대규모 물류를 위한 인프라 현대화

IBM Power Virtual Server를 통해 탄력적인 클라우드 인프라를 확보하고 비용을 절감한 Manitorin

넓은 강 위의 다리 위를 달리는 두 대의 트릭
성장하는 운영을 제한하는 중앙 집중식 인프라

Manitoulin Group of Companies는 북미 전역에서 복잡하고 시간에 민감한 공급망 운영을 지원하는 캐나다의 운송 및 물류 조직입니다. 인수합병과 지역 확장을 통해 비즈니스가 성장했음에도 불구하고, IT 환경은 주로 매니툴린 섬을 중심으로 단일 기본 인프라 내에 중앙화되어 있었습니다.

이 모델은 안정적이지만 운영 규모가 커짐에 따라 제약이 증가하고 잠재적인 연속성 노출이 발생했습니다. 분산된 팀은 핵심 시스템에 대한 더 빠르고 일관된 액세스가 필요했고, 인프라가 집중되어 있으면 비즈니스 연속성에 추가적인 위험이 발생했습니다. 동시에 온프레미스 시스템을 유지 관리하고 새로 고치려면 상당한 지속적인 투자가 필요해 비용이 추가되고 유연성이 제한되었습니다.

Manitoulin은 인프라 제약과 운영 위험을 줄이면서 지속적인 성장을 지원할 방법을 찾고 있었습니다.
2만 달러 이상 월별 DR 절감액 10만~15만 달러 연간 절감액(DR 사이트) 2개 지역 토론토와 몬트리올 전역
새로운 제품을 IBM Power Virtual Server로 이전하자마자 보안 태세가 즉시 향상되었습니다. IBM의 클라우드 컴퓨팅 사례를 채택함으로써 업계 최고의 보안 표준을 활용하고 자체적으로 구현하려면 몇 년이 걸렸을 모범 사례를 적용할 수 있었습니다. 이번 전환은 단순히 환경을 강화하는 데 그치지 않았습니다. 전반적인 보안 수준을 단번에 높이고, 클라우드 보안의 최고 기준으로 운영이 보호된다는 확신을 갖게 해주었습니다.
Tony Szaranski 정보 기술 담당 부사장 Manitorin Group of Companies
탄력적인 운영을 지원하기 위한 인프라 이동

Manitoulin은 IBM 및 비즈니스 파트너인 Service Express와 협력하여 핵심 IBM® i® 워크로드를 IBM Cloud®의 IBM Power® Virtual Server (PowerVS)로 이전했습니다. IBM i 플랫폼은 재무, 급여, 회사의 운송 관리 시스템(TMS)을 포함한 미션 크리티컬 물류 운영을 지원합니다. TMS는 배송 추적, 견적, 네트워크 전반의 배송 운영 등 하루 수만 건의 트랜잭션을 처리하며, 대규모 고객 대면 API 요청을 처리할 수 있는 확장 가능한 인프라로 뒷받침됩니다. 이러한 접근 방식을 통해 회사는 애플리케이션 변경 없이 기존 시스템을 클라우드로 확장하는 동시에 해당 워크로드에 필요한 성능과 안정성을 유지할 수 있었습니다.

이번 전환은 재해 복구를 PowerVS로 마이그레이션하는 것으로 시작되었습니다. 이 환경은 완전한 프로덕션으로 확장하기 전에 안정성을 확인하기 위해 몇 달간 각 환경에서 프로덕션 워크로드를 실행하는 장기 역할 교체를 포함한 단계적 접근 방식을 통해 검증되었습니다. Manitoulin은 이후 토론토와 몬트리올의 IBM Cloud Data Center에 걸쳐 이중 지역 배포를 도입하여 기존의 온프레미스 재해 복구 설정을 대체하고 지리적으로 집중된 인프라에 대한 의존도를 낮췄습니다.

이 회사는 사용량 기반 모델로 전환하고 IBM i, x86 및 Kubernetes 워크로드를 통합 클라우드 환경 내에 통합하여 인프라 복잡성을 줄이고, 운영을 간소화하며 지속적인 성장을 위한 확장 가능한 기반을 구축했습니다.
Manitoulin Transport의 핵심 인프라 현대화를 위해 파트너십을 맺게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 당사 팀은 Manitoulin의 온프레미스 Power 워크로드 관리를 지속적으로 지원하며 이 회사의 복잡한 기술 환경을 깊이 있게 이해하게 되었습니다. 이러한 오랜 관계와 IBM Cloud 전문성, 그리고 IBM i 마이그레이션의 풍부한 경험을 바탕으로 신뢰할 수 있는 고품질의 성과를 제공할 수 있었으며, 성능과 안정성을 유지하면서 MGC의 현대화 목표를 진전시키는 데 기여했습니다.
Jeff Willar MIS 및 인프라 영업 담당 이사 Service Express
비용 절감 및 운영 연속성 향상

Manitoulin은 IBM Power Virtual Server를 사용하여 인프라 비용을 절감하는 동시에 물류 네트워크 전반에 걸쳐 운영 연속성을 개선했습니다. 재해 복구를 클라우드로 전환함으로써 중복된 온프레미스 인프라를 제거하고 운영 오버헤드를 줄였으며, IBM Global Replication Services를 활용한 복제를 간소화하여 재해 복구 운영의 효율성을 향상했습니다. 기존 접근 방식을 사용해 하이브리드 환경 전반에서 유사한 보안 표준을 구현하려면 1,000시간 이상이 걸릴 것으로 추정되었습니다. 테스트 결과, 이전 복제 방식에서는 1~2시간이 걸리던 복구 시간이 30~40분으로 단축되었습니다.

이러한 변화를 통해 매월 2만 달러 이상의 반복적인 비용 절감 효과를 거두고, 온프레미스 DR 사이트를 폐기한 후 연간 10만~15만 달러의 비용을 추가로 절감하며 총 인프라 비용을 크게 낮췄습니다.

또한 워크로드를 단일 클라우드 환경으로 통합하여 운영의 일관성을 개선하고, 통합 플랫폼을 통해 팀이 보다 효율적으로 전문성을 구축할 수 있게 되었습니다. 확장 가능한 이중 지역 클라우드 기반을 갖춘 Manitoulin은 이제 지속적인 성장을 지원하고, 환경 전반의 운영을 단순화하며, 미래의 현대화를 가속화할 기반을 마련했습니다.
Manitoulin 소개

1953년에 설립된 Manitoulin Group of Companies는 캐나다의 운송 및 물류 제공업체로, 북미 전역에서 트럭 운송, 화물 운송 주선, 통관 중개, 창고 보관 및 유통을 포함해 종합적인 공급망 서비스를 제공합니다.
Service Express 소개

미시간주 그랜드래피즈에 본사를 둔 Service Express는 인프라, 클라우드 및 관리형 서비스에 중점을 둔 IBM Business Partner입니다. IBM Power  시스템 분야의 전문성으로 유명한 이 회사는 조직이 미션 크리티컬 환경을 유지 관리하고 현대화할 수 있도록 지원합니다.

 솔루션 컴포넌트 IBM Cloud IBM i® IBM Power Virtual Server
IBM i 및 IBM Power Virtual Servers

IBM i는 IBM Power 프로세서를 기반으로 하는 서버 제품군인 IBM Power 서버용 운영 체제입니다. IBM Power Virtual Servers는 구성 변경이 가능한 다중 테넌트 가상 IBM Power 서버로, IBM Cloud 서비스에 액세스할 수 있습니다.

  1. IBM i에 대해 자세히 알아보기
  2. IBM Power Virtual Servers에 대해 자세히 알아보기
법률

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