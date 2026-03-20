Careerforce Pro는 복잡한 채용 문제를 확장 가능한 고객 중심의 SaaS 채용 플랫폼으로 전환하기 위해 IBM 실버 비즈니스 파트너인 Netsmartz와 파트너십을 맺었습니다. Netsmartz는 IBM® watsonx.ai 및 IBM watsonx.governance를 추천하고 Careerforce Pro와 협력하여 정확성, 확장성, 책임감 있는 AI를 기반으로 하는 AI 기반 채용 솔루션을 구축했습니다.

이 팀들은 watsonx.ai를 사용하여 키워드 매칭을 넘어 상황에 대한 이해를 바탕으로 직무 설명과 이력서 등 구조화된 채용 데이터와 구조화되지 않은 채용 데이터를 분석할 수 있는 지능형 채용 엔진을 설계했습니다. 이를 통해 직무 설명 작성, 이력서 구문 분석, 후보자 채점, 최종 후보 선정 등을 자동화하여, 시간이 많이 걸리는 수동 프로세스에서 수천 개의 애플리케이션을 정밀하게 확장하는 효율적이고 완전 자동화된 워크플로로 채용을 전환할 수 있었습니다.

이 플랫폼은 또한 초기 단계의 후보자 참여를 향상시키는 AI 음성 어시스턴트인 IRIS를 도입했습니다. watsonx.ai 기반의 IRIS는 자연스러운 1차 심사 통화를 실시하고, 기술과 직책 적합성을 평가하고, 후보자 성적표를 생성하고, 2차 면접을 조정합니다. Jeff Dudum은 다음과 같이 설명합니다. “우리 플랫폼의 진정한 차별점은 ATS를 대체하는 것이 아니라 개선한다는 것입니다. Careerforce Pro는 기존 시스템에 계층을 추가하여 채용 관리자가 적합한 후보자에게 집중할 수 있는 명확성을 제공하도록 설계되었습니다. 팀은 부적합한 지원자를 분류하는 데 귀중한 시간을 소비하는 대신, 심사 프로세스의 일관성, 투명성, 규율을 만드는 구조화되고 실행 가능한 인사이트를 확보할 수 있습니다. IRIS는 채용 팀의 연장선상으로서 구조화된 면접을 실시하고, 지원자 응답을 캡처 및 정리하고, 의미 있는 정보를 전달하여 관리자가 가장 중요한 업무, 즉 최고의 인재를 신속하고 자신 있게 채용할 수 있도록 지원합니다.

Careerforce Pro는 투명성과 책임감 있는 AI 거버넌스를 보장하기 위해 watsonx.governance를 통합하여, AI 권장 사항, 성능 모니터링, 편향 또는 드리프트 감지를 문서화할 수 있습니다. Careerforce Pro는 Netsmartz와의 협업과 IBM watsonx 기술 도입을 통해 완전히 자동화되고 신뢰할 수 있는 지능형 채용 엔진으로 발전했습니다. Jeff Dudum은 “AI를 통해 수작업으로 진행하고 일관성이 없었던 채용 프로세스를 확장 가능한 데이터 기반 워크플로로 전환하여 속도와 정확성, 더 뛰어난 후보자 매칭을 제공할 수 있었습니다”라고 말합니다.