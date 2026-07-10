AI 기반 지속가능성 데이터로 매출 증대

IBM 최고 지속가능성 오피스(CSO, Chief Sustainability Office)는 IBM의 가장 중요한 지속가능성 데이터, 즉 환경 목표를 뒷받침하고, 영업 담당자가 고객의 신뢰를 확보할 수 있도록 지원하며, 규정 준수를 가능하게 하는 정보의 중심에 있습니다. 시간이 지나면서 이러한 데이터에 대한 문의는 양과 복잡성이 모두 증가했습니다. 더 상세하고 맞춤화된 답변에 대한 기대도 높아졌으며, 기존 프로세스를 통해 이러한 답변을 작성하는 데 점점 더 많은 시간이 소요되었습니다.

중앙 집중식 시스템이 없었기 때문에 팀은 새롭게 나타나는 동향을 파악하는 데 한계가 있었고, 지원을 확장할 수 있는 역량도 제한적이었으며, 가치가 높은 기회의 우선순위를 정하는 데 어려움을 겪었습니다. 영업 담당자는 분산되어 있거나 오래된 정보를 기반으로 업무를 수행하는 경우가 많았고, 그 결과 전문가가 답변을 찾는 데 상당한 시간을 들여야 했습니다. 이는 응답 속도를 늦추고 현장에서 얻은 인사이트를 IBM이 활용하는 능력을 제한했습니다. IBM의 신뢰성과 체계적인 운영을 뒷받침하는 데 점점 더 중요한 역할을 하는 이 업무에서, 이러한 분산된 접근 방식은 불필요한 마찰을 초래하고 조직의 부담을 가중시켰습니다. 조직은 더욱 현대적이고 확장 가능한 모델이 필요하다는 점을 인식하고, 지속가능성 전문 지식에 접근하고 이를 적용하는 방식을 혁신하기 위해 AI를 도입했습니다.