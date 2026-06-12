대규모 물류를 위한 인프라 현대화

Manitoulin Group of Companies는 북미 전역에서 복잡하고 시간에 민감한 공급망 운영을 지원하는 캐나다의 운송 및 물류 조직입니다. 인수합병과 지역 확장을 통해 비즈니스가 성장했음에도 불구하고, IT 환경은 주로 매니툴린 섬을 중심으로 단일 기본 인프라 내에 중앙화되어 있었습니다.

이 모델은 안정적이지만 운영 규모가 커짐에 따라 제약이 증가하고 잠재적인 연속성 노출이 발생했습니다. 분산된 팀은 핵심 시스템에 대한 더 빠르고 일관된 액세스가 필요했고, 인프라가 집중되어 있으면 비즈니스 연속성에 추가적인 위험이 발생했습니다. 동시에 온프레미스 시스템을 유지 관리하고 새로 고치려면 상당한 지속적인 투자가 필요해 비용이 추가되고 유연성이 제한되었습니다.

Manitoulin은 인프라 제약과 운영 위험을 줄이면서 지속적인 성장을 지원할 방법을 찾고 있었습니다.