, 스페인 및 동남유럽 전역에 생산 시설을 보유하고 있으며, 최신 식품 및 농업 기술을 운영 전반에 적용하고 도입하는 분야의 전문 기업입니다. MHP의 주식은 런던 증권거래소에 상장되어 있습니다. MHP는 우크라이나 및 해외에서 38,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, Forbes Ukraine에 따르면 우크라이나의 상위 20대 고용주 중 하나로 선정되었습니다. MHP는 우크라이나 농업 부문 최대 납세 기업이며, 2024년 Forbes Ukraine로부터 우크라이나의 주요 투자 기업 중 하나로 선정되었습니다. MHP는 WattPoultry 순위 기준 유럽 최대 가금류 생산 기업입니다. MHP는 전 세계 80개국 이상에 제품을 수출하고 있습니다. 회사는 15개 이상의 식품 브랜드를 운영하고 있으며, 파트너사와 함께 MeatMarket 매장 및 Döner Market 매장을 포함한 여러 체인을 운영하고 있습니다. MHP의 창립자이자 CEO는 우크라이나 사업가 Yuriy Kosyuk입니다.
© Copyright IBM Corporation, 2026년 5월.
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