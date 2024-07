butic The New School

IBM 비즈니스 파트너인 SimpleCloud와 함께 butic은 학생들을 위한 클라우드 기반 학습 환경을 출시했습니다. IBM® Cloud®에서 호스팅되는 이 솔루션을 통해 사용자는 건축, 건설 및 엔지니어링 과정을 위해 씬 클라이언트 장치를 통해 고급 그래픽 소프트웨어 및 처리 기능을 갖춘 가상 워크스테이션에 액세스할 수 있습니다.

비즈니스 과제 수업 및 관련 프로젝트를 호스팅하기 위해 butic The New School은 가상 학습 공간을 만들어야 했습니다.

혁신적 변화 butic은 IBM 비즈니스 파트너인 SimpleCloud와 협력하여 IBM Cloud에서 호스팅되는 클라우드 기반 워크스테이션 솔루션을 출시했습니다.

결과 전 세계 시장 진출 제공 두 대륙에 걸친 학생 유치 및 지원 라이선스 관리 간소화 면밀히 모니터링된 프로필을 통해 비용 절감 하드웨어 유지보수 및 에너지 사용 비용 절감

비즈니스 도전 스토리 지식의 장벽을 낮추기 “배움을 멈추지 말라”는 유서 깊은 언어로, 우리 각자가 지식을 넓히고 새로운 사고 방식을 발견하며 더 나은 방식으로 발전하도록 격려하는 말입니다. 올바른 정보, 올바른 교육 도구, 올바른 학교에 접근할 수 있다는 것은 모두 새로운 기술을 습득하고 자신의 상황을 개선하는 데 중요한 요소입니다. 그러나 학습자가 여기에 접근하는 데 필요한 비용을 지불할 자금이 없거나 이러한 사이트 중 하나와 물리적으로 가깝지 않거나 심지어 같은 국가에 있지 않은 경우에는 개선할 수 있는 옵션이 제한됩니다. butic의 설립자이자 최고 경영자인 Marco Antonio Fernández는 이러한 상황을 바꾸고 싶어합니다. Fernández는 "저는 지난 20년 동안 교육 업계에서 일해 왔습니다. 저는 고전적인 모델을 통해 가르치는 스페인 학교에 채용되었습니다. 학생이 수업 시간 외에 연습을 하고 싶을 때는 학교에 와서 사용 가능한 워크스테이션을 찾아야 했습니다.”라고 말합니다. 하지만 이러한 시스템은 다른 수업에 사용되었기 때문에 학교는 학생들이 필요할 때 주어진 워크스테이션을 사용할 수 있다고 보장할 수 없었습니다. 교육을 보다 편리하고 혁신적으로 만들기 위해 Fernández는 새로운 모델을 구상했습니다. 그는 실제 건물과 워크스테이션에 크게 의존하는 대신 보다 가상적인 전략으로 전환하고 싶었습니다. "하드웨어는 잊어버리세요."라고 그는 말을 이었습니다. "소프트웨어 라이선스는 잊어버리세요. 저는 등록금으로 완전히 라이선스가 부여된 가상의 작업 공간이 있는 학교를 원했습니다.” 이 새로운 학교인 butic은 배우기 쉽게 만들 뿐만 아니라 전 세계 학생들의 진입 장벽을 낮출 것입니다. 특히 건축, 엔지니어링, 건설 및 기술 등 학교에서 제공하는 교육 과정은 강력한 운영 환경을 요구하기 때문에 항상 가장 저렴한 것은 아닙니다. “우리는 단순한 것을 가르치지 않습니다.” 라고 Fernández는 덧붙입니다. “이러한 유형의 작업에는 많은 프로세서, 많은 메모리, 고급 그래픽 카드가 필요합니다. 하지만 세상에는 학생이 필요한 리소스를 갖게 될 것이라고 가정할 수 없는 곳이 많이 있습니다. 고급 그래픽을 갖춘 고급 워크스테이션을 구입하는데 수천 달러를 지불하는 것은 고사하고 등록금만 지불하는 것은 어려울 수 있습니다.” 확고한 비전을 가지고 Fernández는 이 새로운 학교를 현실로 만들기 위한 도움을 찾기 시작했습니다.

