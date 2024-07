COVID-19는 2020년 전 세계의 삶과 비즈니스를 혼란에 빠뜨렸습니다. 렌트카 회사인 Booking Group과 그 파트너들에게 팬데믹은 렌트카 재고 부족과 여행 재개로 인해 급격한 수요 변동을 초래했습니다. 시장의 혼란에도 불구하고 Booking Group은 성장을 모색하고 있었습니다. Booking Group은 12년 동안 전 세계 렌터카 운송 분야의 주요 제공업체이자 선두 주자로 자리매김해 왔으며 150개 이상의 국가에서 서비스를 제공하고 있습니다. Booking Group은 이전에 오픈 소스 및 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발 가능성이 부족한 단일 클라우드 전용 플랫폼을 선택했습니다. 이 회사는 단일 클라우드 플랫폼에 대한 독점 형식과 공급업체 종속에 대해 우려했습니다. 단일 클라우드 제공업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 Booking Group은 클라우드를 위해 특별히 설계된 클라우드 네이티브 애플리케이션을 구축할 수 있는 옵션을 갖춘 오픈 소스 클라우드를 조사하기로 결정했습니다. Booking Group은 예약 예약 및 재무 보고서와 같은 중요한 워크로드를 여러 클라우드로 배포하는 것을 지원하는 하이브리드 멀티클라우드 모델을 갖춘 공급업체를 모색했습니다. 이 회사의 목표에는 역동적으로 변화하는 비즈니스 요구사항을 충족하는 데 필요한 유연성을 구축하기 위해 오픈 소스 및 클라우드 네이티브 애플리케이션에 대한 액세스도 포함되었습니다. 또 다른 우선순위 과제는 증가하는 렌터카 수요를 따라잡고 공급 부족에 따른 유동적인 가격 책정에 대처하기 위해 실시간 데이터 액세스 권한을 확보하는 것이었습니다. 클라우드 네이티브 애플리케이션을 마이크로서비스로 추가하면 회사가 전체 애플리케이션을 건드리지 않고도 더 빠른 코드 업데이트를 제공할 수 있습니다. 예약 및 재무 보고서와 같은 중요한 워크로드를 오픈 소스 클라우드 공급자로 마이그레이션하면 Booking Group이 클라우드 네이티브 애플리케이션을 활용하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 Booking Group은 동적으로 변화하는 자체 비즈니스 요구에 따라 워크로드를 유연하게 이동할 수 있게 되었습니다.

하이브리드 멀티클라우드 모델 단 4개월 만에 환경 프로비저닝 완료 글로벌 입지 Booking Group이 보유한 전 세계 20,000개 지점

IBM Cloud와 협력하면서 우리는 더 광범위한 기술을 확보하는 데 관심을 갖게 되었습니다. 또한, 우리는 일반적으로 사용되는 클라우드 네이티브 기술을 사용하여 오픈 소스 환경에서 워크로드를 적용하는 것을 선호했습니다. Igor Demchakov Co-founder and Chairman of the Board Booking Group

