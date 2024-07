Crédit Agricole Group은 유럽 최고의 소매 은행 및 보험사이며 은행 및 보험 업계의 거물입니다. Crédit Agricole Group은 비즈니스 활동을 지원하고 5천 3백만 명의 고객에게 최상의 서비스를 제공하기 위해 11,000명의 IT 전담 직원을 포함하여 147,000명의 직원을 고용하고 있습니다. 2022년에서 2025년 사이에 Crédit Agricole Group은 IT 시스템에 200억 유로를 투자할 계획입니다.

2020년에 Crédit Agricole SA는 VERDI 프로젝트(그룹의 IT 지출 개요 및 보고)를 시작했습니다. "그룹의 IT 리소스와 비용을 통합하고 분석할 수 있는 도구를 확보하는 것이 주요 목표였습니다."라고 Crédit Agricole S.A.의 그룹 IT 재무 책임자 아르노 세이지-멩구스(Arnaud Sage-Mengus)가 말합니다.

"과거에는 거시적 수준에서 일부 KPI를 제공하는 솔루션이 있었지만, 그룹의 IT 거버넌스가 IT 리소스 할당 문제를 효과적으로 해결하기에는 충분하지 않았습니다. 또한 CIO와 지주 회사가 매일 사용할 수 있는 관리 도구를 확보하고 싶었습니다."

이 프로젝트는 두 가지 도구로 구성되어 있습니다. 하나는 주로 각 기업의 IT 관리 컨트롤러에게 할당되는 IT 비용의 수집 및 분석을 전담하는 VERDI 플랫폼이고, 다른 하나는 IT 관리 팀과 그룹의 첫 번째 의사 결정권자를 위한 TEMPO 데이터 프레젠테이션 도구입니다.