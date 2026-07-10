AI 기반 지속가능성 데이터로 매출 증대

분산된 데이터에서 즉각적인 전문성으로: watsonx를 통해 CSO가 영업 및 지속가능성 지원을 확장한 방법
IBM 최고 지속가능성 오피스(CSO, Chief Sustainability Office)는 IBM의 가장 중요한 지속가능성 데이터, 즉 환경 목표를 뒷받침하고, 영업 담당자가 고객의 신뢰를 확보할 수 있도록 지원하며, 규정 준수를 가능하게 하는 정보의 중심에 있습니다. 시간이 지나면서 이러한 데이터에 대한 문의는 양과 복잡성이 모두 증가했습니다. 더 상세하고 맞춤화된 답변에 대한 기대도 높아졌으며, 기존 프로세스를 통해 이러한 답변을 작성하는 데 점점 더 많은 시간이 소요되었습니다.
중앙 집중식 시스템이 없었기 때문에 팀은 새롭게 나타나는 동향을 파악하는 데 한계가 있었고, 지원을 확장할 수 있는 역량도 제한적이었으며, 가치가 높은 기회의 우선순위를 정하는 데 어려움을 겪었습니다. 영업 담당자는 분산되어 있거나 오래된 정보를 기반으로 업무를 수행하는 경우가 많았고, 그 결과 전문가가 답변을 찾는 데 상당한 시간을 들여야 했습니다. 이는 응답 속도를 늦추고 현장에서 얻은 인사이트를 IBM이 활용하는 능력을 제한했습니다. IBM의 신뢰성과 체계적인 운영을 뒷받침하는 데 점점 더 중요한 역할을 하는 이 업무에서, 이러한 분산된 접근 방식은 불필요한 마찰을 초래하고 조직의 부담을 가중시켰습니다. 조직은 더욱 현대적이고 확장 가능한 모델이 필요하다는 점을 인식하고, 지속가능성 전문 지식에 접근하고 이를 적용하는 방식을 혁신하기 위해 AI를 도입했습니다.
조직 전반에서 지속가능성 전문 지식에 접근하는 방식을 현대화하기 위해 IBM은 기관 전문가 역할을 하도록 설계된 AI 기반 에이전트인 AskSustainability를 개발했습니다. 이 에이전트는 일상적인 문의에 대한 응답을 자동화하고, 운영 지표, 기업 정책, 고객별 제품 탄소발자국과 같은 지속가능성 데이터에 즉시 접근할 수 있도록 합니다. 이를 통해 사용자가 오래된 지표가 포함되었을 수 있는 분산 시스템을 직접 검색하지 않아도 신뢰할 수 있고 정확한 응답을 제공받을 수 있습니다.
AskSustainability를 통해 영업 담당자는 고객 요구에 더 빠르고 정확하게 대응할 수 있습니다. 또한 더 깊이 있는 전문 지식이 필요한 경우, 이 에이전트는 사용자를 적합한 주제별 전문가에게 직접 연결하여 인적 인사이트가 가장 큰 가치를 창출하는 곳에 적용되도록 하면서도, 적합한 전문가를 찾는 데 낭비되는 시간을 줄입니다.
AskSustainability는 에이전트의 언어 이해와 정확한 정보 검색을 지원하는 IBM watsonx.ai와, 사용자의 의도를 기반으로 다음 최적의 조치를 판단하여 워크플로를 자동화하는 IBM watsonx Orchestrate를 기반으로 구축되었습니다. 이 두 기능은 이전에 분리되어 있던 50개의 데이터 소스를 하나의 대화형 경험으로 통합합니다. 이러한 통합은 반복 작업을 크게 줄이고, CSO 전문가들이 더 높은 가치의 전략적 업무에 집중할 수 있도록 했습니다.
AskSustainability의 도입은 지속가능성 워크플로 전반에서 속도, 일관성 및 운영 효율성을 즉시 향상했습니다. 자동화된 응답은 AI 에이전트가 몇 초 만에 생성했으며, 전체 응답 주기 시간을 크게 줄였습니다. 출시 후 첫 4개월 동안 이 솔루션은 약 5,000만 달러의 영업 파이프라인에 영향을 미쳤으며, 필요한 시점에 AI 기반 인사이트가 내재화될 때 얼마나 빠르게 비즈니스 가치로 이어질 수 있는지를 보여주었습니다.
또한 이 솔루션은 사용자가 IBM의 전략적 에이전트 허브인 AskSales, AskIBM 및 Slack과 원활하게 통합되어, 팀이 일하는 곳 어디에서나 데이터 기반 인사이트에 접근할 수 있도록 했습니다. AskSustainability는 SME 지식에 자연어로 접근할 수 있게 함으로써 이러한 유형의 문의에 대응하는 데 필요한 수작업을 크게 줄였습니다. 출시 후 4개월 만에 이 솔루션은 이미 약 5,000만 달러의 잠재 매출을 지원했으며, 도입이 확대됨에 따라 지능형 지속가능성 인사이트가 창출할 수 있는 더 넓은 가치 창출 잠재력을 보여주었습니다. 이러한 성과를 바탕으로 IBM은 지속가능성 운영을 대규모로 발전시키고, 이를 통해 더욱 높은 지능과 속도, 그리고 정확성을 바탕으로 높아지는 기대에 대응할 수 있게 되었습니다.
최고 지속가능성 오피스는 AI, 양자 및 하이브리드 클라우드 분야에서 IBM이 보유한 강점을 적용하여 IBM의 지속가능성 접근 방식을 이끌고 있습니다. 이 팀은 IBM의 운영, 공급망, 제품 및 서비스 전반에서 지속가능성을 발전시키는 데 집중하는 동시에, 더 광범위한 지속가능성 과제를 해결하기 위해 회사 안팎의 그룹과 긴밀히 협력합니다. 지속가능성을 IBM의 업무와 혁신의 모든 측면에 내재화하겠다는 의지를 바탕으로, 최고 지속가능성 오피스는 조직 전반에서 지속가능성이 어떻게 정의되고 실현되는지를 형성하는 데 중심적인 역할을 하고 있습니다.
© Copyright IBM Corporation, 2026년 6월.
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