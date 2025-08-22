IBM Consulting을 통해 여러 애플리케이션을 단일 웹 기반 플랫폼으로 통합하고 개선한 Lufthansa Group
항공업계의 글로벌 선두주자인 Lufthansa Group은 여러 모바일 애플리케이션 제품군을 통해 지상 조업을 최적화하는 데 큰 진전을 이루었습니다.
그러나 애플리케이션이 원활하게 실행되는데도 불구하고 단편화된 특성으로 인해 이동성이 제한되고 비효율이 조장되며 비용이 증가하고 공항과 항공사 직원 간 조정이 저해되었습니다. 더 나아가 상당히 구식이고 비용이 많이 드는 일반적인 통신 플랫폼의 라이선스 비용 증가는 재정적 압박을 더욱 악화시켰습니다.
Lufthansa Group의 더 넓은 전략적 목표가 통신 시스템의 현대화로 전환됨에 따라 항공사는 모든 기능을 다양한 장치 유형에서 액세스할 수 있는 단일 웹 기반 애플리케이션에 통합 가능한 통합 솔루션을 필요로 했습니다. 항공편 지연과 지상 조업의 비효율성으로 인해 상당한 재정적 손실이 발생하고 고객 만족도에 영향을 미칠 수 있는 고위험 시나리오에서는 단호한 조치가 필요했습니다. 이러한 전략적 움직임의 목표는 운영 비용을 절감하고 사용자 경험을 향상하며 지상 직원, 조종사 및 운영 팀 간 원활한 커뮤니케이션을 보장하는 것이었습니다.
Lufthansa Group은 IBM Consulting과의 파트너십을 통해 여러 애플리케이션을 Turnaround Companion(TAC)이라는 단일 웹 기반 솔루션으로 통합하여 지상 조업 관리를 혁신했습니다. 이 솔루션은 개별 도구를 관리하는 데 따른 비효율성과 높은 비용을 해결하는 데 도움이 됩니다.Lufthansa Group
클라우드 솔루션 및 애플리케이션 개발에 대한 IBM의 전문성은 이러한 혁신에서 중추적인 역할을 했습니다. 솔루션 구현에는 서로 다른 팀 간의 긴밀한 협업과 IBM Consulting 내 도구 사용이 필요했습니다.
새로운 웹 기반 플랫폼은 모든 관련 데이터를 명확하게 시각화하여 공항과 항공사 직원 간의 신속한 조정과 커뮤니케이션을 촉진합니다. LG 내부 메시징 엔진에 의존하는 채팅 기반 통신 능력이 포함되어 있어 중요한 정보를 놓치지 않습니다.
최신 웹 기술을 기반으로 구축되고 Microsoft Azure Cloud에서 호스팅되는 TAC는 iOS 및 Android를 비롯한 주요 운영 체제에서 액세스할 수 있으므로 사용자 기반을 확장하고 라이선스 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 플랫폼의 모듈식 구조를 통해 새로운 요구 사항에 유연하게 적응하고 추가 대상 고객 및 애플리케이션을 포함하도록 확장할 수 있어 Lufthansa Group의 미래 요구 사항에 맞는 다용도 도구가 됩니다.
TAC의 성공적인 배포를 통해 Lufthansa Group은 하나의 통합 솔루션 스택에서 전체 턴어라운드 프로세스와 관련 당사자 간의 모든 상호 작용을 추적할 수 있었습니다. 이를 통해 효율성이 향상되고 지연이 감소했으며 고객 만족도가 향상되었습니다. 이 항공사는 애플리케이션에서 TAC로 계속 기능을 전환하는 동시에 사용자에게 부가가치를 제공하고 지상 조업을 더욱 최적화하는 새로운 기능을 도입할 계획입니다.
Lufthansa Group은 지상 조업의 효율성이 크게 향상되었습니다. 통합 TAC 플랫폼을 통해 항공기 턴어라운드 프로세스를 실시간으로 추적할 수 있어 모든 데이터와 통신을 하나의 솔루션 스택으로 통합할 수 있었습니다.
이러한 최적화를 통해 다음과 같은 일련의 성과를 거두었습니다.
TAC의 새로운 릴리스는 레거시 모바일 애플리케이션의 거의 45분에 비해 가동 중지 시간이 몇 분에 불과하다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 이러한 중요한 발전에도 불구하고 프로젝트 팀은 여전히 향후 릴리스에서 가동 중단 시간 제로를 목표로 하고 있습니다.
IBM은 지속적인 파트너십의 일환으로 Lufthansa Group이 TAC에 더 많은 기능을 추가하도록 지원하여 항공사 운영을 더욱 간소화하고 있습니다. IBM 팀은 계속해서 플랫폼을 위한 새로운 도구를 개발하고 생성형 AI 구현을 연구하고 있습니다. TAC의 성공적인 배치는 효율적인 비행 처리에 대한 새로운 기준을 제시하고, 항공기 운영의 지속 가능한 표준화를 촉진하며, 직원과 승객 모두에게 탁월한 여행 경험을 보장합니다.
Lufthansa Group은 독일에 본사를 둔 세계적 항공 그룹으로서, 매년 수백만 명의 승객에게 서비스를 제공하는 세계 최대의 항공 그룹 중 하나로 성장했습니다. Lufthansa Group은 품질, 안전 및 고객 만족에 대한 헌신으로 유명합니다.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, IBM 로고, IBM Consulting, IBM Garage 및 IBM iX는 전 세계 여러 국가에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.
Microsoft, Windows, Windows NT 및 Windows 로고는 미국 또는 기타 국가에 등록된 Microsoft Corporation의 상표입니다.