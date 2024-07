Hyster-Yale은 철저한 평가 과정을 거친 후 인적 자본 관리에 대한 통합된 글로벌 접근 방식을 지원하기 위해 클라우드 기반 Workday HCM 솔루션을 선택했습니다.

Bartho는 이렇게 회상합니다. “제안 요청 프로세스에서 고려한 모든 솔루션 중에서 Workday가 다방면으로 확실한 선도 솔루션이라고 느꼈습니다. "가장 중요한 기준 중 하나는 통합이었습니다. 우리가 고려한 다른 제품과 달리 모든 Workday 모듈은 사전 통합되어 구현 및 구성 프로세스 중에 필요한 시간과 수동 작업을 크게 줄여줍니다.”

Hyster-Yale은 클라우드 기반 솔루션을 선택함으로써 정보 보안 및 데이터 거버넌스와 관련된 글로벌 규제 의무를 보다 쉽게 충족할 수 있다고 확신했습니다.

Bartho는 다음과 같이 힘주어 말합니다. “우리는 고객이 전 세계로 물품을 안전하게 운송할 수 있도록 최선을 다하는 데 집중하고 싶습니다. 보안과 규정 준수는 Hyster-Yale의 핵심 비즈니스는 아닙니다. 클라우드 기술이 성숙해짐에 따라 이제 Workday와 같은 선도 기업이 개별 회사보다 훨씬 더 효과적으로 데이터를 보호할 수 있다는 사실을 알게 되었습니다. Workday 솔루션을 선택함으로써 민감한 직원 데이터가 최고 수준의 보안 기준에 따라 연중무휴 24시간 보호된다는 사실에 안심할 수 있게 되었습니다.”

다음으로 Hyster-Yale은 업계 모범 사례를 기반으로 하면서도 국제 비즈니스 단위의 현지 요구 사항에 맞게 유연하게 조정할 수 있는 전 세계적으로 일관된 HR 프로세스 세트를 구축하는 것을 목표로 했습니다. 중요한 변화의 시기에 신뢰할 수 있는 지원과 지침을 제공하기 위해 Hyster-Yale은 IBM의 전문 컨설턴트에게 도움을 요청했습니다.

Hyster-Yale는 소수의 기술 회사를 전략적 파트너로 두고 있으며 이러한 모든 관계 중에서 IBM은 가장 중요한 회사 중 한 곳입니다. "지난 수년간 우리는 엔터프라이즈 리소스 계획 및 콘텐츠 관리에서 빅 데이터 분석 및 비즈니스 인텔리전스에 이르는 다양한 프로젝트에서 IBM과 성공적으로 협력해 왔습니다. 수백만 달러 규모의 복잡한 기술 구현을 위해 IBM과 협력해 온 저의 긍정적인 경험을 바탕으로 한 IBM은 이번 프로젝트에서 확실한 선택이었습니다."

IBM은 Hyster-Yale이 미국의 컨설턴트 및 인도의 해외 전문 리소스와 협력하여 기존 HR 프로세스를 매핑하고, 새로운 글로벌 표준을 정의하고, 이를 Workday 솔루션의 디지털 워크플로우로 전환할 수 있도록 지원했습니다.

미국 내 국내 기업을 지원하기 위해 회사는 Workday HCM, Workday Onboarding, Workday Benefits, Workday Time Tracking 및 Workday Payroll을 배포했습니다. 이러한 성공적인 구현에 이어 Hyster-Yale과 IBM은 EMEA 및 JPAC 지역의 Hyster-Yale 비즈니스를 위해 이미 프로젝트 첫 단계에 북미에 배포한 바 있는 Workday Compensation, Workday Performance Management, Workday Talent Management, Workday Succession Planning, Workday Recruiting, Workday Leave of Absence and Workday Learning을 구현하여 글로벌 롤아웃을 완료했습니다.

"프로젝트 도중 COVID-19 팬데믹 상황에서도 IBM은 원격 근무로의 전환을 매우 원활하게 관리했습니다."라고 Bartho는 말합니다. “우리는 또한 IBM Design for Me 접근 방식의 효과에 깊은 인상을 받았습니다. 검증된 방법, 도구 및 템플릿에 액세스하는 것이 IT 프로젝트의 성공에 큰 영향을 미칠 수 있다는 것을 경험으로 알고 있으며, 저희의 경우도 마찬가지였습니다. IBM의 접근 방식은 필요할 때 방향을 제시해 주었고, 다른 방식이었다면 더디게 진행되었을 배포 작업의 여러 단계를 가속화했습니다. 실제로 IBM은 Workday 솔루션의 글로벌 배포를 예산 범위 내에서 조기에 완료할 수 있도록 지원하여 혁신 이니셔티브의 다음 단계로 나아갈 수 있도록 했습니다."