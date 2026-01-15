Brasil TecPar는 AI 기반 자동화 및 관측 가능성을 통해 연결성을 확장합니다
2027년까지 브라질 5대 통신 사업자 중 하나가 되겠다는 Brasil TecPar의 야망에는 네트워크 확장 이상의 것, 즉 운영 인텔리전스가 필요했습니다. 여러 지역 ISP를 통합하는 이 회사의 통합 모델은 레거시 시스템, 다양한 프로토콜, 대규모 데이터 흐름으로 구성된 복잡한 에코시스템을 만들었습니다.
네트워크 모니터링을 위한 운영 지원 시스템(OSS) 및 고객 및 청구 프로세스를 위한 비즈니스 지원 시스템(BSS), 파이버 네트워크 장치, 엣지 데이터 센터에서 매일 수십만 개의 경고가 경쟁적으로 발생하여 중요한 사고의 우선순위를 정하기 어려웠습니다. 수동 분류 작업은 대응 시간을 늦추고 비용을 증가시켰으며, 반복되는 문제는 서비스 신뢰성을 위협했습니다. 자산 및 작업 주문을 관리하는 중앙 집중식 시스템의 부재는 문제를 가중시켰고, 이로 인해 현장 운영의 비용이 증가하고 효율성이 저하되었습니다. 고객 기반이 130만 명을 넘어서고 인프라가 212,000km가 넘는 광케이블로 확장됨에 따라, 통합적이고 예측 가능한 운영 방식이 없다면 Brasil TecPar의 브랜드 약속을 정의하는 바로 그 경험, 즉 사람들이 더 멀리 갈 수 있도록 가까이 다가간다는 약속이 손상될 수 있다는 위험이 분명해졌습니다.
Brasil TecPar는 성장을 지속하고 전국적인 연결이라는 비전을 실현하기 위해 확장성과 안정성을 위해 설계된 인지 네트워크 운영 센터인 CORTEX를 도입했습니다. CORTEX의 핵심에는 3,300개 이상의 네트워크 사이트, 212,000km가 넘는 광섬유 인프라, 엣지 데이터 센터와 같은 자산을 관리하는 IBM® Maximo Application Suite가 있습니다. Maximo는 작업 주문 생성을 자동화하고, 인시던트를 영향을 받는 자산에 연결하고, 사전 예방적 유지보수를 지원하여 다운타임과 불필요한 현장 파견을 줄입니다. IBM® Cloud Pak for AIOps는 관측 가능성 및 이벤트 상관 관계를 위한 인지 계층 역할을 하여 경고 노이즈를 필터링하고 장애가 발생하기 전에 예측합니다. 이 두 솔루션을 함께 사용하여 사후 대응적 문제 해결에서 예측 가능한 데이터 기반 복원력으로 운영을 전환합니다.
이 구현은 IBM® Garage 방법론을 따랐으며, 애자일 관행과 거버넌스 프레임워크를 통해 설계 및 배포를 가속화하여 채택과 측정 가능한 ROI를 보장했습니다.
CORTEX의 영향은 즉각적이고 심오했습니다. Brasil TecPar는 네트워크 수신 용량을 최대 15배 확장하여 하루에 20,000건에서 250,000건의 경고로 확장했습니다. 현재 이 플랫폼은 9개 주와 연방 지구에 걸쳐 3,300개 이상의 네트워크 사이트를 모니터링하며, 212,000km 이상의 광섬유를 관리하고 예측 인텔리전스를 통해 최대 300,000개의 일일 경고를 처리합니다. 자동화된 이벤트 상관관계 및 티켓팅을 통해 평균 해결 시간(MTTR)이 크게 단축되었으며, 알림 노이즈가 70% 이상 감소하여 엔지니어가 반복적인 분류 작업에서 벗어날 수 있었습니다. IBM® Maximo와의 통합으로 서비스 주문 생성을 자동화하고 인시던트를 영향을 받는 자산에 연결하여 유지보수를 간소화하고 불필요한 현장 파견을 줄였습니다. 이러한 향상으로 서비스 안정성이 강화되었으며 IBM Maximo Application Suite와 IBM Cloud Pak for AIOps를 기반으로 하는 데이터 기반 운영을 향한 Brasil TecPar의 여정이 가속화되었습니다.
상파울루에 본사를 둔 Brasil TecPar는 All Rede와 OnNet을 인수하여 브라질에서 다섯 번째로 큰 고정 광대역 제공업체가 되었습니다. 1995년 설립된 이 기업은 인수합병을 통해 전국적 통신 그룹으로 성장했으며, 총 57건의 인수를 완료하고 Amigo, Ávato, Blink, ALT, Sempre 등의 브랜드를 통합했습니다. 9개 주와 연방 지구에서 130만 명 이상의 가입자에게 서비스를 제공하고 있고, 212,000km가 넘는 광섬유 네트워크를 보유하고 있으며, 2027년까지 브라질 5대 통신사 중 하나가 되는 것을 목표로 합니다.
