생성형 비즈니스 인텔리전스 에이전트를 통해 HR 인력 분석 혁신

IBM HR이 watsonx BI 도입을 통해 인력 분석을 확장하는 방법
IBM 내부에서 인사 부서는 하나의 과제에 직면해 있습니다: 데이터 기반 문화를 전사적으로 확장하는 것입니다.
IBM의 HR 조직은 이미 인력 분석을 위한 견고한 기반을 구축해 왔습니다. 데이터는 레이크하우스로 통합되었고 셀프 서비스 대시보드는 권한이 있는 사용자들에게 전사적으로 제공되었습니다. 그 결과 IBM 직원들이 비즈니스 인텔리전스(BI) 보고서를 활용해 인력 데이터를 조회하는 데 점점 익숙해지면서 도입률은 매년 20% 이상 꾸준히 증가했습니다.하지만 이러한 성장은 새로운 과제를 가져왔습니다.
사용 범위가 HR 분석가를 넘어 비즈니스 리더, 관리자, 비기술 사용자로 확대되면서 대시보드만으로는 충분하지 않다는 점이 분명해졌습니다. 이들은 매일 HR 데이터를 다루는 사용자가 아닙니다. 어떤 필터를 적용해야 하는지, 지표가 어떻게 정의되어 있는지, 어떤 질문에 어떤 대시보드를 사용해야 하는지 항상 알 수 있는 것은 아닙니다. 또한 인력 관련 질문은 단순하지 않으며 컨텍스트와 뉘앙스를 포함하고 있어 해석을 위해 여러 데이터 포인트가 필요한 경우가 많습니다.
HR 팀은 여전히 다른 사람들을 위해 데이터를 해석하는 데 많은 시간을 쓰고 있으며 리더들은 복잡한 대시보드를 이해하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 필요한 것은 분명합니다: 분석가에 과도하게 의존하지 않으면서 인력 데이터를 접근 가능하고 직관적이며 상호작용 가능하게 만들고 일상적인 업무 흐름에 자연스럽게 통합하는 것입니다. 이러한 변화가 없으면 운영 비효율이나 정보 부족에 따른 의사결정으로 인해 업무 속도가 저하될 위험이 있습니다.
이 시범 운영은 2025년 3분기에 시작되었으며 사용자 제출 질문 샘플에서 89.26%의 정확도를 달성해 분석 품질에 대한 높은 신뢰를 확보했습니다. 투명한 추론 과정과 명확한 의미 구분을 통해 사용자는 각 답변이 어떻게 생성되었는지 이해하고 질문을 개선할 수 있었으며 이를 통해 시스템 결과에 대한 신뢰를 구축할 수 있었습니다.
초기 비즈니스 사용자들은 기존의 정적인 BI 툴의 복잡성 없이 직관적인 대화형 인터페이스를 통해 데이터에 접근함으로써 요약 수준 인재 데이터에 대한 응답 시간이 며칠에서 단 몇 분으로 단축되었다고 보고했습니다.
IBM은 watsonx BI를 시범 운영에 도입하면서 비즈니스 인텔리전스와 분석 접근 방식을 혁신하기 시작했습니다. watsonx BI 제품은 데이터의 가치를 활용할 수 있도록 생성형 비즈니스 인텔리전스 에이전트(GenBI)를 제공합니다. 대화형 인터페이스를 통해 리더와 비즈니스 관리자는 자연어로 질문을 입력하고 설명 가능한 답변을 받을 수 있습니다.
watsonx BI의 기반은 아키텍처에 있으며 HR 로직을 내장한 거버넌스 기반 시맨틱 레이어를 통해 지표, 필터, 대상 집단 및 비즈니스 컨텍스트를 정의하여 조직의 데이터 거버넌스 구조에 맞는 일관되고 설명 가능한 분석을 제공합니다. 중앙 집중형 AI 강화 지표 카탈로그는 단일 진실 원천 역할을 하며 임시 계산을 제거하고 기업 전반에서 데이터에 대한 신뢰 기반 접근을 가능하게 합니다.
또한 watsonx BI는 IBM의 기존 투자 자산을 활용하여 기업 레이크하우스에 이미 존재하는 데이터와 Cognos와 같은 기존 보고 프레임워크를 원활하게 재사용함으로써 중복을 줄이고 도입을 가속화했습니다. 이를 통해 툴 간 연속성을 확보하고 기반 인프라를 확장 가능한 인력 분석을 위한 전략적 기반으로 전환할 수 있었습니다.
watsonx BI는 수행 과정을 투명하게 보여주는 AI를 통해 비즈니스 인텔리전스를 가속화하여 결과의 이유를 이해할 수 있도록 합니다. 이 솔루션은 질문에서 설명까지의 명확하고 논리적인 경로를 제공하며 데이터 소스, 사용된 컬럼, 적용된 필터, 실행된 전체 SQL 쿼리까지 포함하여 쿼리를 어떻게 해석했는지 보여줍니다.
첫 6개월간의 초기 결과는 매우 긍정적이었습니다. 비즈니스 리더들은 더 이상 보고서를 위해 며칠을 기다릴 필요 없이 빠르게 답변을 얻고 있습니다. HR 팀은 반복적인 데이터 요청 대응에 쓰는 시간을 줄이고 전략적 자문에 더 많은 시간을 투자하고 있습니다. 또한 watsonx BI가 데이터 보강을 자동화하고 설명이 거버넌스 기반 비즈니스 로직을 따르면서 인력 분석의 생산성이 향상되었습니다.
watsonx BI 인력 분석 시범 운영은 IBM이 인력 데이터를 접근하는 새로운 방식을 탐색하는 데 변화를 이끌어냈습니다. 초기 IBM 사용자들은 자동화된 데이터 준비 덕분에 이제 데이터를 빠르게 받을 수 있습니다. 예를 들어 리더들은 사업부 및 지역 간 핵심 역량 분포 비교를 요청하고 컨텍스트가 반영된 답변을 받을 수 있습니다. 이러한 혁신적인 접근 방식은 HR에만 국한되지 않으며 향후 다른 영역에도 적용될 수 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
IBM은 자체적으로 고객 제로가 됨으로써 거버넌스 기반 생성형 비즈니스 인텔리전스가 단순한 툴이 아니라 기업 워크플로를 지원하는 새로운 데이터 활용 방식임을 입증하고 있습니다. watsonx BI 시범 운영을 통한 IBM HR의 여정은 단순한 성공 사례를 넘어 기업 분석의 미래를 위한 청사진입니다.
IBM은 1911년으로 거슬러 올라가는 오랜 역사를 가진 다국적 기술 기업입니다. IBM은 클라우드 컴퓨팅, AI, 데이터 분석, 컨설팅 분야에서 광범위한 제품과 서비스를 공급하며 전 세계 다양한 고객에게 서비스를 제공합니다. IBM은 혁신에 대한 헌신으로 널리 인정받고 있으며, 연구 및 개발에 큰 중점을 두고 있습니다. 회사의 인력은 재능 있는 전문가로 구성되어 있어, 기술 산업에서 상당한 수익과 영향력에 기여하고 있습니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 3월.
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