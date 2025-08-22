Lufthansa Group은 IBM Consulting과의 파트너십을 통해 여러 애플리케이션을 Turnaround Companion(TAC)이라는 단일 웹 기반 솔루션으로 통합하여 지상 조업 관리를 혁신했습니다. 이 솔루션은 개별 도구를 관리하는 데 따른 비효율성과 높은 비용을 해결하는 데 도움이 됩니다.Lufthansa Group

클라우드 솔루션 및 애플리케이션 개발에 대한 IBM의 전문성은 이러한 혁신에서 중추적인 역할을 했습니다. 솔루션 구현에는 서로 다른 팀 간의 긴밀한 협업과 IBM Consulting 내 도구 사용이 필요했습니다.

IBM iX 팀은 TAC를 개발을 위한 디자인 사고 워크숍을 진행하여 Lufthansa Group 내 다양한 역할에 부합하는 사용자 친화적인 UI와 UX를 만들었습니다.

IBM 애플리케이션 현대화 팀은 Lufthansa Group의 레거시 시스템의 아키텍처 재구성을 주도하여 여러 독립형 애플리케이션을 통합된 클라우드 네이티브 플랫폼으로 원활하게 마이그레이션할 수 있도록 했습니다. 이러한 현대화 노력은 TAC 솔루션의 확장성, 성능 및 장기적인 유지 관리를 보장합니다.

IBM 제품 설계 및 엔지니어링 서비스 팀은 Lufthansa Group과 긴밀하게 협력하여 TAC 플랫폼을 지속적으로 개선했습니다. 플랫폼 개발 및 지원에 대한 통합 접근 방식을 통해 신속한 반복 작업, 진화하는 비즈니스 요구 사항에 따른 조정, 채택과 장기적인 가치를 창출하는 사용자 중심 설계가 가능해졌습니다.

IBM Garage 팀은 지속적인 애플리케이션 현대화를 강조하고 고객에게 클라우드 아키텍처 및 기술 전략에 대한 전략적 지침을 지속적으로 제공하면서 TAC의 개발 및 지속적인 유지 관리를 수행했습니다.

새로운 웹 기반 플랫폼은 모든 관련 데이터를 명확하게 시각화하여 공항과 항공사 직원 간의 신속한 조정과 커뮤니케이션을 촉진합니다. LG 내부 메시징 엔진에 의존하는 채팅 기반 통신 능력이 포함되어 있어 중요한 정보를 놓치지 않습니다.

최신 웹 기술을 기반으로 구축되고 Microsoft Azure Cloud에서 호스팅되는 TAC는 iOS 및 Android를 비롯한 주요 운영 체제에서 액세스할 수 있으므로 사용자 기반을 확장하고 라이선스 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 플랫폼의 모듈식 구조를 통해 새로운 요구 사항에 유연하게 적응하고 추가 대상 고객 및 애플리케이션을 포함하도록 확장할 수 있어 Lufthansa Group의 미래 요구 사항에 맞는 다용도 도구가 됩니다.

TAC의 성공적인 배포를 통해 Lufthansa Group은 하나의 통합 솔루션 스택에서 전체 턴어라운드 프로세스와 관련 당사자 간의 모든 상호 작용을 추적할 수 있었습니다. 이를 통해 효율성이 향상되고 지연이 감소했으며 고객 만족도가 향상되었습니다. 이 항공사는 애플리케이션에서 TAC로 계속 기능을 전환하는 동시에 사용자에게 부가가치를 제공하고 지상 조업을 더욱 최적화하는 새로운 기능을 도입할 계획입니다.