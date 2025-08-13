Assisto Technologies의 iAssist는 watsonx.ai와 통합되어 통화 분석을 간소화하고 고객 만족도를 높입니다.
사람들은 특히 인도와 같은 국가에서 대화에서 영어와 지역 언어를 혼합하는 경우가 많으며, Assisto Technologies는 이러한 자연스러운 고객 상호 작용을 더 잘 지원할 수 있는 기회를 보았습니다. 이 회사는 대량의 다국어 상호 작용에 보조를 맞추는 동시에 모든 대화 뒤에 숨은 감정과 감정을 분석할 수 있는 AI 기반 음성 솔루션을 구상했습니다.
그러나 이 비전을 현실로 만들기 위해 Assisto는 고객 지원에 대한 기존 접근 방식을 넘어 코드 혼합 음성을 대규모로 전사, 해석 및 분석할 수 있는 솔루션을 채택해야 했습니다. 이 회사의 목표는 기업이 실시간 인사이트에 액세스하고, 보다 개인화된 경험을 제공하며, 모든 음성 기반 접점에서 보다 스마트한 데이터 기반 참여를 지원하도록 지원하는 것이었습니다.
이러한 목표를 달성하기 위해 Assisto와 IBM은 협력하여 Assisto가 미세 조정한 IBM watsonx.ai 및 IBM Granite 대규모 언어 모델(LLM)을 Assisto의 대화형 AI 플랫폼인 iAssist에 통합했습니다. Assisto와 IBM은 함께 여러 언어의 복잡한 코드 혼합 입력을 이해하고 응답할 수 있는 보다 인간과 유사한 음성 봇을 설계했습니다.
Assisto의 내부 자동 음성 인식(ASR) 및 Text-to-speech (TTS) 시스템은 다국어 음성을 정확하게 전사하고 음성화합니다. watsonx.ai는 실시간 감정 및 감정 감지를 지원하며, 미세 조정된 Granite LLM은 코드 혼합 상호 작용에서 응답 품질을 향상시킵니다. 또한 iAssist 플랫폼은 간결한 통화 요약을 자동 생성하고 상황 이해를 위한 고급 텍스트 분석을 지원합니다.
고객 지원 팀의 역량을 더욱 강화하기 위해 IBM Cognos Analytics로 구축된 분석 대시보드는 이슈 트렌드, 감정 패턴, 성능 등의 통찰력을 통합되고 사용하기 쉬운 인터페이스로 집계합니다.
이러한 포괄적인 접근 방식을 통해 Assisto는 AI의 힘을 활용하여 비정형 오디오 데이터를 가치 있는 비즈니스 인텔리전스로 변환할 수 있습니다.
Assisto와 IBM의 협력은 고객 만족도와 참여도를 눈에 띄게 개선했습니다. 향상된 iAssist 플랫폼은 운영을 간소화하고 보다 의미 있는 고객 상호 작용을 제공하는 데 도움이 되었습니다. 주요 결과는 다음과 같습니다.
이러한 이점을 통해 은행, 통신, 보험 및 소매 분야의 기업은 다국어 고객 요구에 보다 효과적으로 대응하는 동시에 보다 개인화되고 감성적으로 지능적인 고객 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 고객 지원팀은 손끝에서 실시간 통찰력을 얻어 더 빠른 결정을 내리고 모든 상호 작용을 향상시킬 수 있습니다.
업그레이드된 솔루션은 이제 미국, 유럽, 아시아 태평양을 포함한 글로벌 시장에서 사용할 수 있습니다. Assisto는 더 많은 지역 언어를 지원하고 감정적 맥락 인식 기능을 확장하여 AI 음성 플랫폼을 더욱 향상시키고, 기업이 보다 직관적이고 포괄적인 고객 경험을 제공할 수 있도록 도울 계획입니다.
Assisto Technologies 는 국방, 정부 및 기업 부문을 위한 음성, 보이스봇, OCR 및 번역 솔루션을 지원하는 다국어 커뮤니케이션 인텔리전스를 전문으로 하는 딥테크 AI 회사입니다.
2021년에 설립된 이 회사의 주력 제품인 iAssist는 고객 참여와 운영 효율성을 향상시키도록 설계된 다국어 커뮤니케이션 인텔리전스를 제공하는 통합 NLP f 스택입니다. 작지만 똑똑하고 매우 혁신적인 팀을 갖춘 Assisto는 인간과 유사한 원활한 AI 음성 및 언어 솔루션으로 비즈니스를 강화하고 조직의 확장 및 혁신을 지원하는 최첨단 AI 솔루션을 제공합니다.
watsonx.ai를 사용하면 애플리케이션을 강력한 AI 솔루션으로 손쉽게 변환하여 직관적인 사용자 인터페이스와 워크플로우를 유지할 수 있습니다.
