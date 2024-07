"개인 맞춤화는 우리가 하는 일에서 매우 중요한 부분입니다. 고객은 제품 품질뿐만 아니라 서비스 품질까지 고객 경험의 모든 부분에서 완벽한 품질을 기대합니다."라고 Bernhardt Furniture Co.의 사장 겸 최고 경영자(CEO) 알렉스 베른하르트 주니어는 말합니다. Bernhardt는 서비스 품질을 염두에 두고 2014년 단 10주 만에 연 2회 개최되는 가장 큰 판매 행사인 하이 포인트 마켓에서 고객과의 소통 방식을 혁신했습니다. 이 회사는 IBM® jStart® 신흥 기술 팀과 협력하고 IBM Cloud 서비스형 플랫폼(PaaS)을 사용하여 모바일 영업 및 분석 솔루션인 Bernhardt Virtual Showroom을 출시했습니다. 이를 통해 영업 사원의 효율성을 높이고 물리적 쇼룸 구성을 최적화하여 매출을 20% 늘릴 수 있었습니다. 이러한 디지털 혁신은 이전의 종이 기반 영업 프로세스에서 크게 도약한 결과입니다. 그러나 모바일 앱의 즉각적인 성공과 빠른 채택으로 인해 이를 지원하는 백엔드 아키텍처에 급격한 압박이 가해졌습니다.

Bernhardt의 IT 부서와 IBM 팀은 처음 Virtual Showroom 앱을 프로덕션 환경에 출시할 때 모놀리식 IT 아키텍처로 구축했습니다. 즉, 하나의 애플리케이션이 영업 직원이 사용하는 Apple 모바일 앱을 지원하는 모든 관리 기능을 처리했습니다. 앱 사용량이 증가함에 따라 백엔드 관리 프로세스에 병목 현상이 발생했습니다. 그리고 한 프로세스의 문제가 앱 전체의 문제로 이어졌습니다. "다양한 문제에 신속하게 대응할 수 있는 유연성이 필요했습니다."라고 Bernhardt의 IT 이사 레이시 그리피스는 말합니다. "상황이 빠르게 변화하고 있기 때문에 사용자에게 제공하는 서비스가 비즈니스에서 요구하는 만큼 빠르게 대응할 수 있어야 합니다." Bernhardt는 IT 아키텍처에 대한 접근 방식을 변경함으로써 Virtual Showroom 솔루션뿐만 아니라 다른 비즈니스 애플리케이션의 확장성을 높이고 더 빠르게 개선할 수 있다는 사실을 깨달았습니다. 운영 및 서비스의 지속적인 개선을 위해 회사를 포지셔닝할 수 있는 기회였습니다.