장기 요양 시설에서 연구실 서비스는 비효율성으로 가득 차 있는 경우가 많습니다. 지시를 전달할 땐 손으로 문서를 작성하거나 팩스, 이메일을 사용합니다. 환자 데이터를 전자 건강 기록(EHR)에 수동으로 입력하다 보니 항목이 중복되고 오류가 발생하며 워크플로가 느려집니다. 이로 인해 연구실에서 나온 중요한 결과를 처리하는 데 시간이 더 오래 걸리고, 이미 과도하게 늘어난 간호 팀에는 관리 작업이 쌓여갑니다. 이러한 문제는 운영 비용을 증가시키는 동시에 치료 품질을 떨어뜨리고 규정 준수를 위태롭게 합니다.

Clariti Diagnostics Laboratories는 이러한 문제를 해결하기 위해 설립되었습니다. 오하이오주 콜럼버스에 본사를 둔 이 CLIA(Clinical Laboratory Improvement Amendments) 인증 임상 연구실은 주 전역의 요양원, 생활 보조 시설 및 기타 장기 요양 제공자를 대상으로 모바일 정맥 절개 서비스 외에도 화학, 혈액학, 미생물학, 분자 중합효소 연쇄 반응(PCR) 및 약물유전체학을 포함한 포괄적 진단 서비스를 제공합니다.

Clariti는 연구실 서비스를 현대화하고 종이 기반 프로세스, 철저한 일정 조정, 청구 기회 누락을 제거하는 기회를 모색했습니다. 장기 요양 시설을 괴롭히는 비효율성을 해결하기 위해 이들은 일반적인 문제점을 제거하고, 서비스 제공자와 환자 모두를 위한 진단 혁신 솔루션을 구축하기 시작했습니다. 이들의 목표는 고객의 운영 장벽을 없애고 정확하고, 시기적절한 연구실 서비스를 대규모로 제공하는 자체 역량을 강화하는 것이었습니다.

