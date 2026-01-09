지식 재산권 업계의 특허 회사들은 인플레이션과 경제적 불확실성으로 인해 R&D 자금이 감소함에 따라 더 적은 예산 내에서 강력한 IP 보호를 제공해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 바르샤바에 본사를 두고 있으며 변호사, 변리사, 상표 전문가 등 40명 이상의 IP 전문가를 보유한 선도적인 특허 회사인 LDS Łazewski Depo & Partners도 비슷한 문제에 직면했습니다.



수동 특허 검색은 상당한 시간을 소비하여 중요한 간행물을 놓치고 잠재적인 책임을 초래할 위험이 있었습니다. 또한 출원 초안 작성은 노동 집약적이고 사람의 실수가 발생하기 쉬웠기 때문에 실수를 간과해 제출이 거부될 가능성이 커졌습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 LDS는 업무 프로세스를 간소화하여 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 방법을 모색했습니다.