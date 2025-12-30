Les Mills은 과학에 기반한 그룹 운동, 몰입형 디지털 피트니스 솔루션, 입증된 결과를 제공하는 프로그램을 제공하는 글로벌 피트니스 회사입니다.

Les Mills은 빠른 글로벌 확장을 지원하기 위해 파편화된 시스템을 현대화하고 통합하고자 했습니다. 재무 팀은 오래된 온프레미스 인프라에서 수동 문서 기반 워크플로로 실행되는 Microsoft Dynamics AX 2009에 의존했습니다. 여러 공급업체에서 수동으로 결제를 처리하다 보니 보고가 일관되지 않아 지연, 세부 정보 누락, 조정 문제가 발생했습니다. 또한, 구독 청구 및 수익 인식이 시스템 외부에서 관리되어 오류와 부정적 감사의 위험이 높았습니다.

이러한 모든 비효율성과 불만은 프랜차이즈 인수 후 회사의 사용자 기반이 성장함에 따라 더욱 커졌습니다. Les Mills는 글로벌 재무를 표준화하고 규정 준수 관리를 개선하며 효율성을 높이기 위해 확장 가능한 클라우드 전사적 자원 관리(ERP) 시스템이 시급히 필요하다는 것을 깨달았습니다.