LDS Łazewski Depo & Partners는 nFlo와 협력하여 IBM watsonx 기술로 변리사들을 지원하고 있습니다.
지식 재산권 업계의 특허 회사들은 인플레이션과 경제적 불확실성으로 인해 R&D 자금이 감소함에 따라 더 적은 예산 내에서 강력한 IP 보호를 제공해야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 바르샤바에 본사를 두고 있으며 변호사, 변리사, 상표 전문가 등 40명 이상의 IP 전문가를 보유한 선도적인 특허 회사인 LDS Łazewski Depo & Partners도 비슷한 문제에 직면했습니다.
수동 특허 검색은 상당한 시간을 소비하여 중요한 간행물을 놓치고 잠재적인 책임을 초래할 위험이 있었습니다. 또한 출원 초안 작성은 노동 집약적이고 사람의 실수가 발생하기 쉬웠기 때문에 실수를 간과해 제출이 거부될 가능성이 커졌습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 LDS는 업무 프로세스를 간소화하여 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 방법을 모색했습니다.
LDS는 IBM과 IBM 실버 파트너인 NFLO와 협력하여 AI를 도입하여 IP 보호 프로세스를 가속화하고 단순화했습니다. nFlo는 IBM watsonx.ai스튜디오를 사용하여 특허 회사가 IP 프로젝트 중 노동 집약적인 수작업을 줄일 수 있도록 PatentPro AI를 개발했습니다. LDS는 이 솔루션을 채택함으로써 특허 검색과 같은 IP 워크플로의 주요 단계에서 속도를 높일 수 있었습니다.
이제 변호사들은 데이터베이스를 수작업으로 검색하고 검토하는 데 많은 시간을 소비하는 대신, 자연어로 발명을 설명하고 PatentPro AI가 API 통합을 사용하여 신뢰도 점수가 포함된 관련 특허를 찾아낼 수 있습니다.
PatentPro AI는 상업적으로 민감한 정보를 일상적으로 다루는 업계를 위해 만들어졌기 때문에 LDS는 솔루션에 강력한 고객 정보 보안 및 데이터 거버넌스 기능도 통합할 수 있었습니다.
PatentPro AI는 LDS에 거의 즉시 긍정적인 영향을 미쳐 검색 시간을 절약하고 결과에 대한 신뢰도를 높이는 데 도움이 되었습니다. 변호사들은 이제 수작업에서 벗어나, 전략 컨설팅 및 기술 평가와 같은 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있습니다. LDS는 성공적인 특허 검색을 바탕으로, 초안 작성에 PatentPro AI를 시범 운영하여 팀이 더 짧은 버전의 논거를 입력하면 솔루션이 전체 특허 출원 초안으로 확장하여 검토할 수 있도록 할 계획입니다. PatentPro AI의 도입이 증가함에 따라 LDS는 회사가 우선시하는 탁월한 수준의 서비스 품질을 유지하고 이를 넘는 동시에 연간 더 많은 프로젝트를 처리할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
1995년에 설립된 LDS Łazewski Depo & Partners는 폴란드 전역의 고객에게 최고 수준의 IP 전문성을 제공합니다. 바르샤바에 본사를 두고 있으며 40명 이상의 전문가 및 지원 직원으로 구성된 팀에는 변호사, 변리사, 상표 전문가가 포함되어 있습니다.
폴란드 바르샤바에 본사를 둔 nFlo는 종합적인 IT 인프라, 사이버 보안 및 AI 솔루션을 전문으로 하는 회사입니다. 고품질 컨설팅, 구현, 유지보수 및 감사 서비스를 제공하는 nFlo는 고객 IT 시스템의 신뢰성, 효율성 및 보안을 보장하기 위해 노력합니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.