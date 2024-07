BHSF는 건강 및 복지 서비스를 통해 더 나은 직장을 만듭니다. 직원들이 필요할 때 이러한 서비스에 액세스할 수 있도록 하기 위해 BHSF는 다운타임에 대비한 보험에 가입하여 IBM 비즈니스 파트너인 Meridian IT와 협력하여 IBM® Power Systems™ 서버에서 실행되는 고가용성 클라우드 환경에서 필수 애플리케이션을 호스팅하도록 했습니다.

비즈니스 과제 영국 전역에서 직장 건강 및 복지 서비스를 이용할 수 있도록 하기 위해 BHSF는 필수 시스템을 중단할 여유가 없습니다. 회사는 계획되지 않은 다운타임의 위험을 줄이기 시작했습니다.

혁신적 변화 BHSF는 핵심 애플리케이션을 Meridian이 호스팅하고 관리하는 IBM Power Systems 서버로 이동하여 고가용성과 함께 데이터 암호화 및 데이터 마스킹과 같은 새로운 기능을 얻었습니다.

결과 567% 증가 고성능 IBM 기술로 지원되는 일일 청구 처리 1 FTE IT 관리 비용 절감으로 팀이 혁신에 집중할 수 있는 시간 확보 복원 48시간이 아닌 재난 발생 후 몇 분 이내의 데이터

비즈니스 도전 스토리 디지털 혁신 수용 사람들은 최상의 컨디션일 때 가장 능률이 올라갑니다. 결과적으로 직원의 신체적, 정신적, 재정적 복지에 투자하면 직원, 고용주, 사회 전체 등 모든 사람에게 혜택이 돌아옵니다. BHSF는 이러한 정신을 기반으로 하는 비영리 조직입니다. 1873년으로 거슬러 올라가는 자랑스러운 역사를 가진 BHSF는 개인이 번영하는 데 필요한 지원을 받을 수 있도록 도와 더 나은 직장을 만듭니다. 최근 몇 년 동안 이 조직은 서비스가 고객의 요구 사항에 부합하도록 디지털 혁신에 착수했습니다. BHSF의 그룹 IT 및 프로젝트 책임자인 Richard Evanson은 "이전에는 대부분의 청구가 서면으로 제출되고 처리되었습니다. 오늘날 모든 청구의 절반은 온라인 포털을 통해 접수되며 처음부터 끝까지 디지털 방식으로 관리됩니다. 자동화는 직원들이 보다 효율적으로 작업하는 데 도움이 되지만 IT 시스템에 대한 요구도 높습니다. 디지털 애플리케이션의 비율이 해마다 증가함에 따라 IT 시스템의 가용성이 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다." 서비스 중단을 방지하기 위해 BHSF는 기존 IT 인프라에 대한 보다 강력한 대안을 찾기 시작했습니다. 동시에 조직은 정보 보안 역량을 강화하고 시간이 많이 소요되는 관리 작업에서 IT 팀을 해방시킬 수 있는 기회를 얻었습니다. Richard는 “고객은 필요할 때 서비스를 이용할 수 있기를 원하기 때문에 다운타임은 있어서는 안 됩니다.” 라고 말합니다.“COVID-19 팬데믹으로 인해 정신 건강 지원에 대한 수요가 증가했고, 위기 기간과 그 이후에도 35만 명의 보험 계약자를 지원하기로 결정했습니다. 우리는 더욱 고객 중심적이 되는 데 집중할 수 있도록 신뢰할 수 있는 인프라 전문가를 찾아야 할 때라고 판단했습니다.”

일일 청구 처리 속도를 1인당 하루 150건에서 1,000건으로 늘렸습니다. 현재 한 달에 4,000건의 인보이스를 발행하고 있습니다. 디지털 혁신은 계속해서 빠르게 진행되고 있으며, 고성능 IBM Power Systems 기술이 핵심적인 역할을 하고 있습니다. Richard Evanson Head of Group IT and Projects BHSF

