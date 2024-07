CMBC는 지리적으로 분산된 IBM DB2 pureScale 클러스터를 사용하여 가장 중요한 시스템 중 하나를 위한 원활한 비즈니스 연속성을 구현함으로써 연중무휴 24시간 뱅킹 서비스에 대한 고객의 높아진 기대치를 충족했습니다.

비즈니스 도전 스토리 China Minsheng Banking Corp., Ltd.(CMBC)는 시장에서의 선도적 위치를 유지하려면 비용을 엄격하게 통제하면서 연중무휴 24시간 뱅킹 서비스에 대한 점차 높아지는 고객의 기대치를 충족해야 합니다.

혁신적 변화 IBM의 고급 데이터베이스 클러스터링 기술은 CMBC가 비즈니스 크리티컬 시스템을 온라인 상태로 유지하고 고객이 항상 사용할 수 있도록 지원하여 다른 은행에 비해 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 합니다.

IBM DB2 pureScale은 논스톱 서비스를 지원하여 중요한 경쟁 우위를 확보하도록 해줍니다. Yuan Chunguang Head of Database Operations and Maintenance, Science and Technology Department China Minsheng Banking Corp., Ltd.