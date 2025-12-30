Microsoft Dynamics 365로 재무 혁신 추진

부스 안에서 서로 맞은편에서 대화하는 두 여성의 사진
Les Mills은 과학에 기반한 그룹 운동, 몰입형 디지털 피트니스 솔루션, 입증된 결과를 제공하는 프로그램을 제공하는 글로벌 피트니스 회사입니다.

Les Mills은 빠른 글로벌 확장을 지원하기 위해 파편화된 시스템을 현대화하고 통합하고자 했습니다. 재무 팀은 오래된 온프레미스 인프라에서 수동 문서 기반 워크플로로 실행되는 Microsoft Dynamics AX 2009에 의존했습니다. 여러 공급업체에서 수동으로 결제를 처리하다 보니 보고가 일관되지 않아 지연, 세부 정보 누락, 조정 문제가 발생했습니다. 또한, 구독 청구 및 수익 인식이 시스템 외부에서 관리되어 오류와 부정적 감사의 위험이 높았습니다.

이러한 모든 비효율성과 불만은 프랜차이즈 인수 후 회사의 사용자 기반이 성장함에 따라 더욱 커졌습니다. Les Mills는 글로벌 재무를 표준화하고 규정 준수 관리를 개선하며 효율성을 높이기 위해 확장 가능한 클라우드 전사적 자원 관리(ERP) 시스템이 시급히 필요하다는 것을 깨달았습니다.

50% 월말 거래 기록의 효율성 50% 회사 내 회계 업무 감소 최대 50% 시간 절약
IBM은 7년 이상 지속된 파트너십을 바탕으로 Les Mills에 현대적이고 자동화된 재무 플랫폼을 제공했습니다. 이 플랫폼을 통해 효율성, 규정 준수, 확장성을 확보하여 측정 가능한 영향력을 실현할 수 있었습니다.
Akshay Sureka 어소시에이트 파트너 IBM Consulting
자동화 및 혁신 강화

Les Mills은 IBM Consulting과의 파트너십을 통해 기존 Microsoft Dynamics AX 2009 시스템을 최신 Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 솔루션으로 교체하여 프로세스를 표준화하고 여러 지역에 걸쳐 확장성을 구현함으로써 글로벌 재무 혁신에 착수했습니다.

이러한 기반을 바탕으로 Les Mills은 Les Mills Plus(LM+)의 구독 청구를 원활하게 통합하여 월말 IFRS 15 발생주의 회계를 자동화하여 규정 준수 관리 및 정확성을 개선했습니다. 또한 Les Mills에서 HSBC 은행 및 ASB 은행 통합을 통해 은행 조정을 자동화하여 월말 결산의 속도를 높이고 수작업을 줄였습니다.

Les Mills은 혁신 여정을 계속하면서 최신 조정 방법과 Microsoft Copilot을 도입하여 AI 기반 인사이트와 향상된 생산성을 제공했습니다. 웹 판매 결제 통합 및 연체료 자동화와 같은 지속적인 개선을 통해 디지털 재무 에코시스템을 더욱 강화했습니다.
IBM을 통해 검증된 전문성, 비용 효율성, 혁신을 위한 플랫폼을 확보할 수 있습니다.
기술 플랫폼 관리자 Les Mills
비용 절감 및 생산성 향상 달성

Les Mills는 재무 시스템 혁신의 결과로 강력한 운영 및 재무 성과를 달성했습니다.

  • 온프레미스 Microsoft Dynamics AX 2009의 관리를 IBM으로 전환함으로써 비용을 약 50% 절감하고 라이선스 옵션을 최적화할 수 있었습니다.

  • 표준화된 기능을 갖춘 Microsoft Dynamics 365를 구현하여 배포를 간소화하고 총 소유 비용을 절감하며 글로벌 운영 전반의 효율성을 높였습니다.

  • 자동화된 명세서 가져오기를 통해 구독 청구, 수익 인식, 은행 조정 프로세스를 자동화하여 처리 시간을 최대 70% 단축하고 월말 결산의 속도를 높이며 정확성 및 규정 준수 관리를 개선했습니다.

  • 실시간 보고를 통해 비용 센터에 대한 즉각적인 재무 가시성을 확보하고 제어를 강화하며 수작업을 줄일 수 있었습니다.

  • 재무 결산 프로세스를 간소화하여 운영 민첩성을 개선하고 월말 거래 기록에서 효율성이 50% 향상되었습니다.

  • 조정 복잡성을 최소화하여 회사 내 회계 업무가 50% 감소하고 회사 간 투명성이 향상되었습니다.

  • 수익 서비스 자동화를 통해 수익 운영을 가속화하여 리소스 활용도를 높이고 50%의 시간 절감 효과를 가져왔습니다.

Les Mills은 이제 IBM의 전문성과 자동화가 주도하는 접근 방식을 기반으로, 더 뛰어난 민첩성, 확장성, 확신을 가지고 운영되어 지속적인 혁신과 성장을 주도할 수 있게 되었습니다.
Les Millsis은 전 세계 20,000개 이상의 클럽과 파트너십을 맺고 있는 글로벌 피트니스 회사입니다. 과학이 뒷받침된 그룹 운동, 몰입형 디지털 피트니스 솔루션, BODYPUMP, BODYCOMBAT 등의 상징적인 프로그램을 제공합니다. 더 건강한 지구를 만든다는 사명을 가진 Les Mills은 음악, 움직임, 기술을 결합하여 전 세계 수백만 명의 사람들에게 영감을 주고 있습니다.

솔루션 컴포넌트 IBM Consulting IBM의 재무 컨설팅 서비스
자동화 및 AI 인사이트 확장

IBM Consulting은 AI 기반 데이터 및 분석 전략과 재무 및 회계 아웃소싱 서비스를 통해 기업의 역량을 강화합니다. 최신 데이터 아키텍처부터 자동화된 조달-지급 프로세스 및 보고에 이르기까지, IBM Consulting은 운영 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 인사이트, 효율성, 규정 준수 관리 및 확장 가능한 혁신을 제공합니다.

 IBM Consulting 자세히 보기
