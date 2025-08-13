사람들은 특히 인도와 같은 국가에서 대화에서 영어와 지역 언어를 혼합하는 경우가 많으며, Assisto Technologies는 이러한 자연스러운 고객 상호 작용을 더 잘 지원할 수 있는 기회를 보았습니다. 이 회사는 대량의 다국어 상호 작용에 보조를 맞추는 동시에 모든 대화 뒤에 숨은 감정과 감정을 분석할 수 있는 AI 기반 음성 솔루션을 구상했습니다.

그러나 이 비전을 현실로 만들기 위해 Assisto는 고객 지원에 대한 기존 접근 방식을 넘어 코드 혼합 음성을 대규모로 전사, 해석 및 분석할 수 있는 솔루션을 채택해야 했습니다. 이 회사의 목표는 기업이 실시간 인사이트에 액세스하고, 보다 개인화된 경험을 제공하며, 모든 음성 기반 접점에서 보다 스마트한 데이터 기반 참여를 지원하도록 지원하는 것이었습니다.