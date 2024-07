질병통제예방센터(CDC)는 IBM Blockchain 기술을 활용하여 데이터 보안 및 규제 요건에 을 영향을 주지 않으면서도 전자 의료 기록(EHR)을 수집하는 암호화된 원장을 작성합니다.

비즈니스 과제 질병 통제 예방 센터(CDC)는 미국의 공중 보건에 대한 데이터를 수집합니다. 조직은 전자 건강 기록(EHR)을 데이터 소스로 활용하는 가능성을 모색하기로 결정했습니다. 그러나 개인 정보 보호 권리 및 데이터 권한 보호 등 해결해야 할 분명한 문제가 있었습니다.

혁신적 변화 CDC는 데이터 수집 활동을 지원하기 위해 IBM Blockchain 기술 및 IBM Cloud의 잠재적 가능성을 모색하고 있습니다. CDC는 새로운 데이터 소스를 활용하고 공중 보건에 대한 더 깊은 통찰력을 발견할 수 있습니다. 국립보건통계센터(NCHS)는 전자 건강 기록(EHR)을 포함한 완전히 새로운 데이터 세계를 캡처하고 정보를 안전하게 보관할 수 있는 방법으로 블록체인과 클라우드 기술을 모색하고 있습니다.

블록체인을 계속 사용하고 기술에 대해 더 많이 배우면서 그것이 연방 정부에 어떤 영향을 미칠지는 미래가 되어야만 알 수 있을 것입니다. Askari Rizvi CTO National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention