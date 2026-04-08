API를 통한 디지털 뱅킹 현대화

Karnataka Bank는 디지털 결제, 대출 처리, 타사 통합과 같은 서비스 출시를 가속화하는 동시에 여러 내부 및 외부 시스템 간의 보안 연결을 유지하기 위해 디지털 뱅킹 인프라를 현대화해야 했습니다. 이 은행은 레거시 통합 플랫폼에서 벗어나 고급 AI 활용 사례와 변화하는 규제 요구사항을 지원할 수 있는 미래 지향적 아키텍처를 도입하는 것을 목표로 했습니다.

이를 위해 Karnataka Bank는 IBM과 협력하여 Red Hat OpenShift 상에서 IBM® Cloud Pak for Integration을 구현하고 총 소유 비용을 절감하며 디지털 기반을 강화하는 안전하고 확장 가능하며 민첩한 API 플랫폼을 구축했습니다.