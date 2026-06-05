General Assembly, AI를 통해 글로벌 미디어 운영 통합

General Assembly는 개인, 기업 및 공공 부문 고객을 대상으로 서비스를 제공하는 글로벌 기술 교육 및 훈련 기관입니다. 마케팅 운영이 지역, 채널 및 수익 부문 전반으로 확장되면서 복잡성이 증가했고 기존 프로세스는 이를 따라가기 어려워졌습니다.

계획 수립, 예산 관리, 보고 및 재무 조정 업무는 스프레드시트와 상당한 수작업에 의존하고 있었습니다. 일관되지 않은 지역별 분류 체계로 인해 신뢰할 수 있는 성과 비교가 어려웠으며, 45개 이상의 대행사와의 협업 과정에서 버전 관리 문제와 보고 지연이 발생했습니다. 분산된 데이터로 인해 팀은 충분한 확신 없이 사후 대응적인 의사결정을 내릴 수밖에 없었습니다.

변화가 없다면 이러한 제약은 General Assembly의 지출 관리, 투자 확대 및 글로벌 차원의 적시 데이터 기반 의사결정 역량을 저해할 위험이 있었습니다. General Assembly는 위험을 예측하고 의사결정을 지원하며 수작업 조정에 대한 의존도를 줄일 수 있는 시스템이 필요했습니다.