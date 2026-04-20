헬스케어 물류를 위한 대규모 회복 탄력성

HEFAME는 전면 개편이 아닌 점진적 진화를 선택했습니다. IBM® Power에서 20년 넘게 신뢰해 온 아키텍처를 바탕으로, 복구 체계를 현대화하는 것은 자연스러운 흐름이었습니다. HEFAME는 Age2 및 IBM과 협력하여 핵심 시스템의 안정성을 유지하면서 회복 탄력성을 강화하고자 했습니다. 목표는 명확했습니다. 견고한 온프레미스 복구 모델을 유연한 클라우드 준비형 역량으로 전환하는 것이었습니다. 이를 위해 팀은 검증된 IBM Power 기반을 IBM® Power Virtual Server를 통해 클라우드로 확장하여 플랫폼 연속성을 유지하고 전환 위험을 최소화했습니다. IBM® Cloud에서 수행된 개념 검증은 주문 접수와 청구가 급증하는 HEFAME의 가장 까다로운 시간대를 시뮬레이션했으며, 주 데이터 센터의 성능을 동일하게 유지하거나 경우에 따라 이를 초과하여 안정성에 대한 타협이 없음을 입증했습니다.

이러한 검증을 바탕으로 팀은 IBM Power Virtual Server 기반 설계를 확정하고, SAP HANA System Replication을 결합하여 지속적인 데이터 이동과 예측 가능하고 통제된 실행을 구현했습니다. Age2는 오케스트레이션, 런북 및 리허설 주기를 주도했으며, IBM은 참조 아키텍처와 플랫폼 전문성을 제공했습니다.



HEFAME의 시스템 디렉터 Juan Sanchez Rodríguez는 다음과 같이 설명합니다. “HEFAME, Age2, IBM 간의 긴밀한 협업은 프로젝트를 추진하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 세 팀 간의 기술적·기능적 정렬을 통해 비즈니스 목표와 기술 요구 사항이 견고하고 최적화된 솔루션으로 결합되었습니다.”