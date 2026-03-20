레스토랑 경영자가 실제로 겪은 인력난이 모든 산업에 맞게 구축된 확장 가능한 채용 플랫폼에 영감을 준 방식
Careerforce Pro의 설립자이자 사장인 Jeff Dudum은 직접 겪은 경험을 바탕으로 채용 플랫폼을 구축했습니다. 그는 미국 전역에 63개의 레스토랑을 열고 35,000명 이상의 직원을 고용한 후, 경쟁이 치열하고 이직률이 높은 산업에서의 성장이 한 가지 중요한 요소가 중요하다는 점을 배웠습니다. 바로 적합한 후보자가 다른 채용 제안을 받아들이기 전에 연락하는 것이 중요하다는 것었습니다. 빠르게 변화하는 환경에서는 지원자가 압도적으로 많고, 인재의 자질이 일정하지 않으며, 기존의 심사 방법이 느리고 비효율적일 수 있습니다. 채용 관리자가 일상 업무를 처리하다 보면 가치 있는 후보자를 더 빠른 경쟁자에게 뺏기는 경우가 많습니다. 샌프란시스코 베이 지역에 본사를 둔 Jeff는 이러한 현실적인 문제를 Careerforce Pro로 전환했습니다. Careerforce Pro는 채용 시간을 단축하고 리더가 직책과 문화에 진정으로 적합한 후보자에게 시간을 쓸 수 있도록 설계된 채용 플랫폼입니다. Careerforce Pro는 채용 프로세스에 구조, 일관성, 더 스마트한 기술을 도입함으로써, 채용을 사후 대응적인 경쟁에서 체계적이고 사전 예방적인 전략으로 전환하여 이직률이 높은 조직이 자신 있게 성장하는 데 필요한 속도와 명확성을 제공합니다.
Careerforce Pro는 복잡한 채용 문제를 확장 가능한 고객 중심의 SaaS 채용 플랫폼으로 전환하기 위해 IBM 실버 비즈니스 파트너인 Netsmartz와 파트너십을 맺었습니다. Netsmartz는 IBM® watsonx.ai 및 IBM watsonx.governance를 추천하고 Careerforce Pro와 협력하여 정확성, 확장성, 책임감 있는 AI를 기반으로 하는 AI 기반 채용 솔루션을 구축했습니다.
이 팀들은 watsonx.ai를 사용하여 키워드 매칭을 넘어 상황에 대한 이해를 바탕으로 직무 설명과 이력서 등 구조화된 채용 데이터와 구조화되지 않은 채용 데이터를 분석할 수 있는 지능형 채용 엔진을 설계했습니다. 이를 통해 직무 설명 작성, 이력서 구문 분석, 후보자 채점, 최종 후보 선정 등을 자동화하여, 시간이 많이 걸리는 수동 프로세스에서 수천 개의 애플리케이션을 정밀하게 확장하는 효율적이고 완전 자동화된 워크플로로 채용을 전환할 수 있었습니다.
이 플랫폼은 또한 초기 단계의 후보자 참여를 향상시키는 AI 음성 어시스턴트인 IRIS를 도입했습니다. watsonx.ai 기반의 IRIS는 자연스러운 1차 심사 통화를 실시하고, 기술과 직책 적합성을 평가하고, 후보자 성적표를 생성하고, 2차 면접을 조정합니다. Jeff Dudum은 다음과 같이 설명합니다. “우리 플랫폼의 진정한 차별점은 ATS를 대체하는 것이 아니라 개선한다는 것입니다. Careerforce Pro는 기존 시스템에 계층을 추가하여 채용 관리자가 적합한 후보자에게 집중할 수 있는 명확성을 제공하도록 설계되었습니다. 팀은 부적합한 지원자를 분류하는 데 귀중한 시간을 소비하는 대신, 심사 프로세스의 일관성, 투명성, 규율을 만드는 구조화되고 실행 가능한 인사이트를 확보할 수 있습니다. IRIS는 채용 팀의 연장선상으로서 구조화된 면접을 실시하고, 지원자 응답을 캡처 및 정리하고, 의미 있는 정보를 전달하여 관리자가 가장 중요한 업무, 즉 최고의 인재를 신속하고 자신 있게 채용할 수 있도록 지원합니다.
