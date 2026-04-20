헬스케어 물류를 위한 대규모 회복 탄력성

HEFAME는 IBM Power Virtual Server를 통해 재해 복구를 현대화하여 하루 72,000건 이상의 주문을 보호합니다.
의약품 유통에서는 타이밍이 신뢰와 분리될 수 없습니다. 6,200개 이상의 약국에 서비스를 제공하고 300TB 이상의 핵심 데이터를 관리하는 HEFAME는 스페인을 대표하는 협동조합으로서 요구되는 엄격한 기준에 따라 오랫동안 운영되어 왔습니다. 그러나 이를 둘러싼 환경은 변화했습니다. 전 세계적인 보건 위기, 기후로 인한 혼란, 그리고 점점 더 정교해지는 사이버 위협으로 인해 지속성은 필수적인 운영 역량이 되었습니다.
이러한 변화하는 환경을 인식한 HEFAME는 기존의 강력한 고가용성 체계를 더 빠르게 실행되고, 데이터 손실을 최소화하며, 핵심 워크플로를 중단하지 않는 복구 방식으로 발전시킬 기회를 발견했습니다. 이는 결함을 보완하기 위한 것이 아니라 새로운 운영 환경에 선제적으로 대응하기 위한 것으로, 중요한 전환을 위한 기반을 마련했습니다.
HEFAME는 전면 개편이 아닌 점진적 진화를 선택했습니다. IBM® Power에서 20년 넘게 신뢰해 온 아키텍처를 바탕으로, 복구 체계를 현대화하는 것은 자연스러운 흐름이었습니다. HEFAME는 Age2 및 IBM과 협력하여 핵심 시스템의 안정성을 유지하면서 회복 탄력성을 강화하고자 했습니다. 목표는 명확했습니다. 견고한 온프레미스 복구 모델을 유연한 클라우드 준비형 역량으로 전환하는 것이었습니다. 이를 위해 팀은 검증된 IBM Power 기반을 IBM® Power Virtual Server를 통해 클라우드로 확장하여 플랫폼 연속성을 유지하고 전환 위험을 최소화했습니다. IBM® Cloud에서 수행된 개념 검증은 주문 접수와 청구가 급증하는 HEFAME의 가장 까다로운 시간대를 시뮬레이션했으며, 주 데이터 센터의 성능을 동일하게 유지하거나 경우에 따라 이를 초과하여 안정성에 대한 타협이 없음을 입증했습니다.
이러한 검증을 바탕으로 팀은 IBM Power Virtual Server 기반 설계를 확정하고, SAP HANA System Replication을 결합하여 지속적인 데이터 이동과 예측 가능하고 통제된 실행을 구현했습니다. Age2는 오케스트레이션, 런북 및 리허설 주기를 주도했으며, IBM은 참조 아키텍처와 플랫폼 전문성을 제공했습니다.
HEFAME의 시스템 디렉터 Juan Sanchez Rodríguez는 다음과 같이 설명합니다. “HEFAME, Age2, IBM 간의 긴밀한 협업은 프로젝트를 추진하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 세 팀 간의 기술적·기능적 정렬을 통해 비즈니스 목표와 기술 요구 사항이 견고하고 최적화된 솔루션으로 결합되었습니다.”
HEFAME는 현재 약 4시간의 검증된 복구 시간과 최소한의 데이터 손실로 운영되며, 재해 복구를 문서상의 대비책에서 검증된 운영 역량으로 끌어올렸습니다. 피크 부하 테스트를 통해 하루 72,000건 이상의 주문을 지원하는 워크플로가 클라우드에서 안정적으로 실행됨이 확인되었으며, 실행 시에도 서비스에 영향을 주지 않는다는 신뢰를 강화했습니다. 기존 아키텍처를 클라우드 기반 모델로 확장함으로써 운영 환경과 재해 복구(DR)를 일관되게 유지하고, 운영을 단순화하며, 극한 상황에서도 주 사이트로부터 물리적 독립성을 확보할 수 있게 되었습니다.
또한 이 프로그램은 운영 모델도 강화했습니다. 변경 거버넌스, 문서화 및 정기적인 리허설을 통해 모든 관련 시스템 변경 사항이 복구 환경에 반영되도록 보장합니다. “우리는 대응이 아닌 선제 대응에 기반한 문화를 구축했으며, 이를 통해 팀에 진정한 운영 신뢰를 제공합니다.”라고 Sanchez는 요약합니다.
앞으로 HEFAME는 회복 탄력성 전략이 발전함에 따라 새로운 핵심 프로세스와 의존성을 추가하여 복구 환경의 범위를 확장할 계획입니다.
HEFAME Group은 6,200개 이상의 약국에 서비스를 제공하는 스페인의 선도적인 의약품 유통 협동조합으로, 약 1,200~1,300명의 직원과 2025년 기준 19억 3천만 유로의 매출을 기록했습니다. 약 12.4%의 전국 시장 점유율을 보유하고 있으며, 멀티드롭 물류를 운영합니다.
Age2는 스페인에 본사를 둔 IBM Gold Partner로, 하이브리드 클라우드, 인프라, 보안 및 지속성 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 인증된 전문성과 IBM 기술을 결합하여 고객에게 맞춤형 프로젝트와 장기적인 플랫폼 진화를 제공합니다.
© Copyright IBM Corporation, 2026년 4월.
IBM, IBM 로고, IBM Power, IBM Power Virtual Server, IBM Cloud 및 SAP HANA System Replication은 전 세계 여러 관할 구역에서 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.