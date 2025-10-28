Concert는 기존 방식으로는 발견하기 어려웠던 기회를 발굴함으로써 IBM의 세계적 수준의 사이버 보안 태세를 새로운 차원으로 끌어올리는 데 기여했습니다. IBM의 과거 보안 접근 방식을 보완하는 데 그치지 않고, 악용 가능성 기반 인사이트를 제공하여 경고 피로도를 줄이고 취약점을 더욱 집중적으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 이러한 추가적인 인텔리전스 계층은 강력한 기반을 구축하여 팀이 선제적 위협 관리에서 우위를 점할 수 있도록 합니다.

솔루션은 가시적인 효과를 나타냈습니다. Concert는 단 24시간 만에1 874개의 애플리케이션을 분석하여 기존 방식에 비해 우선순위가 높은 취약점을 32% 더 식별했습니다.2 또한 실제 위험을 초래하지만 공통 취약점 점수 시스템(CVSS)으로만 평가했다면 우선순위가 지정되지 않았을 수 있는 약 70개의 심각도가 낮은 공통 취약점 및 노출(CVE)을 발견했습니다.3 Concert는 효율성을 더욱 향상하기 위해 보안 집중도를 간소화하여 경고 피로를 해결함으로써 우선순위가 낮은 알림을 67% 감소시켰습니다.4 마지막으로, 이전 평가에 비해 취약점 위험 수준이 높은 비즈니스 애플리케이션을 15% 더 많이 식별했습니다.5

IBM의 Client Zero 이니셔티브의 성공으로 회사는 더욱 강력하고 지능적이며 효율적인 사이버 보안 운영을 제공하여 궁극적으로 고객에게 더욱 안전한 제품과 서비스를 제공할 수 있는 입지를 다지게 되었습니다. 앞으로 IBM CIO는 Concert의 통합 기능을 활용하여 개발 라이프사이클 초기에 보안을 전환함으로써 IBM의 보안 설계 문화가 지속적으로 확대될 수 있도록 지원할 계획입니다. 더 효율적이고 예측 가능하며 안전한 더 스마트한 기업을 구축하는 것이 목표입니다.