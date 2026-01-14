Bell은 IBM Consulting과 협력해 단 16개월 만에 예산 내에서 차세대 플랫폼을 구축했습니다. Bell의 SAP ERP Central Component(ECC)는 SAP S/4HANA와 Google Cloud로 마이그레이션되어 데이터 용량을 18TB에서 10TB로 줄이고 SAP Fiori를 통해 사용자 경험을 개선했습니다. 프로젝트의 일환으로 Business Objects Data Services(BODS), Taulia, Adaptive Processing Server Services(APSS), Business Planning and Consolidation(BPC) 등 여러 SAP 주변 시스템도 Google Cloud로 이전되었습니다.

IBM은 IBM 비즈니스 파트너인 SNP와 smartShift를 포함해 성공을 위한 적합한 팀을 구성했습니다. 선별적 데이터 변환을 위한 SNP의 소프트웨어 기반 플랫폼은 Bell의 복잡한 SAP 환경을 신속하게 파악하고 대규모 데이터 볼륨을 효율적으로 마이그레이션할 수 있도록 했습니다. smartShift는 AI 기반 코드 개선 기능을 제공해 25,000개 이상의 사용자 지정 ABAP 오브젝트를 현대화하고 미래 대비가 가능하도록 지원했으며, 전환 리스크를 줄이고 장기적인 유지 관리성을 확보하는 데 기여했습니다.

팀은 IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA를 활용해 700개 이상의 인터페이스 마이그레이션을 간소화하고, 핵심 비즈니스 영역 전반에서 비즈니스 연속성을 보장했습니다. IBM 애플리케이션 현대화 서비스와 IBM 재무 컨설팅 서비스는 보고를 가속화하고 결산 주기를 단축하며, 보다 신속하고 전략적인 데이터 기반 의사결정을 가능하게 해 Bell의 운영을 한층 더 강화했습니다.