혁신 스토리 클라우드로 원활하게 전환 BHSF는 IBM Power Systems 서버의 IBM i 환경에서 실행되는 일련의 맞춤형 비즈니스 애플리케이션을 사용합니다. 조직은 이러한 시스템을 Meridian(ibm.com 외부 링크)이 호스팅하고 관리하는 클라우드 환경에서 최신 세대의 IBM Power Systems 기술로 이동하기로 결정했습니다. "IBM Power Systems는 당사의 디지털 혁신의 핵심이었습니다."라고 Richard는 말합니다. “우리 서버는 고객에게 효과적으로 서비스를 제공하고 BHSF 비즈니스의 80% 를 지원하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. 우리는 전력 시스템 환경을 Meridian에 완전히 아웃소싱하기로 결정했고, 이는 Meridian에 대한 우리의 믿음의 표시입니다. 가장 지식이 풍부하고 비용 효율적인 옵션이었으며 호스팅 서비스를 훨씬 뛰어 넘는 가치를 제공합니다.” Meridian의 도움으로 BHSF는 Meridian 데이터 센터로 순조롭게 마이그레이션했습니다. Meridian 팀은 두 개의 클라우드 환경을 가동하여 지속적인 데이터 복제를 위해 구성했습니다. BHSF는 또한 완전히 이중화된 네트워크 연결의 이점을 활용하여 전례 없는 복원력을 실현합니다. Richard는 이렇게 회상합니다. “BHSF와 Meridian은 협력을 통해 비즈니스에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 클라우드 마이그레이션을 원활하게 완료했습니다. 실제로 대부분의 사용자는 애플리케이션이 이이전보다 약간 더 빠르게 실행된다는 것 외에는 달라진 점을 전혀 느끼지 못했습니다.” Meridian 덕분에 BHSF는 이제 최신 버전의 IBM i 운영 체제에서 실행되며 최신 IBM Power Systems 기능에 액세스할 수 있습니다. 특히 이 조직은 고객에게 제공하는 서비스를 개선하기 위해 데이터 암호화 및 데이터 난독화를 채택하고 있습니다. Richard는 “Meridian의 클라우드 서비스를 통해 최신 IBM의 혁신 기술을 손쉽게 이용할 수 있습니다.” 라고 말합니다. “이제 저장된 데이터를 암호화할 수 있게 되면서 정부 및 의료 분야에서 규제가 엄격한 기업과 협력하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 데이터 마스킹을 사용하면 고객의 개인 정보를 침해할 위험 없이 난독화된 라이브 데이터를 사용하여 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 우리는 새로운 서비스를 더 빨리 개발하고 시장에 출시하는 동시에 규정을 준수하고 고객을 보호할 수 있습니다."

우리는 경쟁 우위에 직접적으로 기여하는 귀중한 새로운 IBM 파워 시스템 기능에 액세스할 수 있으며, Meridian은 이러한 기능을 최대한 활용할 수 있도록 보장합니다. Richard Evanson Head of Group IT and Projects BHSF

결과 스토리 보다 간결하고 효과적인 운영 구축 BHSF는 고성능 IBM 기술을 활용하여 고객에게 더 빠르게 응답하고 영국 전역의 근로자들이 필요한 건강 및 복지 서비스에 더 빨리 액세스할 수 있도록 돕고 있습니다. IBM Power Systems 환경은 수동 작업을 간소화하고 응답 시간을 더욱 단축하는 새로운 로봇 프로세스 자동화 솔루션을 지원합니다. Richard는 “일일 청구 처리 속도를 1인당 하루 150건에서 1,000건으로 늘렸습니다.” 라고 말합니다. 현재 한 달에 4,000건의 인보이스를 발행하고 있습니다. 디지털 혁신은 계속해서 빠르게 진행되고 있으며, 고성능 IBM Power Systems 기술이 핵심적인 역할을 하고 있습니다." 또한 BHSF는 클라우드로 전환함으로써 IT 환경이 최상의 상태로 유지된다는 확신을 갖고 전략적 우선순위에 집중할 수 있는 시간을 더 많이 확보할 수 있었습니다. 조직은 이 여분의 시간을 혁신에 쏟아 부어 선두 자리를 유지하는 데 도움을 주고 있습니다. Richard는 "IBM Power Systems 환경을 Meridian에 아웃소싱함으로써 정규직 직원 1명에 해당하는 인력을 확보할 수 있었으며, 13명으로 구성된 팀이라면 큰 차이를 만들 수 있습니다. "Meridian의 전담 IBM Power Systems 팀과 IBM i 전문가가 하드웨어를 실행하므로 사내 인프라 기술을 유지할 필요가 없습니다. 동시에 우리는 경쟁 우위에 직접적으로 기여하는 가치 있는 새로운 IBM Power Systems 기능에 액세스할 수 있으며 Meridian은 이러한 기능을 최대한 활용할 수 있도록 보장합니다.” 드물지만, 기술적인 문제가 발생하더라도 BHSF는 이제 훨씬 빠르게 복구할 수 있습니다. 따라서 조직은 고객에게 더 큰 서비스 연속성을 제공하여 필요할 때마다 서비스를 제공하겠다는 목표를 달성할 수 있습니다. Richard는 "Meridian과의 협력을 통해 복구 시점 목표를 줄여 재해 발생 후 48시간이 아닌 몇 분 이내에 데이터를 복원할 수 있게 되었으며, 이는 고객에게 큰 의미가 있습니다. 더 좋은 점은 IT 비용을 일정하게 유지하고 지출을 CAPEX에서 OPEX로 전환하면서 이 모든 것을 달성했다는 것입니다. IBM과 Meridian의 도움을 받아 우리는 항상 고객의 요구를 최우선으로 생각한다는 목표를 달성하고 있습니다.”



우리는 IT 비용을 일정하게 유지하고 지출을 CAPEX에서 OPEX로 전환하면서 이 모든 것을 달성했습니다. IBM과 Meridian의 도움을 받아 우리는 항상 고객의 요구를 최우선으로 생각한다는 목표를 달성하고 있습니다. Richard Evanson Head of Group IT and Projects BHSF