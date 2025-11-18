IBM® watsonx AI 솔루션으로 효율성을 높이고 비용을 절감한 Clariti Diagnostics와 CTI Global
장기 요양 시설에서 연구실 서비스는 비효율성으로 가득 차 있는 경우가 많습니다. 지시를 전달할 땐 손으로 문서를 작성하거나 팩스, 이메일을 사용합니다. 환자 데이터를 전자 건강 기록(EHR)에 수동으로 입력하다 보니 항목이 중복되고 오류가 발생하며 워크플로가 느려집니다. 이로 인해 연구실에서 나온 중요한 결과를 처리하는 데 시간이 더 오래 걸리고, 이미 과도하게 늘어난 간호 팀에는 관리 작업이 쌓여갑니다. 이러한 문제는 운영 비용을 증가시키는 동시에 치료 품질을 떨어뜨리고 규정 준수를 위태롭게 합니다.
Clariti Diagnostics Laboratories는 이러한 문제를 해결하기 위해 설립되었습니다. 오하이오주 콜럼버스에 본사를 둔 이 CLIA(Clinical Laboratory Improvement Amendments) 인증 임상 연구실은 주 전역의 요양원, 생활 보조 시설 및 기타 장기 요양 제공자를 대상으로 모바일 정맥 절개 서비스 외에도 화학, 혈액학, 미생물학, 분자 중합효소 연쇄 반응(PCR) 및 약물유전체학을 포함한 포괄적 진단 서비스를 제공합니다.
Clariti는 연구실 서비스를 현대화하고 종이 기반 프로세스, 철저한 일정 조정, 청구 기회 누락을 제거하는 기회를 모색했습니다. 장기 요양 시설을 괴롭히는 비효율성을 해결하기 위해 이들은 일반적인 문제점을 제거하고, 서비스 제공자와 환자 모두를 위한 진단 혁신 솔루션을 구축하기 시작했습니다. 이들의 목표는 고객의 운영 장벽을 없애고 정확하고, 시기적절한 연구실 서비스를 대규모로 제공하는 자체 역량을 강화하는 것이었습니다.
Clariti는 연구실 운영을 현대화하기 위해 CTI Global과 협력하여 IBM watsonx 포트폴리오로 구축된 가상 의료 어시스턴트 LifeHealth를 배포했습니다.
LifeHealth는 EHR 시스템과 직접 통합되어 연구실 요청, 정맥 절개술 파견, 청구 및 결과 보고를 자동화합니다. IBM watsonx.ai AI 스튜디오는 확장 가능한 AI 개발을 가능하게 하며, IBM WatsonX Orchestrate ® 자동화 솔루션은 이 모든 것을 하나로 통합합니다. watsonx Orchestrate는 AI 에이전트, 연구실 시스템 및 직원 워크플로를 조정하는 LifeHealth 플랫폼의 연결 조직 역할을 합니다. 이 솔루션은 요청 라우팅, 표본 추적 및 청구 업데이트와 같은 다단계 작업을 자동화함으로써 수동 업무 이전을 제거하고 치료 연속체 전반에 걸쳐 정보가 원활하게 흐르게 합니다.
이러한 기능을 통해 Clariti는 수동 워크플로를 종이 없는 완전 디지털 시스템으로 전환하여 관리 부담을 줄이고, 장기 요양 시설 전반에서 연구실이 실시간으로 상호 작용할 수 있게 했습니다.
“IBM watsonx 기반 LifeHealth를 통해 연구실 워크플로를 자동화할 뿐만 아니라 Clariti를 고객의 EHR 시스템과 지능적으로 연결하여 장기 요양 시설 전반에서 의료 정보 및 치료 조정의 연속성을 간소화하는 플랫폼을 만들었습니다.” CTI Global의 CEO인 Michelle Barry 박사는 말했습니다.
Clariti는 LifeHealth를 도입하면서 오하이오의 장기 요양 시설 전반에 걸쳐 스마트하고 빠른 연구실 서비스를 제공하는 리더로 부상했습니다. Clariti는 AI 지원 솔루션으로 연구실 워크플로를 디지털화하고 자동화함으로써 연구실 관련 서류 작업에 소요되는 간호 시간을 60% 줄이고 표본 라벨 오류 및 수정을 50% 줄였습니다. 이렇게 개선을 하니 처리 시간이 단축되고 환자 치료가 크게 향상되고 임상 오류가 줄어들었습니다.
Clariti Diagnostics의 CEO인 Joseph Landau는 “CTI Global LifeHealth 및 IBM의 AI 기술과의 통합은 판도를 바꿔 놓았습니다.”라고 말했습니다. “LifeHealth를 도입한 덕분에 연구실 테스트 프로세스가 간소화되고 서비스의 폭, 정확성 및 속도도 확장되었습니다.”
요즘 시대의 조직들은 대규모로 고품질 진단을 제공하는 역량을 갖추었습니다. 이는 새로운 기술을 구현하기 전에는 불가능했던 일입니다. CTI Global과의 이번 협업을 통해 Clariti는 장기 치료 진단 혁신의 선두에 서게 되었으며, IBM은 미래 발전을 주도하는 신뢰할 수 있는 기술 파트너가 되었습니다.
Clariti Diagnostics Laboratories는 2019년에 오하이오주 콜럼버스에 설립된 CLIA 인증 임상 연구실입니다. 오하이오 주 전역의 요양원, 생활 보조 시설 및 기타 장기 요양 제공자를 대상으로 서비스를 제공하는 데 특화된 기업이며 화학, 혈액학, 미생물학, 분자 PCR, 약물유전체학 및 모바일 정맥 절개 서비스를 포함한 광범위한 진단 서비스를 제공합니다. 이들은 맞춤형 워크플로를 통해 연구실 프로세스를 간소화하고 환자 치료를 개선하고자 합니다.
IBM Silver 비즈니스 파트너 CTI Global은 2019년에 설립된 공공-민간 파트너십 및 사회적 기업으로 우간다에 본사를 두고 있습니다. 농업, 의료, 재생 에너지 및 전자 뱅킹과 같은 분야의 기술과 모범 사례를 통해 사하라 사막 이남 아프리카의 농촌 지역에서 지속 가능한 개발을 실현하는 데 중점을 둡니다. LifeHealth 디지털 건강 에코시스템은 AI 드라이브 플랫폼을 활용하여 전 세계 고객에게 종합적인 솔루션을 제공합니다.
