브로워드 카운티, Maximo Application Suite로 운영 효율성 및 모바일 업무 실행 강화
브로워드 카운티 상하수도 서비스는 증가하는 운영 수요와 진화하는 기술 표준에 발맞추기 위해 자산 관리 방식을 현대화해야 했습니다. 기존 인프라가 노후화되고 지원 종료 시기가 다가오면서 기능이 제한되고 유지 관리 및 확장성에 문제가 생겼습니다. 이전에도 현대화 시도가 있었으나 난관에 부딪혀 비효율성과 지연으로 이어졌습니다. 조직에는 모바일 작업 실행과 지능형 자산 추적과 같은 고급 기능을 지원하면서 온프레미스 환경과 통합할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.
이러한 문제를 극복하기 위해 브로워드 카운티는 현대화에 필요한 유연성과 속도를 제공하는 IBM® Cloud Satellite 및 Red Hat® OpenShift® 기반의 하이브리드 클라우드 전략을 채택했습니다. 또한 기존 인프라와 원활하게 통합되고 자산 가시성을 향상하기 위한 스마트 태깅 기능을 도입한 Maximo Mobile을 포함한 IBM® Maximo Application Suite(MAS)를 구축했습니다.
MAS 8의 배포는 매우 신속하게 진행되었습니다. 개발 및 테스트 환경을 단 3주 만에 설정하고 이어서 며칠 만에 프로덕션 환경을 구축했습니다. 이렇게 빨라진 일정으로 운영 효율성이 크게 향상되었습니다. Maximo Mobile을 사용해 모바일 작업 실행, 스마트 태깅, 모바일 지도가 통합된 iPad를 활용한 향후 자산 접근이 가능해졌으며, 이를 통해 현장 직원이 정보를 직접 확인하고 제출할 수 있는 환경이 마련되었습니다. 또한 이 솔루션은 확장성과 업데이트 제어를 향상해 시스템 안정성과 성능을 강화했습니다.
IBM® Cloud Site Reliability Engineers는 배포를 가속화하고 신속한 프로비저닝과 지속적인 플랫폼 관리를 지원하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 이러한 접근 방식을 통해 브로워드 카운티는 데이터에 대한 제어를 유지하면서 클라우드 네이티브 기술을 활용하여 확장성과 성능을 개선할 수 있었습니다.
전반적으로 새로운 솔루션은 브로워드 카운티에 향후 성장을 위한 확장 가능하고 안정적인 기반을 제공했습니다. 즉, 팀의 역량을 강화하고 관리를 간소화하며 핵심 인프라가 지속적으로 지원받고 탄력성을 유지할 수 있도록 보장했습니다.
브로워드 카운티는 IBM의 하이브리드 클라우드 접근 방식과 Maximo Application Suite로 자산 관리 환경을 현대화함으로써 서비스 제공 및 운영 비용에 직접적인 영향을 미치는 수준 높은 민첩성을 확보하게 되었습니다. 이제 프로덕션 환경을 프로비저닝하는 데 3주(이전 시간 대비 90% 단축)가 소요되어 가치 실현 시간을 단축하고 커뮤니티 요구에 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 한때 혁신의 걸림돌이었던 테스트 환경을 이제 몇 주가 아닌 3일 만에 배포할 수 있어 팀은 새로운 능력을 지체 없이 검증하고 출시할 수 있는 유연성을 확보할 수 있게 되었습니다.
이러한 속도 향상은 결코 품질을 타협하지 않고 이루어졌습니다. 카운티는 데이터 손실 없이 데이터베이스 마이그레이션을 100% 성공적으로 완료하여 전환 전반에 걸쳐 연속성과 규정 준수를 보장했습니다. 앞으로는 향후 업그레이드에 드는 노력이 50% 감소하여 운영 오버헤드를 줄이고 전략적 이니셔티브를 위한 리소스를 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
이러한 개선을 통해 브로워드 카운티는 더욱 신뢰할 수 있는 수도 서비스를 제공하고 규제 변화에 신속하게 대응하며 안정적으로 디지털 전환을 지속해 나갈 수 있는 발판을 마련했습니다.
브로워드 카운티 상하수도 서비스(WWS)는 플로리다주에서 인구가 가장 많은 지역에 서비스를 제공하는 핵심 공공 유틸리티 기관입니다. 수십만 명의 주민에게 깨끗하고 안전한 식수를 공급하고 폐수 처리를 관리하는 책임을 맡고 있는 WWS는 처리장, 펌프장, 파이프라인 및 서비스 시설을 아우르는 복잡한 인프라 네트워크를 운영하고 있습니다. 지속 가능성, 규정 준수 및 운영 우수성에 대한 강한 의지로 WWS는 공중 보건과 환경을 보호하면서 지역 전역에 신뢰할 수 있는 서비스 제공을 보장하는 데 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다.
