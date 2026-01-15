2027년까지 브라질 5대 통신 사업자 중 하나가 되겠다는 Brasil TecPar의 야망에는 네트워크 확장 이상의 것, 즉 운영 인텔리전스가 필요했습니다. 여러 지역 ISP를 통합하는 이 회사의 통합 모델은 레거시 시스템, 다양한 프로토콜, 대규모 데이터 흐름으로 구성된 복잡한 에코시스템을 만들었습니다.

네트워크 모니터링을 위한 운영 지원 시스템(OSS) 및 고객 및 청구 프로세스를 위한 비즈니스 지원 시스템(BSS), 파이버 네트워크 장치, 엣지 데이터 센터에서 매일 수십만 개의 경고가 경쟁적으로 발생하여 중요한 사고의 우선순위를 정하기 어려웠습니다. 수동 분류 작업은 대응 시간을 늦추고 비용을 증가시켰으며, 반복되는 문제는 서비스 신뢰성을 위협했습니다. 자산 및 작업 주문을 관리하는 중앙 집중식 시스템의 부재는 문제를 가중시켰고, 이로 인해 현장 운영의 비용이 증가하고 효율성이 저하되었습니다. 고객 기반이 130만 명을 넘어서고 인프라가 212,000km가 넘는 광케이블로 확장됨에 따라, 통합적이고 예측 가능한 운영 방식이 없다면 Brasil TecPar의 브랜드 약속을 정의하는 바로 그 경험, 즉 사람들이 더 멀리 갈 수 있도록 가까이 다가간다는 약속이 손상될 수 있다는 위험이 분명해졌습니다.