API를 통한 디지털 뱅킹 현대화

Karnataka Bank는 디지털 서비스 가속화를 위해 통합을 현대화합니다.
Karnataka Bank는 디지털 결제, 대출 처리, 타사 통합과 같은 서비스 출시를 가속화하는 동시에 여러 내부 및 외부 시스템 간의 보안 연결을 유지하기 위해 디지털 뱅킹 인프라를 현대화해야 했습니다. 이 은행은 레거시 통합 플랫폼에서 벗어나 고급 AI 활용 사례와 변화하는 규제 요구사항을 지원할 수 있는 미래 지향적 아키텍처를 도입하는 것을 목표로 했습니다.
이를 위해 Karnataka Bank는 IBM과 협력하여 Red Hat OpenShift 상에서 IBM® Cloud Pak for Integration을 구현하고 총 소유 비용을 절감하며 디지털 기반을 강화하는 안전하고 확장 가능하며 민첩한 API 플랫폼을 구축했습니다.
Karnataka Bank는 IBM과 협력하여 레거시 통합 기술에서 벗어나 API, 이벤트, 메시징, 애플리케이션을 단일 제어 계층에서 통합하는 컨테이너 네이티브 플랫폼인 IBM Cloud Pak for Integration으로 전환했습니다. 이 현대화를 통해 VMware 기반 인프라에서 Red Hat OpenShift 상의 컨테이너 기반 마이크로서비스로 전환하여 더 높은 민첩성을 확보했습니다.
이 솔루션은 통합 및 오케스트레이션의 핵심 엔진으로 IBM® App Connect Enterprise를 활용합니다. IBM® MQ 및 IBM® API Connect와 함께 작동하여 API Connect가 외부 호출을 관리하고 App Connect로 라우팅하는 통합 플랫폼을 구성합니다. API 중심 아키텍처를 통해 App Connect는 하위 시스템으로 라우팅하기 전에 필요한 복잡한 데이터 변환과 오케스트레이션을 자동화합니다. 이를 통해 코어 뱅킹 상호작용과 디지털 결제를 원활하게 수행하고 GST, CBDT, UIDAI, CERSAI와 같은 규제 서비스를 지원합니다.
혁신 이후 Karnataka Bank는 Red Hat OpenShift 상에서 IBM® Cloud Pak for Integration을 활용한 안전한 컨테이너 기반 API 플랫폼을 운영하고 있습니다. 디지털 게이트웨이는 API 트래픽을 관리하고 내부 및 외부 연결을 안전하게 유지하면서 디지털 결제, 대출 처리 및 타사 통합을 더 빠르게 제공할 수 있도록 합니다. 이 은행은 보안을 강화하고 확장성을 50% 향상시키며 운영 비용을 30% 절감하여 총 소유 비용을 낮췄습니다. 이 플랫폼은 내부, 외부 및 클라우드 시스템 간의 원활한 통신과 UIDAI, CERSAI, GST, Reg-Tech, CBDT 서비스와의 통합을 지원하여 변화하는 시장 및 규제 요구사항에 더 빠르게 대응할 수 있도록 합니다.
1924년에 설립되어 망갈루루에 본사를 둔 Karnataka Bank(KBL)는 1,300만 명 이상의 개인, 중소기업 및 기업 고객을 대상으로 서비스를 제공하는 인도의 대표적인 민간 은행입니다. 이 은행은 22개 주와 2개 연방 직할지에서 운영되며 개인 및 기업 금융부터 디지털 제품과 NRI 서비스까지 다양한 금융 서비스를 제공합니다.
IBM App Connect Enterprise는 하이브리드 환경 전반에서 애플리케이션, API, 데이터를 통합하는 AI 기반 통합 플랫폼입니다. 비즈니스 사용자와 통합 전문가가 빠르고 효율적으로 통합을 설계, 배포 및 관리할 수 있도록 노코드, 로우코드, 프로코드 기능을 제공합니다.
API 중심, 이벤트 기반, 메시징 패턴을 지원함으로써 IBM App Connect Enterprise는 조직이 자동화를 가속화하고 레거시 시스템을 현대화하며 온프레미스, 클라우드, 컨테이너 환경 전반에서 애플리케이션을 안전하게 연결할 수 있도록 지원합니다. 또한 IBM MQ 및 IBM API Connect와 함께 IBM Cloud Pak for Integration의 일부로 제공되어 조직이 하이브리드 환경 전반에서 애플리케이션, 데이터 및 API를 통합할 수 있도록 합니다.
© Copyright IBM Corporation 2026년 3월
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제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.