혁신 스토리 가상으로 작업 이미 IBM 비즈니스 파트너인 SimpleCloud에 대해 알고 있던 Fernández와 butic은 기업에 도움을 요청했습니다. Fernández는 "SimpleCloud는 스페인의 '렌더링 농장'이라고 할 수 있습니다."라고 설명합니다. "누구나 이 기업을 알고 있습니다. 어떤 행사, 어떤 축제에서든 그들을 볼 수 있습니다. 개인적으로도 지난 10년 정도 알고 있었습니다." SimpleCloud는 학교에 고성능 클라우드 기반 워크스테이션 솔루션을 제공했기 때문에 이제 전 세계 학생들이 개인 씬 클라이언트 장치를 사용하여 butic 학습 환경에 액세스할 수 있습니다. 결국, butic은 사용자에게 사전 구축된 가상 하드웨어 구성 및 관련 소프트웨어 라이센스를 제공하는 SimpleCloud 솔루션 내에서 다양한 학습 프로필을 구축했습니다. "제어판에서 무엇이든 변경하여 새 프로필을 설정할 수 있습니다."라고 Fernández는 말합니다. “우리가 학생들을 위해 사용하는 일부 응용 프로그램에는 매우 특정한 기술 요구 사항이 있기 때문에 이러한 제어가 중요합니다. 또한 프로필의 모든 라이선스가 합법적인지 쉽게 확인할 수 있습니다.” 이 학교는 2019년 1월에 개교하여 건축, 건설 및 엔지니어링에 중점을 둔 다양한 과정을 제공합니다. 첫해에만 거의 400명의 글로벌 학생을 지원했습니다. Fernández는 “SimpleCloud가 전 세계 데이터 센터에서 저희를 지원하는 것이 중요했습니다.” 라고 덧붙입니다. "우리의 주요 시장은 스페인이 아닙니다. 라틴아메리카입니다." SimpleCloud 솔루션은 퍼블릭 IBM Cloud 내에서 호스팅되며, IBM Cloud Bare Metal Server를 기반으로 독일 프랑크푸르트와 텍사스주 댈러스 데이터 센터를 모두 활용합니다.또한 이 시스템은 VMware 기술을 사용하여 가상 작업 공간의 구성 및 관리를 간소화합니다.

결과 스토리 학기 중 출시 이후, IBM Cloud의 지원을 받는 SimpleCloud 환경은 학생들에게 효과적이고 안정적인 학습 공간을 제공하면서 butic에서 원활하게 운영되고 있습니다. Fernández는 "저에게 있어 기술은 축구의 심판이 되는 것이죠. 최고의 심판은 심판이 있는지도 모르는 게 하는 것입니다. 제 책임은 교육에 있고 기술에 대해 걱정하고 싶지 않아요. 기술 전문가가 아니기 때문이죠."라고 말합니다. 이러한 걱정이 없는 것은 학교에서 복잡해 질 수 있는 소프트웨어 라이선스 관리에도 적용됩니다. Fernández는 "SimpleCloud의 모든 애플리케이션은 합법적입니다."라고 말합니다. “전 세계 곳곳의 학생들에게 큰 변화를 가져올 것입니다. 학생들이 실행하는 소프트웨어를 제어할 수 있기 때문에 문제가 제대로 처리되고 있는지 확인할 수 있습니다." 또한 이 학교는 SimpleCloud와 IBM Cloud 기술로 뒷받침되는 가상 전략을 선택함으로써 대규모의 초기 구축 비용을 피할 수 있었고 대신 기술 비용과 라이선싱을 실제 사용량에 맞추는 운영 모델을 구축할 수 있었습니다. Fernández는 "제가 butic을 시작했을 때, 주머니에 있는 돈이 전부였습니다. "SimpleCloud와 IBM은 제가 가진 것으로 프로젝트를 실행할 수 있게 해주었습니다. 학생들은 대당 수천 달러에 달하는 100대의 워크스테이션을 구입하는 대신 씬 클라이언트를 사용할 수 있습니다. 이러한 경제가 없었다면 우리는 시작하지 못했을 것입니다."라고 회상합니다. 가상 아키텍처는 또한 IT 지원 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다. Fernández는 “지난 학교에서는 다섯 명이 기계를 수리하고, 라이센스를 관리하고, 모든 일을 했어요. SimpleCloud가 전체 플랫폼을 관리하기 때문에 butic에는 IT 담당자가 없습니다."라고 말을 이었습니다. SimpleCloud가 제공하는 우수한 서비스 외에도 butic은 IBM Cloud의 사용에 만족합니다. Fernández는 "클라우드 제공업체가 학생들에게 영향을 미치는 것을 원하지 않았습니다. 하지만 제겐 IBM 브랜드는 보안을 의미합니다. 그것은 자신감을 의미합니다. 그것은 우리가 전문적인 환경에서 일하고 있다는 것을 의미합니다. 그리고 저는 학생들을 위한 전문적인 환경을 원했습니다."라고 덧붙였습니다.