Careerforce Pro는 투명성과 책임감 있는 AI 거버넌스를 보장하기 위해 watsonx.governance를 통합하여, AI 권장 사항, 성능 모니터링, 편향 또는 드리프트 감지를 문서화할 수 있습니다. Careerforce Pro는 Netsmartz와의 협업과 IBM watsonx 기술 도입을 통해 완전히 자동화되고 신뢰할 수 있는 지능형 채용 엔진으로 발전했습니다. Jeff Dudum은 “AI를 통해 수작업으로 진행하고 일관성이 없었던 채용 프로세스를 확장 가능한 데이터 기반 워크플로로 전환하여 속도와 정확성, 더 뛰어난 후보자 매칭을 제공할 수 있었습니다”라고 말합니다.
Careerforce Pro의 AI 기반 채용 플랫폼은 고객의 채용 효율성과 정확성을 획기적으로 개선했습니다. 기업은 IBM watsonx.ai를 통해 초기 심사, 이력서 분석, 후보 매칭을 자동화함으로써 채용 시간을 85% 이상 단축하고 이력서 심사 시간을 약 97% 단축하여 인재 팀이 보다 의미 있는 후보자 참여에 집중할 수 있도록 했습니다. 가장 복잡한 업계 직책에 대해서도 플랫폼의 지원자 기술에 대한 컨텍스트 이해를 통해 전반적인 매칭 품질을 강화하고 비용이 많이 드는 채용 불일치를 줄였습니다.
Netsmartz의 비즈니스 성장 담당 EVP인 Parth Gargish는 이번 파트너십에 대해 다음과 같이 설명합니다. “Careerforce Pro와의 협력은 이들의 채용 전문성과 IBM watsonx의 힘을 결합하여 인재 팀을 위한 진정한 빠른 속도와 정확성을 제공하는 AI 기반 플랫폼을 구축하는 방법을 보여줍니다.”
확장성 또한 눈에 띄는 이점으로 작용하여, 고용주가 속도, 정확성 또는 일관성을 저하시키지 않으면서도 지원자가 갑자기 증가할 때 이를 관리할 수 있습니다. 조기에 도입한 기업들은 더 빠른 의사 결정, 채용 파이프라인 전반의 가시성 향상, 채용 관리자와 후보자 모두의 높은 만족도를 보고합니다. watsonx.governance 기능을 추가함으로써 조직은 AI 지원 의사결정을 문서화하고 성과를 모니터링하며 규모에 따른 편향을 완화할 수 있습니다.
Jeff Dudum은 다음과 같이 결론을 내립니다. “우리 플랫폼을 통해 기업은 제가 직접 운영하는 비즈니스에서 요구되는 것과 동일한 일관성과 자신감을 가지고 채용할 수 있습니다. 우리가 구축한 것은 인간적 연결을 없애는 것이 아니라 인간적 연결을 위한 더 많은 공간을 만듭니다.” 채용 관리자는 심사의 초기 단계에 구조와 효율성을 도입함으로써 직책에 진정으로 적합한 후보자와 직접 소통할 수 있는 귀중한 시간을 확보할 수 있습니다. 지원자의 입장에서는 각자의 성격, 커뮤니케이션 스타일, 강점이 자연스럽게 드러나는 편안한 환경에서 질문에 응답할 수 있습니다. 그 결과 더욱 세심하고 목적이 분명하게 느껴지는 채용 프로세스를 통해, 모든 조직이 적절한 수준의 인재를 채용할 수 있습니다.
캘리포니아주 샌프란시스코 베이 지역에 기반을 둔 AI 기반 인재 확보 플랫폼인 Careerforce Pro는 자동화된 심사와 연중무휴 24시간 즉각적인 후보자 평가를 통해 채용 속도를 높일 수 있도록 설계되었습니다. 이 회사는 업무량이 많고 미션 크리티컬한 직무의 채용 효율성을 높이는 데 중점을 두고 있습니다.
Netsmartz는 1999년에 설립된 미국 기반의 디지털 엔지니어링 및 IT 서비스 회사로, AI 기반 소프트웨어 개발, 클라우드 서비스 및 인력 보강을 전문으로 하는 기업입니다. 25년 이상의 경험과 전 세계 10곳 이상의 지사에서 1,500명 이상의 전문가를 보유하고 있으며, 확장 가능한 맞춤형 기술 솔루션을 통해 Fortune 500대 기업들과 스타트업 기업들을 지원하고 있습니다.
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