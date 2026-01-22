이러한 문제를 극복하기 위해 브로워드 카운티는 현대화에 필요한 유연성과 속도를 제공하는 IBM® Cloud Satellite 및 Red Hat® OpenShift® 기반의 하이브리드 클라우드 전략을 채택했습니다. 또한 기존 인프라와 원활하게 통합되고 자산 가시성을 향상하기 위한 스마트 태깅 기능을 도입한 Maximo Mobile을 포함한 IBM® Maximo Application Suite(MAS)를 구축했습니다.

MAS 8의 배포는 매우 신속하게 진행되었습니다. 개발 및 테스트 환경을 단 3주 만에 설정하고 이어서 며칠 만에 프로덕션 환경을 구축했습니다. 이렇게 빨라진 일정으로 운영 효율성이 크게 향상되었습니다. Maximo Mobile을 사용해 모바일 작업 실행, 스마트 태깅, 모바일 지도가 통합된 iPad를 활용한 향후 자산 접근이 가능해졌으며, 이를 통해 현장 직원이 정보를 직접 확인하고 제출할 수 있는 환경이 마련되었습니다. 또한 이 솔루션은 확장성과 업데이트 제어를 향상해 시스템 안정성과 성능을 강화했습니다.

IBM® Cloud Site Reliability Engineers는 배포를 가속화하고 신속한 프로비저닝과 지속적인 플랫폼 관리를 지원하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 이러한 접근 방식을 통해 브로워드 카운티는 데이터에 대한 제어를 유지하면서 클라우드 네이티브 기술을 활용하여 확장성과 성능을 개선할 수 있었습니다.