청정 가정 에너지 사용으로의 국가적 전환 지원

에너지 안보 및 넷제로부(DESNZ)는 영국의 청정 에너지 전환을 주도하며, 2030년까지 청정 전력 달성, 2050년까지 넷제로 달성을 목표로 하고 있습니다. 진전은 이루어지고 있지만, 가스 보일러 또는 콤비 보일러에서 공기열 히트펌프로 전환한 가구는 아직 200만 가구에 불과합니다. DESNZ는 2030년까지 연간 히트펌프 설치 규모를 현재 보고된 수준 대비 5배 이상 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.

난방은 여전히 핵심적인 기회 영역입니다. 영국의 3,000만 가구는 국가 전체 배출량의 약 20%를 차지하며, 상당수가 현대 단열 기준이 도입되기 전에 건설되어 개보수가 더 복잡합니다.

장기 목표를 달성하려면 새로운 접근이 필요하며, 소비자 인사이트와 디지털 참여를 활용해 가정 난방 방식에 대한 새로운 습관 형성을 유도해야 합니다.

가정의 에너지 효율을 개선하려면 쾌적함과 난방에 대한 기존 행동 패턴을 이해하는 것이 중요합니다. 많은 가구는 여전히 기존 시스템에 더 익숙하며, 리트로핏 개선 조치나 저탄소 대안의 장기적인 이점을 아직 충분히 인식하지 못하고 있을 수 있습니다. 콤비 보일러에서 히트펌프로 전환하는 것은 기술적 변화뿐만 아니라 행동 변화까지 요구되는 큰 전환으로 인식되는 경우가 많습니다.

DESNZ는 이러한 전환을 지원하기 위해 다양한 보조금 프로그램을 도입했습니다. 인지도, 초기 비용, 공급망 역량은 여전히 해결해야 할 중요한 과제로 남아 있습니다. 이러한 과제를 해결하는 것이 도입을 가속화하고 영국의 장기 목표 달성 궤도를 유지하는 데 핵심이 될 것입니다.