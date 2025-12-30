GlassHouse Systems는 소매업체가 IBM® Power Virtual Server를 사용하여 배포를 간소화하고 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.
기술이 현대 소매를 주도한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 시스템이 지연되면 비즈니스도 지연됩니다. 이러한 환경을 추적하기 위해 기업은 발생 가능한 병목 현상에 신속하게 대응해야 합니다.
미국 전역에 수백 개의 지점을 두고 있는 한 선도적인 자동차 부품 소매업체는 매장 수준의 운영을 지원하기 위해 맞춤형 POS 및 창고 관리 인프라를 구축했습니다. 처음에는 이러한 시스템이 안정적이고 소매업체의 요구 사항에 맞게 조정되었지만 배포 프로세스가 느리고 리소스 집약적이어서 하나의 새로운 매장을 온보딩하는 데 몇 주 또는 몇 달이 걸리는 경우가 많았습니다. 이러한 지연으로 인해 운영 비용이 증가하여 회사의 공격적인 확장 목표를 위협하는 장애물이 발생했습니다.
이 자동차 부품 소매업체는 인프라를 중앙 집중화하고 배포를 간소화하며 확장과 관련된 시간과 비용을 줄일 수 있는 방법이 필요했습니다. 동시에 이 회사는 매장 수준 데이터와 기업 데이터를 모두 강력하게 보호할 수 있어야 했습니다.
이러한 어려움으로 인해 회사는 현대화 전략을 모색하게 되었으며, 이는 더 빠르고, 더 스마트하고, 더 안전하게 성장할 수 있도록 도와줄 신뢰할 수 있는 파트너를 찾는 것을 의미했습니다.
인프라 비용에서
소매 운영 지원 및 지연 시간 단축
몇 주 또는 며칠과 비교
배포 지연과 증가하는 비용을 극복하기 위해 해당 소매업체는 하이브리드 클라우드 및 사이버 보안 솔루션을 전문으로 하는 신뢰받는 IBM 플래티넘 비즈니스 파트너인 GlassHouse Systems와 협력했습니다. GlassHouse Systems의 사장 Alex Talmor는 다음과 같이 말합니다. “우리 고객은 전국 단위의 빠른 성장을 자신 있게 지원할 수 있는 안정적이고 확장 가능하며 유연한 플랫폼이 필요했습니다. [IBM] Power Virtual Server 서비스를 제공하는 글로벌 리더로서, 우리는 조직이 환경을 클라우드로 확장하고 향상된 민첩성을 활용할 수 있도록 지원합니다. GlassHouse Systems의 전문 지식과 결합된 IBM Power Virtual Server 기능을 통해 기업은 자체 서비스 및 성장 이니셔티브에 다시 집중할 수 있습니다.”
해당 IBM 비즈니스 파트너는 소매업체의 기존 시스템을 온프레미스 인프라에서 IBM Cloud의 IBM Power Virtual Server로 마이그레이션했습니다. 이 솔루션은 워싱턴 DC와 댈러스의 두 지역에 걸쳐 백업 및 재해 복구를 위한 복제 기능을 통해 배포되었습니다. 이 소매업체는 하이브리드 클라우드로 전환함으로써 인프라를 중앙 집중화하고 확장성을 개선하며 지연 시간을 줄일 수 있었습니다. 또한 IBM Power Virtual Server는 스토어 온보딩을 가속화하는 데 필요한 유연성과 성능을 제공했습니다.
"GlassHouse Systems는 엔드투엔드 하이브리드 클라우드 및 사이버 보안 솔루션을 제공함으로써 30년 이상 IBM 플래티넘 비즈니스 파트너로서 명성을 쌓아왔습니다. IBM 기술에 대한 심층적인 전문 지식을 통해 위험을 줄이고 고객의 가치 실현 시간을 단축할 수 있습니다."라고 Talmor는 말합니다. 협업 구현은 소매업체의 현재 과제를 해결했을 뿐만 아니라 미래 성장을 위한 토대를 마련했습니다.
IBM Power Virtual Server로 마이그레이션한 후 이 자동차 부품 소매업체는 전국적으로 입지를 확장할 수 있는 능력을 크게 개선했습니다. 각 신규 스토어의 온보딩 시간이 몇 주 또는 몇 달에서 몇 분으로 단축되어 지역 전반에 걸쳐 신속하게 배포할 수 있었습니다. 또한 소매업체는 인프라 비용을 40% 이상 절감하는 동시에 데이터 복원력과 재해 복구 능력을 개선했습니다. 이러한 운영상의 이점을 통해 자동차 부품 시장에서 보다 효과적으로 경쟁할 수 있게 되었습니다.
"앞으로 우리는 추가 워크로드 통합, 보안 강화, 데이터 복원력 보장을 통해 고객이 IBM Cloud 채택을 확대할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있습니다."라고 Talmor는 말합니다. "IBM Power Systems의 통합을 통해 더 많은 고객이 비용을 절감하고 중요한 애플리케이션의 가용성을 높일 수 있습니다."
GlassHouse Systems와 IBM을 지속적인 기술 파트너로 두고 있는 이 소매업체는 인프라를 지속적으로 혁신하고 고객에게 더 큰 가치를 제공할 수 있는 충분한 장비를 갖추고 있습니다.
1993년에 설립되어 북미에 본사를 둔 GlassHouse Systems(GHS)는 온프레미스와 클라우드 모두에서 엔터프라이즈 IT 인프라를 설계, 배포, 관리 및 보호합니다. GHS는 금융, 유틸리티, 교육 및 제조를 포함한 산업 전반의 공공 및 민간 부문 고객에게 서비스를 제공하는 IBM 플래티넘 비즈니스 파트너입니다.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, IBM 로고, IBM Cloud 및 Power는 전 세계 여러 관할 구역에 등록된 IBM의 상표입니다.
제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.