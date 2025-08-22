디지털 혁신에 따른 공기역학적 항공 운영

IBM Consulting을 통해 여러 애플리케이션을 단일 웹 기반 플랫폼으로 통합하고 개선한 Lufthansa Group

비행기 옆에서 항공사 직원과 이야기하는 비행기 조종사
고르지 않은 지상 조업으로 비즈니스 도약 저해

항공업계의 글로벌 선두주자인 Lufthansa Group은 여러 모바일 애플리케이션 제품군을 통해 지상 조업을 최적화하는 데 큰 진전을 이루었습니다.

그러나 애플리케이션이 원활하게 실행되는데도 불구하고 단편화된 특성으로 인해 이동성이 제한되고 비효율이 조장되며 비용이 증가하고 공항과 항공사 직원 간 조정이 저해되었습니다. 더 나아가 상당히 구식이고 비용이 많이 드는 일반적인 통신 플랫폼의 라이선스 비용 증가는 재정적 압박을 더욱 악화시켰습니다.

Lufthansa Group의 더 넓은 전략적 목표가 통신 시스템의 현대화로 전환됨에 따라 항공사는 모든 기능을 다양한 장치 유형에서 액세스할 수 있는 단일 웹 기반 애플리케이션에 통합 가능한 통합 솔루션을 필요로 했습니다. 항공편 지연과 지상 조업의 비효율성으로 인해 상당한 재정적 손실이 발생하고 고객 만족도에 영향을 미칠 수 있는 고위험 시나리오에서는 단호한 조치가 필요했습니다. 이러한 전략적 움직임의 목표는 운영 비용을 절감하고 사용자 경험을 향상하며 지상 직원, 조종사 및 운영 팀 간 원활한 커뮤니케이션을 보장하는 것이었습니다.
IBM은 입증된 안정성, 첨단 기술 노하우, 전문성과 내재적 동기 부여를 갖춘 이상적인 파트너입니다. 이러한 자질은 공동 노력의 성공과 지속성을 보장하는 데 필수적입니다.
Ngoc Duc Tran 수석 애자일 개발 엔지니어 루프트한자
지상 조업을 위한 통합 디지털 솔루션

Lufthansa Group은 IBM Consulting과의 파트너십을 통해 여러 애플리케이션을 Turnaround Companion(TAC)이라는 단일 웹 기반 솔루션으로 통합하여 지상 조업 관리를 혁신했습니다. 이 솔루션은 개별 도구를 관리하는 데 따른 비효율성과 높은 비용을 해결하는 데 도움이 됩니다.Lufthansa Group

클라우드 솔루션 및 애플리케이션 개발에 대한 IBM의 전문성은 이러한 혁신에서 중추적인 역할을 했습니다. 솔루션 구현에는 서로 다른 팀 간의 긴밀한 협업과 IBM Consulting 내 도구 사용이 필요했습니다.

  • IBM iX 팀은 TAC를 개발을 위한 디자인 사고 워크숍을 진행하여 Lufthansa Group 내 다양한 역할에 부합하는 사용자 친화적인 UI와 UX를 만들었습니다.
  • IBM 애플리케이션 현대화 팀은 Lufthansa Group의 레거시 시스템의 아키텍처 재구성을 주도하여 여러 독립형 애플리케이션을 통합된 클라우드 네이티브 플랫폼으로 원활하게 마이그레이션할 수 있도록 했습니다. 이러한 현대화 노력은 TAC 솔루션의 확장성, 성능 및 장기적인 유지 관리를 보장합니다.
  • IBM 제품 설계 및 엔지니어링 서비스 팀은 Lufthansa Group과 긴밀하게 협력하여 TAC 플랫폼을 지속적으로 개선했습니다. 플랫폼 개발 및 지원에 대한 통합 접근 방식을 통해 신속한 반복 작업, 진화하는 비즈니스 요구 사항에 따른 조정, 채택과 장기적인 가치를 창출하는 사용자 중심 설계가 가능해졌습니다.
  • IBM Garage 팀은 지속적인 애플리케이션 현대화를 강조하고 고객에게 클라우드 아키텍처 및 기술 전략에 대한 전략적 지침을 지속적으로 제공하면서 TAC의 개발 및 지속적인 유지 관리를 수행했습니다.

새로운 웹 기반 플랫폼은 모든 관련 데이터를 명확하게 시각화하여 공항과 항공사 직원 간의 신속한 조정과 커뮤니케이션을 촉진합니다. LG 내부 메시징 엔진에 의존하는 채팅 기반 통신 능력이 포함되어 있어 중요한 정보를 놓치지 않습니다.

