대규모 물류를 위한 인프라 현대화

IBM Power Virtual Server를 통해 탄력적인 클라우드 인프라를 확보하고 비용을 절감한 Manitorin
Manitoulin Group of Companies는 북미 전역에서 복잡하고 시간에 민감한 공급망 운영을 지원하는 캐나다의 운송 및 물류 조직입니다. 인수합병과 지역 확장을 통해 비즈니스가 성장했음에도 불구하고, IT 환경은 주로 매니툴린 섬을 중심으로 단일 기본 인프라 내에 중앙화되어 있었습니다.
이 모델은 안정적이지만 운영 규모가 커짐에 따라 제약이 증가하고 잠재적인 연속성 노출이 발생했습니다. 분산된 팀은 핵심 시스템에 대한 더 빠르고 일관된 액세스가 필요했고, 인프라가 집중되어 있으면 비즈니스 연속성에 추가적인 위험이 발생했습니다. 동시에 온프레미스 시스템을 유지 관리하고 새로 고치려면 상당한 지속적인 투자가 필요해 비용이 추가되고 유연성이 제한되었습니다.
Manitoulin은 인프라 제약과 운영 위험을 줄이면서 지속적인 성장을 지원할 방법을 찾고 있었습니다.
Manitoulin은 IBM 및 비즈니스 파트너인 Service Express와 협력하여 핵심 IBM® i® 워크로드를 IBM Cloud®의 IBM Power® Virtual Server (PowerVS)로 이전했습니다. IBM i 플랫폼은 재무, 급여, 회사의 운송 관리 시스템(TMS)을 포함한 미션 크리티컬 물류 운영을 지원합니다. TMS는 배송 추적, 견적, 네트워크 전반의 배송 운영 등 하루 수만 건의 트랜잭션을 처리하며, 대규모 고객 대면 API 요청을 처리할 수 있는 확장 가능한 인프라로 뒷받침됩니다. 이러한 접근 방식을 통해 회사는 애플리케이션 변경 없이 기존 시스템을 클라우드로 확장하는 동시에 해당 워크로드에 필요한 성능과 안정성을 유지할 수 있었습니다.
이번 전환은 재해 복구를 PowerVS로 마이그레이션하는 것으로 시작되었습니다. 이 환경은 완전한 프로덕션으로 확장하기 전에 안정성을 확인하기 위해 몇 달간 각 환경에서 프로덕션 워크로드를 실행하는 장기 역할 교체를 포함한 단계적 접근 방식을 통해 검증되었습니다. Manitoulin은 이후 토론토와 몬트리올의 IBM Cloud Data Center에 걸쳐 이중 지역 배포를 도입하여 기존의 온프레미스 재해 복구 설정을 대체하고 지리적으로 집중된 인프라에 대한 의존도를 낮췄습니다.
이 회사는 사용량 기반 모델로 전환하고 IBM i, x86 및 Kubernetes 워크로드를 통합 클라우드 환경 내에 통합하여 인프라 복잡성을 줄이고, 운영을 간소화하며 지속적인 성장을 위한 확장 가능한 기반을 구축했습니다.
Manitoulin은 IBM Power Virtual Server를 사용하여 인프라 비용을 절감하는 동시에 물류 네트워크 전반에 걸쳐 운영 연속성을 개선했습니다. 재해 복구를 클라우드로 전환함으로써 중복된 온프레미스 인프라를 제거하고 운영 오버헤드를 줄였으며, IBM Global Replication Services를 활용한 복제를 간소화하여 재해 복구 운영의 효율성을 향상했습니다. 기존 접근 방식을 사용해 하이브리드 환경 전반에서 유사한 보안 표준을 구현하려면 1,000시간 이상이 걸릴 것으로 추정되었습니다. 테스트 결과, 이전 복제 방식에서는 1~2시간이 걸리던 복구 시간이 30~40분으로 단축되었습니다.
이러한 변화를 통해 매월 2만 달러 이상의 반복적인 비용 절감 효과를 거두고, 온프레미스 DR 사이트를 폐기한 후 연간 10만~15만 달러의 비용을 추가로 절감하며 총 인프라 비용을 크게 낮췄습니다.
또한 워크로드를 단일 클라우드 환경으로 통합하여 운영의 일관성을 개선하고, 통합 플랫폼을 통해 팀이 보다 효율적으로 전문성을 구축할 수 있게 되었습니다. 확장 가능한 이중 지역 클라우드 기반을 갖춘 Manitoulin은 이제 지속적인 성장을 지원하고, 환경 전반의 운영을 단순화하며, 미래의 현대화를 가속화할 기반을 마련했습니다.
1953년에 설립된 Manitoulin Group of Companies는 캐나다의 운송 및 물류 제공업체로, 북미 전역에서 트럭 운송, 화물 운송 주선, 통관 중개, 창고 보관 및 유통을 포함해 종합적인 공급망 서비스를 제공합니다.
미시간주 그랜드래피즈에 본사를 둔 Service Express는 인프라, 클라우드 및 관리형 서비스에 중점을 둔 IBM Business Partner입니다. IBM Power 시스템 분야의 전문성으로 유명한 이 회사는 조직이 미션 크리티컬 환경을 유지 관리하고 현대화할 수 있도록 지원합니다.
© Copyright IBM Corporation, 2026년 6월.
IBM, IBM 로고, IBM Cloud, IBM i, IBM Power Virtual Server, IBM PowerVS는 IBM Corp.의 상표이며, 전 세계 여러 관할 구역에 등록되어 있습니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.