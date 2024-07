Atea Sverige AB

스웨덴의 사이버 보안법이 강화되면서 공공 부문 조직은 IT 보안 프로필 강화에 어려움을 겪었습니다. 선도적인 IT 인프라 제공업체인 Atea는 IBM® QRadar Security Information and Event Management(SIEM) 플랫폼을 사용하여 6개월 이내에 배포 및 조정할 수 있는 보안 운영 센터(SOC) 솔루션을 구축 했으며 가치 창출 시간을 1년 이상 단축했습니다.