최신 웹 기술을 기반으로 구축되고 Microsoft Azure Cloud에서 호스팅되는 TAC는 iOS 및 Android를 비롯한 주요 운영 체제에서 액세스할 수 있으므로 사용자 기반을 확장하고 라이선스 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 플랫폼의 모듈식 구조를 통해 새로운 요구 사항에 유연하게 적응하고 추가 대상 고객 및 애플리케이션을 포함하도록 확장할 수 있어 Lufthansa Group의 미래 요구 사항에 맞는 다용도 도구가 됩니다.

TAC의 성공적인 배포를 통해 Lufthansa Group은 하나의 통합 솔루션 스택에서 전체 턴어라운드 프로세스와 관련 당사자 간의 모든 상호 작용을 추적할 수 있었습니다. 이를 통해 효율성이 향상되고 지연이 감소했으며 고객 만족도가 향상되었습니다. 이 항공사는 애플리케이션에서 TAC로 계속 기능을 전환하는 동시에 사용자에게 부가가치를 제공하고 지상 조업을 더욱 최적화하는 새로운 기능을 도입할 계획입니다.
효율성 및 고객 만족도 향상

Lufthansa Group은 지상 조업의 효율성이 크게 향상되었습니다. 통합 TAC 플랫폼을 통해 항공기 턴어라운드 프로세스를 실시간으로 추적할 수 있어 모든 데이터와 통신을 하나의 솔루션 스택으로 통합할 수 있었습니다.

이러한 최적화를 통해 다음과 같은 일련의 성과를 거두었습니다.

  • 취소 및 지연과 관련된 비용 절감으로 고객 만족도가 직접적으로 향상
  • 억 단위의 레거시 통신 백엔드 라이선스 비용을 절감하는 동시에 전 세계적으로 점점 더 많은 최종 사용자 지원
  • 2025년 3월 말 TAC가 출시된 이후 3가지 주요 기능을 통합하여 지상 조업 개선 및 최종 사용자의 앱 수용도 제고
  • 직관적인 디자인과 명확한 데이터 시각화를 통해 지상 직원이 중요한 정보를 빠르게 파악하고 스트레스가 많은 상황에서도 효과적으로 대응할 수 있도록 지원
  • 새롭고 유연한 디자인 시스템 덕분에 다양한 장치와 조명 조건에서 일관된 사용자 경험 보장
  • 구현 대신 구성을 통해 Lufthansa Group 내 다른 항공사 온보딩 가속화

TAC의 새로운 릴리스는 레거시 모바일 애플리케이션의 거의 45분에 비해 가동 중지 시간이 몇 분에 불과하다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 이러한 중요한 발전에도 불구하고 프로젝트 팀은 여전히 향후 릴리스에서 가동 중단 시간 제로를 목표로 하고 있습니다.

IBM은 지속적인 파트너십의 일환으로 Lufthansa Group이 TAC에 더 많은 기능을 추가하도록 지원하여 항공사 운영을 더욱 간소화하고 있습니다. IBM 팀은 계속해서 플랫폼을 위한 새로운 도구를 개발하고 생성형 AI 구현을 연구하고 있습니다. TAC의 성공적인 배치는 효율적인 비행 처리에 대한 새로운 기준을 제시하고, 항공기 운영의 지속 가능한 표준화를 촉진하며, 직원과 승객 모두에게 탁월한 여행 경험을 보장합니다.
Lufthansa 로고
Lufthansa Group 소개

Lufthansa Group은 독일에 본사를 둔 세계적 항공 그룹으로서, 매년 수백만 명의 승객에게 서비스를 제공하는 세계 최대의 항공 그룹 중 하나로 성장했습니다. Lufthansa Group은 품질, 안전 및 고객 만족에 대한 헌신으로 유명합니다.

 솔루션 컴포넌트 IBM Consulting IBM iX IBM 애플리케이션 현대화 IBM 제품 설계 및 엔지니어링 서비스 IBM Garage™ Microsoft용 IBM Consulting
더 나은 사업 성과를 더 빠르게, 더 큰 규모로 달성하세요

IBM Consulting은 신뢰할 수 있는 전문 지식과 강력한 기술이 만나는 곳입니다. 고객과 직접 파트너십을 맺어 중요한 비즈니스 혁신과 오래 지속되는 결과를 조언하고, 설계하고, 구축하고 운영합니다.
법률

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고, IBM Consulting, IBM Garage 및 IBM iX는 전 세계 여러 국가에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.

제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다. 

Microsoft, Windows, Windows NT 및 Windows 로고는 미국 또는 기타 국가에 등록된 Microsoft Corporation의 상표입니다.