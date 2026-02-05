Bequeathed는 모든 사람이 삶의 마지막을 위한 계획을 갖도록 하여 자신의 유산을 보호하고 남겨진 사람들을 지원하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. Bequeathed의 온라인 서비스는 누구나 무료로 기본 유언장을 작성하거나, 전문가와 연결해 맞춤형 유료 지원을 받을 수 있도록 합니다. 이 회사는 자선 단체와 협력해 사람들이 관심 있는 분야에 유산 기부를 남기도록 장려하고 있으며, 현재까지 1억 파운드의 기부 약정을 이끌어냈습니다.

Bequeathed는 로펌을 직접 방문했을 때 받을 수 있는 것과 동일한 수준의 강력한 법률 자문과 보호를 제공하도록 설계된 복잡한 로직 엔진 기반의 전문가 시스템을 개발했습니다. 하지만 필요한 정보를 수집하는 과정에서 설문지는 사용자에게 느리고 반복적으로 느껴질 수 있었습니다.

“많은 온라인 유언장 서비스 제공업체가 세련된 사용자 경험을 제공하지만, 사람들이 필요로 하는 법률 자문을 제공하지는 않습니다.”라고 Bequeathed의 설립자인 Jonathan Brewer는 말합니다. “소비자가 반드시 법률 자문을 받아야 한다고 생각합니다. 왜냐하면 수혜자에게 영향을 미칠 수 있는, 미처 고려하지 못한 요소들이 있을 수 있기 때문입니다. 우리의 역할은 항상 유언장 작성을 가로막는 장벽을 제거하는 것이었으며, 시스템의 정교함을 유지하면서도 경험을 더욱 접근하기 쉽게 만들어야 한다는 점을 깨달았습니다.”

동시에 Bequeathed는 성장 전략의 일환으로 자사 시스템을 로펌을 위한 소프트웨어형 서비스(SaaS)로 확장할 기회를 보았습니다.

“최근 몇 년 사이 소비자 행동에 큰 변화가 있었습니다. 영국에서는 현재 약 20%의 사람들이 다음 유언장을 온라인으로 작성할 계획을 갖고 있습니다.”라고 Brewer는 설명합니다. “하지만 로펌은 종종 새로운 기술 도입에 매우 신중합니다. 우리는 변호사들이 소비자가 있는 곳, 즉 온라인으로 다가갈 수 있도록 돕고자 했습니다.”