Bequeathed는 IBM watsonx 기술을 활용한 혁신적인 AI 유언장 작성 서비스를 개발하기 위해 Prolifics와 협력합니다.
Bequeathed는 모든 사람이 삶의 마지막을 위한 계획을 갖도록 하여 자신의 유산을 보호하고 남겨진 사람들을 지원하는 것을 사명으로 삼고 있습니다. Bequeathed의 온라인 서비스는 누구나 무료로 기본 유언장을 작성하거나, 전문가와 연결해 맞춤형 유료 지원을 받을 수 있도록 합니다. 이 회사는 자선 단체와 협력해 사람들이 관심 있는 분야에 유산 기부를 남기도록 장려하고 있으며, 현재까지 1억 파운드의 기부 약정을 이끌어냈습니다.
Bequeathed는 로펌을 직접 방문했을 때 받을 수 있는 것과 동일한 수준의 강력한 법률 자문과 보호를 제공하도록 설계된 복잡한 로직 엔진 기반의 전문가 시스템을 개발했습니다. 하지만 필요한 정보를 수집하는 과정에서 설문지는 사용자에게 느리고 반복적으로 느껴질 수 있었습니다.
“많은 온라인 유언장 서비스 제공업체가 세련된 사용자 경험을 제공하지만, 사람들이 필요로 하는 법률 자문을 제공하지는 않습니다.”라고 Bequeathed의 설립자인 Jonathan Brewer는 말합니다. “소비자가 반드시 법률 자문을 받아야 한다고 생각합니다. 왜냐하면 수혜자에게 영향을 미칠 수 있는, 미처 고려하지 못한 요소들이 있을 수 있기 때문입니다. 우리의 역할은 항상 유언장 작성을 가로막는 장벽을 제거하는 것이었으며, 시스템의 정교함을 유지하면서도 경험을 더욱 접근하기 쉽게 만들어야 한다는 점을 깨달았습니다.”
동시에 Bequeathed는 성장 전략의 일환으로 자사 시스템을 로펌을 위한 소프트웨어형 서비스(SaaS)로 확장할 기회를 보았습니다.
“최근 몇 년 사이 소비자 행동에 큰 변화가 있었습니다. 영국에서는 현재 약 20%의 사람들이 다음 유언장을 온라인으로 작성할 계획을 갖고 있습니다.”라고 Brewer는 설명합니다. “하지만 로펌은 종종 새로운 기술 도입에 매우 신중합니다. 우리는 변호사들이 소비자가 있는 곳, 즉 온라인으로 다가갈 수 있도록 돕고자 했습니다.”
Bequeathed는 기존 온라인 시스템을 개발하고 유지해 온 신뢰할 수 있는 기술 파트너 Prolifics에 연락해 MyIntent라는 새로운 서비스를 제공하기 위한 전환 프로젝트를 시작했습니다. IBM 플래티넘 파트너인 Prolifics는 IBM® watsonx.ai로 구축된 솔루션을 제안했습니다. AI 개발 스튜디오입니다. 이 IBM 솔루션은 내장된 가드레일과 투명한 기술을 통해 법률 산업의 엄격한 규제 요건을 충족하도록 설계되었습니다.
“우리는 이미 8년에 걸쳐 변호사들이 검토한 5만 명의 등록 사용자 입력을 바탕으로 개발된 검증된 시스템을 보유하고 있었습니다.”라고 Brewer는 말합니다. “의사결정의 근간이 되는 프로세스의 정확성에 대한 신뢰를 잃지 않는 것이 중요했고, IBM watsonx는 AI 모델을 완전히 제어할 수 있다는 확신을 제공해 주었습니다.”
3개월에 걸쳐 긴밀히 협력하며 Prolifics는 watsonx.ai 기술을 플랫폼에 통합해 MyIntent를 제공할 수 있도록 지원했으며, AI 챗봇과 반응형의 직관적인 인터페이스를 추가했습니다. 이 플랫폼은 영국 기반의 Amazon Web Services(AWS) 인스턴스에서 호스팅되며, 규정 준수와 보안을 프로젝트의 핵심에 두고 높은 성능과 확장성을 지원합니다.
“Prolifics는 항상 우리의 비즈니스 사례와 고객, 사용자가 누구인지 잘 이해하고 있습니다.”라고 Brewer는 말합니다. “새로운 기술을 도입할 때는 위험을 줄이기 위해 공급자와 그 정도의 신뢰 관계를 갖는 것이 중요합니다.”
watsonx.ai를 MyIntent에 통합함으로써 Bequeathed는 개인화된 접근 방식을 유지하면서 증가하는 온라인 유언장 작성 서비스 수요에 자신 있게 대응할 수 있습니다. 소비자는 자연스럽고 일상적인 언어로 챗봇에 필요한 정보를 빠르고 쉽게 전달할 수 있습니다. 이로 인해 사용자에게 묻는 질문 수가 평균 30% 감소했으며, 온라인 유언장 인터뷰를 완료할 가능성이 높아졌습니다.
동시에 AI 기술 도입은 Bequeathed의 내부 법무팀이 경험한 바와 같이 유언장 작성 서비스 제공의 확장성과 비용 효율성을 지원합니다. MyIntent 시스템을 활용해 지침을 수집하고 문서를 초안 작성하며 고객 온보딩을 진행함으로써, 각 변호사는 기존 법률 방식 대비 두 배 이상인 연간 624명의 신규 개인 고객을 지원할 수 있습니다.
“IBM watsonx 기술을 사용하면 변호사는 잠재 고객이 사무실을 직접 방문했을 때 받는 것과 동일한 고품질 경험과 자문을 온라인으로 제공할 수 있습니다.”라고 Brewer는 결론지었습니다. “유언 신탁과 지속적 위임장으로의 전환율을 높이는 등 AI 활용을 어떻게 확장할 수 있을지 매우 기대하고 있습니다.”
2017년에 설립된 Bequeathed는 자선, 법률, 장례 분야의 파트너들과 협력해 온라인 유언장 작성 서비스를 제공하고 유언장을 통해 자선 기부를 남기도록 장려합니다. Bequeathed는 온라인 서비스 MyIntent를 통해 안내, 유용한 툴, 법률 자문을 제공해 사람들이 자신의 미래를 계획하고 가까운 사람의 죽음을 대비하고 극복할 수 있도록 돕습니다.
45년 이상의 경험을 보유한 Prolifics는 고객의 디지털 전환 여정을 탐색하고 가속화하도록 지원하는 디지털 엔지니어링 및 컨설팅 기업입니다. AI, 비즈니스 자동화, 사이버 보안 등 다양한 분야를 전문으로 하는 Prolifics는 디지털 혁신의 최전선에서 기업이 잠재력을 최대한 발휘하도록 돕고 있습니다.
