General Assembly, AI를 통해 글로벌 미디어 운영 통합

MINT와 IBM® watsonx.ai는 계획 수립, 예산 관리 및 보고를 간소화하여 20%의 비용 절감 효과를 제공합니다.
General Assembly는 개인, 기업 및 공공 부문 고객을 대상으로 서비스를 제공하는 글로벌 기술 교육 및 훈련 기관입니다. 마케팅 운영이 지역, 채널 및 수익 부문 전반으로 확장되면서 복잡성이 증가했고 기존 프로세스는 이를 따라가기 어려워졌습니다.
계획 수립, 예산 관리, 보고 및 재무 조정 업무는 스프레드시트와 상당한 수작업에 의존하고 있었습니다. 일관되지 않은 지역별 분류 체계로 인해 신뢰할 수 있는 성과 비교가 어려웠으며, 45개 이상의 대행사와의 협업 과정에서 버전 관리 문제와 보고 지연이 발생했습니다. 분산된 데이터로 인해 팀은 충분한 확신 없이 사후 대응적인 의사결정을 내릴 수밖에 없었습니다.
변화가 없다면 이러한 제약은 General Assembly의 지출 관리, 투자 확대 및 글로벌 차원의 적시 데이터 기반 의사결정 역량을 저해할 위험이 있었습니다. General Assembly는 위험을 예측하고 의사결정을 지원하며 수작업 조정에 대한 의존도를 줄일 수 있는 시스템이 필요했습니다.
General Assembly는 거버넌스가 적용된 기업용 AI 기반을 활용해 마케팅 운영을 현대화하기 위해 MINT 및 IBM과 협력했습니다. IBM watsonx.ai는 신뢰할 수 있는 AI 배포, 글로벌 확장성 및 강력한 데이터 거버넌스를 지원하기 위해 선정되었습니다.
IBM의 기술 및 시장 진출 팀은 MINT와 협력하여 기업용 AI, 데이터 거버넌스 및 운영 자동화를 결합한 엔드 투 엔드 솔루션을 제공했습니다.
MINT는 모든 지역과 사업 부문에 걸쳐 표준화된 분류 체계와 정의를 적용한 통합 데이터 모델을 구축했습니다. IBM watsonx.ai로 구축된 에이전틱 AI를 활용하여 이 솔루션은 AI 기반 미디어 계획 수립, 시나리오 기반 예측 및 선제적 예산 집행 관리를 가능하게 했습니다. “IBM과의 파트너십, 그리고 watsonx.ai의 활용을 통해 MINT는 General Assembly와 같은 고객이 더 높은 확신, 더 빠른 속도, 그리고 더 강력한 재무 통제력을 바탕으로 운영할 수 있도록 지원하는 거버넌스가 적용된 에이전틱 AI를 제공할 수 있게 되었습니다.”라고 MINT의 최고 제품 및 기술 책임자인 Mark Polyak는 말했습니다.
대량의 업무 워크플로, 특히 예산 추적 및 재무 조정 업무가 자동화되었으며, 수작업 기반 스프레드시트 프로세스는 반복 가능하고 거버넌스가 적용된 워크플로로 대체되었습니다. 이러한 변화는 General Assembly가 인력을 추가하지 않고도 글로벌 규모로 확장하는 동시에 사후 대응형 보고에서 미래 지향적이고 AI가 지원하는 의사결정 방식으로 전환할 수 있도록 했습니다.
배포 이후 General Assembly는 글로벌 지출 및 성과에 대한 실시간 가시성을 확보했습니다. 자동화를 통해 계획 수립 및 보고 과정의 수작업이 줄어들었으며, 팀은 최적화와 전략적 의사결정에 집중할 수 있게 되었습니다. “MINT와 IBM [watsonx.ai]는 이전에는 얻을 수 없었던 것을 제공해 주었습니다. 바로 지역, 채널, 사업 부문 전반에 걸쳐 마케팅 재무 현황을 일관되고 신뢰할 수 있게 파악할 수 있는 기반입니다."라고 General Assembly의 최고 비즈니스 및 마케팅 책임자인 Jourdan Hathaway는 말했습니다. "스프레드시트, 일관되지 않은 분류 체계 및 수작업 보고 방식에서 벗어남으로써 이제 통합된 정의와 구조화된 워크플로를 기반으로 운영하게 되었으며, 이를 통해 더욱 신속하고 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있게 되었습니다."
이 조직은 계획 수립 및 보고 업무에서 20%의 시간 절감 효과를 달성했으며, 분산된 지역별 분류 체계를 제거하고 이를 대체하는 통합 데이터 모델을 구축했습니다. AI 기반 계획 수립 및 예측은 예산 집행 및 예산 관련 의사결정에 대한 신뢰도를 높였으며, 더욱 신속하고 정확한 조정을 가능하게 했습니다.
IBM 기술, MINT의 전문성 및 확장 가능하고 거버넌스가 적용된 AI 기반을 바탕으로 General Assembly는 더욱 높은 민첩성, 정확성 및 운영 자신감을 가지고 마케팅 투자를 확대할 수 있는 기반을 마련했습니다.
General Assembly는 기술 교육 및 인재 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업으로, 개인의 기술 분야 경력 시작을 지원하고 조직이 전 세계적으로 다양하고 확장 가능한 기술 팀을 구축할 수 있도록 돕고 있습니다.
IBM Silver Business Partner인 MINT는 통합 데이터, 자동화 및 에이전틱 AI를 통해 마케팅 및 미디어 운영을 혁신하는 기술 기업입니다. IBM watsonx.ai와 같은 신뢰할 수 있는 기업용 플랫폼을 기반으로 구축된 MINT는 글로벌 조직이 분산된 워크플로를 거버넌스가 적용되고 확장 가능한 운영 모델로 대체하여 계획 수립, 재무 통제 및 의사결정을 개선할 수 있도록 지원합니다.
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제시된 사례는 예시를 위한 것입니다. 실제 결과는 고객의 구성 및 환경에 따라 달라질 수 있으므로 일반적으로 기대할 수 있는 결과를 제공할 수는 없습니다.