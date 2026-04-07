청정 가정 에너지 사용으로의 국가적 전환 지원

DESNZ는 영국에서 더 친환경적이고 비용 효율적인 저탄소 가정 에너지 솔루션의 도입을 가속화합니다.
에너지 안보 및 넷제로부(DESNZ)는 영국의 청정 에너지 전환을 주도하며, 2030년까지 청정 전력 달성, 2050년까지 넷제로 달성을 목표로 하고 있습니다. 진전은 이루어지고 있지만, 가스 보일러 또는 콤비 보일러에서 공기열 히트펌프로 전환한 가구는 아직 200만 가구에 불과합니다. DESNZ는 2030년까지 연간 히트펌프 설치 규모를 현재 보고된 수준 대비 5배 이상 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
난방은 여전히 핵심적인 기회 영역입니다. 영국의 3,000만 가구는 국가 전체 배출량의 약 20%를 차지하며, 상당수가 현대 단열 기준이 도입되기 전에 건설되어 개보수가 더 복잡합니다.
장기 목표를 달성하려면 새로운 접근이 필요하며, 소비자 인사이트와 디지털 참여를 활용해 가정 난방 방식에 대한 새로운 습관 형성을 유도해야 합니다.
가정의 에너지 효율을 개선하려면 쾌적함과 난방에 대한 기존 행동 패턴을 이해하는 것이 중요합니다. 많은 가구는 여전히 기존 시스템에 더 익숙하며, 리트로핏 개선 조치나 저탄소 대안의 장기적인 이점을 아직 충분히 인식하지 못하고 있을 수 있습니다. 콤비 보일러에서 히트펌프로 전환하는 것은 기술적 변화뿐만 아니라 행동 변화까지 요구되는 큰 전환으로 인식되는 경우가 많습니다.
DESNZ는 이러한 전환을 지원하기 위해 다양한 보조금 프로그램을 도입했습니다. 인지도, 초기 비용, 공급망 역량은 여전히 해결해야 할 중요한 과제로 남아 있습니다. 이러한 과제를 해결하는 것이 도입을 가속화하고 영국의 장기 목표 달성 궤도를 유지하는 데 핵심이 될 것입니다.
DESNZ는 가정 에너지 탈탄소화 프로그램을 지원하기 위해 IBM® Consulting과 협력하여 Salesforce 통합 보조금 관리 애플리케이션인 SIGMA를 설계 및 구축했습니다. 이 Salesforce 기반 데이터 및 AI 플랫폼은 가정용 보조금 관리를 간소화하고 시민 서비스를 강화하며 데이터 기반 의사결정을 개선하여 DESNZ가 장기 목표를 보다 효율적으로 달성할 수 있도록 지원합니다.
IBM Consulting은 정책 팀 및 통합 기업 서비스 디지털 팀과 긴밀히 협력하여 채널 전략과 KPI 설계부터 확장 가능한 CRM 솔루션에 이르기까지 전체 보조금 프로그램 수명 주기를 평가했습니다. 팀은 25년 이상의 데이터 보존 요구사항과 분석, 거버넌스, 표준화된 배포 및 가치 실현에서 AI의 역할 확대와 같은 미래 지향적 요구사항을 함께 고려했습니다.
IBM Consulting은 다양한 분야의 전문가로 구성된 팀을 조직하여 견고한 포트폴리오 관리 접근 방식을 수립했습니다. 여기에는 제품 비전, 로드맵, 아키텍처, 기대 효과 및 거버넌스를 정의하고 DevOps로 지원되는 제품 중심 업무 방식을 도입하여 더 빠르고 다중 릴리스가 가능한 전달 체계를 구축하는 것이 포함되었습니다. SIGMA 플랫폼이 성숙해짐에 따라 IBM Consulting은 장기 운영 모델을 수립하고 소유권을 ICS로 이전하여 조직이 플랫폼을 지속적으로 운영하고 확장할 수 있는 역량과 독립성을 갖추도록 지원했습니다.
일관된 고객 중심 접근 방식이 전체 프로그램의 기반이 되었으며, 모든 사용자에게 매끄러운 경험을 제공했습니다. 통합된 거버넌스와 공유된 DevOps 접근 방식은 개발 전반에서 품질, 재사용성 및 생산성을 보장했습니다.
Salesforce Marketing Cloud, Data Cloud 및 Public Sector Solutions는 빠른 구성과 지속적인 개선을 위해 필요한 직관적인 인터페이스, 높은 기능 적합성, 그리고 모듈형 아키텍처를 제공합니다.
Salesforce, IBM, ICS Digital 및 정책 팀 간의 긴밀한 협업을 통해 플랫폼 전반에서 구성 가능한 구성 요소를 재사용함으로써 개발 속도를 높이고 전달 작업을 줄였습니다.
Salesforce의 기능과 IBM Consulting의 가속화 툴 및 전달 전문성을 결합하여 팀은 유사한 기업용 접근 방식 대비 약 70% 더 빠르게 솔루션을 구현할 수 있었습니다. Salesforce Data Cloud는 결제 시스템과의 원활한 통합을 가능하게 하여 데이터 흐름을 강화하고 프로그램 전반의 운영 효율성을 향상시켰습니다.
초기 제공 성과로는 DESNZ 주요 공급자 3곳과 5개 제품의 온보딩, 그리고 30명 이상의 공무원을 대상으로 한 워크플로 관리 교육이 포함되었습니다. 자동화는 이미 수작업을 크게 줄였으며 스프레드시트 관리, 배치 업로드, 데이터 정합성 검증과 같은 작업을 간소화된 디지털 프로세스로 대체했습니다. 초기 지표는 DESNZ 생산성이 크게 향상되었음을 보여줍니다.
SIGMA 플랫폼은 현재 270개 이상의 지방자치단체에서 활발히 사용되고 있으며 전국적으로 일관되고 높은 품질의 보조금 관리를 지원하고 있습니다. IBM Consulting은 비즈니스 사용자 및 디지털 팀과 협력하여 웹 분석, 데이터 과학, 제품 오너십, 제품 관리, 다중 공급자 전달에 이르는 장기적 성공에 필요한 역량과 기술을 구축했습니다.
Salesforce 플랫폼이 정착되고 확장 가능해짐에 따라 DESNZ는 국가 차원의 히트펌프 및 청정 에너지 목표 달성을 더욱 빠르게 추진할 수 있는 기반을 갖추게 되었습니다. 강화된 포트폴리오 관리와 자동화는 영국의 3,000만 가구 탈탄소화를 더 빠르게 추진할 수 있도록 지원하며 넷제로 달성을 향한 전략적 목표를 측정 가능한 성과로 전환하는 데 기여할 것입니다.
DESNZ(에너지 안보 및 넷제로부)는 2023년 2월에 설립되었으며 영국의 에너지 안보 확보, 요금 납부자 보호, 넷제로 달성을 담당합니다. 이 기관은 2030년까지 청정 전력 달성을 위한 정부의 핵심 과제를 주도하고 있으며 이번 의회 기간 동안 가정 탈탄소화를 추진하여 에너지 비용과 에너지 빈곤을 줄이고 건물 부문의 탈탄소화를 달성하는 것을 목표로 합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 3월.
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