개방형 클라우드 및 클라우드 네이티브 앱 활용 Booking Group은 새롭고 유연한 하이브리드 클라우드 전략을 채택, 배치, 구현 및 관리하기 위해 IBM에 도움을 요청했습니다. IBM Cloud®는 오픈 소스 기술을 기반으로 구축되므로, Booking Group이 고객 임대 수요를 충족하는 데 필요한 민첩성과 변동하는 임대 재고로 인한 가격 변동성에 신속하게 적응할 수 있는 기능을 지원합니다.또한 Booking Group은 도구 상자에 클라우드 네이티브 애플리케이션 개발을 추가하는 기능과 함께 클라우드 네이티브 기술을 새로운 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.클라우드 네이티브 애플리케이션을 오픈 소스 기술과 함께 사용하면 데이터 접근성과 데이터 이동성이 더 쉬워집니다. IBM Cloud는 회사의 모든 요구사항을 충족하고 성장의 여지를 남겼습니다. 개방형 하이브리드 클라우드 전략은 워크로드를 여러 클라우드에 배포하는 것을 지원하고 Booking Group이 클라우드에서 공통 운영 및 통합 프레임워크를 구축하도록 선택할 수 있는 효율성도 제공합니다. 또한 IBM Cloud는 데이터, 스토리지, 컨테이너, AI, 사물 인터넷(IoT), 네트워킹 및 블록체인을 포괄하는 170개 이상의 제품 및 서비스가 포함된 풀 스택 클라우드 플랫폼을 제공하여 미래 성장을 지원합니다. Booking Group은 IBM과 협력하여 새롭고 유연한 멀티클라우드 전략을 지원하는 기술 솔루션을 개발했습니다. Booking Group과 IBM은 함께 IBM Cloud 및 IBM Cloud Kubernetes Service와 IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud(VPC)의 IBM® Virtual Private Network(VPN)를 기반으로 구축된 기반을 결정했습니다. IBM Cloud Databases for PostgreSQL은 솔루션의 데이터베이스 역할을 합니다. IBM Cloud는 개방형 API를 사용하여 사용할 수 있는 유연성, 이동성 및 클라우드 서비스를 제공하기 위해 개방형 표준을 기반으로 구축되었습니다. IBM은 기업이 비즈니스 목표를 달성하기 위해 오픈 소스를 작성, 채택 및 확장할 수 있도록 지원하면서 오픈 소스 기술 발전의 원동력이 되었습니다. Booking Group은 개방형 산업 컨테이너 표준을 사용하는 개방형 컨테이너 이니셔티브(OCI)에 기반한 완전 관리형 Docker 컨테이너 서비스를 제공하기 위해 Kubernetes를 선택했습니다. Kubernetes는 지능형 스케줄링, 수평적 확장 및 자가 복구를 허용합니다. 이 회사는 컨테이너화된 앱을 컴퓨팅 호스트 풀에 배포하고 이러한 컨테이너를 쉽게 관리할 수 있습니다. IBM에서 제공하는 VPN을 통해 회사는 각각 데이터 센터 또는 네트워크 존재 지점과 연결된 여러 VPN 액세스 지점 중에서 선택할 수 있습니다. Booking Group은 전 세계 VPN 데이터 센터 포털 중 하나를 선택하여 IBM Cloud에 로그인하기만 하면 됩니다. Booking Group은 구조화된 데이터와 구조화되지 않은 데이터를 비롯한 여러 데이터 유형에서 심층적이고 광범위한 데이터 분석을 실행할 때 유연성과 극도의 효율성을 제공하기 위해 PostgreSQL용 IBM Cloud Database를 선택했습니다. IBM은 Booking Group에 클라우드 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워킹 리소스가 배포되는 논리적으로 격리된 네트워크에 VPC용 가상 서버를 사용할 것을 권장했습니다. IBM VPC는 퍼블릭 클라우드 구조인 IBM VPC 인프라 내의 가상 머신(VM)으로 구성됩니다. VPC는 퍼블릭 클라우드 내에서 논리적으로 격리된 네트워크, 즉 사설 네트워크이기 때문에 회사의 데이터와 애플리케이션은 다른 고객 계정과 공간을 혼합하거나 공유하지 않습니다. 즉, Booking Group은 멀티 테넌트 퍼블릭 클라우드 내에서 단일 테넌트 인프라를 통해 안전한 프라이빗 공간을 배포할 수 있습니다. 회사는 리소스와 워크로드에 액세스하는 방법과 액세스하는 사용자를 완전히 제어할 수 있습니다.





어려움 없이 워크로드를 다른 클라우드 공급자로 이동할 수 있는 가능성을 유지하는 것이 중요했습니다. Igor Demchakov Co-founder and Chairman of the Board Booking Group

더 나은 고객 서비스를 위한 재고 재조정 Booking Group은 시스템과 원활하게 통합되는 IBM Cloud 제품 및 오퍼링에 직접 액세스할 수 있었습니다. 클라우드 네이티브 및 오픈 소스 접근 방식 덕분에 이 회사는 비즈니스 요구 사항에 따라 워크로드를 다른 클라우드로 어려움 없이 이동할 수 있는 옵션을 유지했습니다. 또한 클라우드 네이티브 애플리케이션을 오픈 소스 기술과 함께 사용함으로써 애플리케이션을 신속하게 구축하고 업데이트할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다. Booking Group은 전체 환경을 제공하는 데 단 4개월 밖에 걸리지 않았습니다. IBM Cloud 및 Booking Group 팀은 이 목표를 달성하기 위해 분석 비즈니스 솔루션 단계에서 점진적인 워크로드 이전을 도입했습니다. 회사는 이제 무엇보다도 예약, 보고서 및 재무 정보에 대한 워크로드를 안전하게 배포할 수 있습니다. 이제 Booking Group은 최신 렌터카 수요에 대한 인사이트를 제공하는 데이터에 액세스하여 실시간으로 재고를 조정할 수 있습니다. 수요 및 재고에 대한 이러한 통찰력은 고객에게 즉각적인 이점을 제공합니다. Booking Group은 예상 요구 사항을 충족하기 위해 위치 및 고객 수요에 따라 차량을 할당할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 Booking Group은 민첩성을 유지하고 고객에게 최고의 경험을 제공할 수 있습니다. IBM Cloud는 시장을 선도하는 데이터 보호 기능을 적용하여 정지, 이동 및 사용 중인 데이터에 대해 보안이 강화된 환경을 제공합니다. Booking Group과 그 파트너는 기본 제공되는 격리 및 액세스 관리를 통해 엔터프라이즈 애플리케이션 및 워크로드에 대한 지속적인 보안을 달성할 수 있습니다.