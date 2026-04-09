생성형 비즈니스 인텔리전스 에이전트를 통해 HR 인력 분석 혁신

IBM 내부에서 인사 부서는 하나의 과제에 직면해 있습니다: 데이터 기반 문화를 전사적으로 확장하는 것입니다.

IBM의 HR 조직은 이미 인력 분석을 위한 견고한 기반을 구축해 왔습니다. 데이터는 레이크하우스로 통합되었고 셀프 서비스 대시보드는 권한이 있는 사용자들에게 전사적으로 제공되었습니다. 그 결과 IBM 직원들이 비즈니스 인텔리전스(BI) 보고서를 활용해 인력 데이터를 조회하는 데 점점 익숙해지면서 도입률은 매년 20% 이상 꾸준히 증가했습니다.하지만 이러한 성장은 새로운 과제를 가져왔습니다.

사용 범위가 HR 분석가를 넘어 비즈니스 리더, 관리자, 비기술 사용자로 확대되면서 대시보드만으로는 충분하지 않다는 점이 분명해졌습니다. 이들은 매일 HR 데이터를 다루는 사용자가 아닙니다. 어떤 필터를 적용해야 하는지, 지표가 어떻게 정의되어 있는지, 어떤 질문에 어떤 대시보드를 사용해야 하는지 항상 알 수 있는 것은 아닙니다. 또한 인력 관련 질문은 단순하지 않으며 컨텍스트와 뉘앙스를 포함하고 있어 해석을 위해 여러 데이터 포인트가 필요한 경우가 많습니다.

HR 팀은 여전히 다른 사람들을 위해 데이터를 해석하는 데 많은 시간을 쓰고 있으며 리더들은 복잡한 대시보드를 이해하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 필요한 것은 분명합니다: 분석가에 과도하게 의존하지 않으면서 인력 데이터를 접근 가능하고 직관적이며 상호작용 가능하게 만들고 일상적인 업무 흐름에 자연스럽게 통합하는 것입니다. 이러한 변화가 없으면 운영 비효율이나 정보 부족에 따른 의사결정으로 인해 업무 속도가 저하될 위험이 있습니다.